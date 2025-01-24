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24 января, 23:00

Деанджело получил последний шанс в НХЛ. Токсичного американца взяли в команду Сорокина и Варламова

Экс-игрок СКА Деанджело подписал контракт с «Айлендерс»
Михаил Зислис
Обозреватель
Тони Деанджело.
Фото Global Look Press
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Все благодаря травме ведущего защитника «Айлендерс».

Защитник Тони Деанджело, который полторы недели назад покинул СКА «по семейным обстоятельствам», подписал контракт до конца сезона с «Айлендерс». Финансовые условия очень скромные. Зарплата 29-летнего американца составит всего 775 тысяч долларов — минимально возможная сумма для игрока по действующему Коллективному соглашению.

Деанджело еще предстоит пройти через уэйвер, откуда в теории его может забрать любой клуб. Это обязательная процедура для хоккеиста, который начинал сезон в Европе. В истории бывали случаи, когда игрок оказывался в другой команде. Однако крайне сомнительно, что обладающий скандальной репутацией в Северной Америке защитник сейчас понадобился кому-то еще. В межсезонье реальных вариантов в НХЛ для него не нашлось.

«Айлендерс» возглавляет 82-летний генеральный менеджер Лу Ламорелло. Максимально требовательный управленец старой школы, который персонажей с резюме, как у Деанджело, старался не подпускать к своим командам на пушечный выстрел. Однако сейчас у ньюйоркцев крайне сложная турнирная ситуация. Они идут лишь на 15-м месте в Восточной конференции, отставая от нижней границы плей-офф уже на восемь очков, поэтому Ламорелло готов закрыть глаза на прошлые художества новобранца.

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Одновременно это неоднозначное подписание показывает, что сливать сезон руководство «Островитян» не собирается и будет цепляться за шанс до последнего. Приглашение Деанджело стало возможным из-за неприятного случая. В недавнем матче с «Коламбусом» команда из-за травмы потеряла на несколько недель своего лучшего защитника Ноа Добсона. Он проводил далеко не лучший для себя сезон. Но при этом замены ему нет.

В его отсутствие в большинстве выходят Райан Пулок, который умеет только мощно щелкать, и прозябавший последние годы преимущественно в АХЛ Деннис Чоловски. По реализации лишнего команда идет на последнем месте в НХЛ с совершенно жалким процентом эффективности (12,5).

Фото Global Look Press

Эти печальные вводные означают, что Деанджело как минимум получит хороший шанс проявить себя в спецбригаде большинства. На чужой синей линии он был крайне полезен во всех лигах и клубах, где ранее выступал. К тому же токсичный в коллективе американец четко понимает, что получил последний хороший шанс остаться в НХЛ. Будет крайне интересно посмотреть на то, как его подготовили тренерский штаб СКА во главе с Романом Ротенбергом и правильное питание, основанное на фермерских продуктах из Ленинградской области.

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Тони Деанджело
КХЛ
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК СКА
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