«Торонто» побеждает без главной звезды. В серии с «Бостоном» будет седьмой матч!

Прервут ли «Листья» неудачную серию?

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Торонто» — «Бостон» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Нюландер — 1 (Лильегрен, Райлли), 39:05 — 1:0. Нюландер — 2 (Найз, Райлли), 57:47 — 2:0. Гики — 2 (Шаттенкирк, ван Римсдайк), 59:59 — 2:1.

Вратари: Уолл — Суэймен (58:09 — 59:59).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (12+8+6) — 23 (1+12+10).

Наши: Любушкин (19.09/0/0) — -.

3 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19 471 зритель.

Счет в серии: 3-3.

«Торонто» не сдается! «Мэйпл Лифс», ослабленные отсутствием Остона Мэттьюса, обыграли «Бостон» дома и отложили развязку серии до седьмого матча. Команда Шелдона Кифа проявила характер и выбралась из тяжелейшей ситуации.

«Торонто» с Мэттьюсом и без него — две разные команды. Лучшего снайпера лиги невозможно равноценно заменить по позиции, но последние матчи показали, что и без Остона «Лифс» способны на чудеса. В нападении достаточно сильных исполнителей, которые готовы взять лидерские роли на себя.

Начало шестого матча очень напоминало пятую игру. Мотивированная команда Кифа включилась с первых смен и задавила «Бостон». «Торонто» превосходил соперника в заряженности. За 20 минут «Брюинз» нанесли лишь один бросок в створ ворот Джозефа Уолла. Можно много говорить о травме Мэттьюса, возвращении Вильяма Нюландера, но ключевой эпизод серии — появление в воротах 25-летнего американца.

Киф доверил старт плей-офф Илье Самсонову. Перед серией с «Бостоном» это решение выглядело логичным. Россиянин заканчивал регулярку первым номером. После возвращения в состав из АХЛ, пройдя формальную процедуру драфта отказов, Самсонов преобразился и выдал сильный отрезок. Вот только плей-офф Илья начал неважно.

«Торонто» без шансов отдал первый матч, пропустив пять шайб. Самсонов исправился во второй игре, когда отразил 27 бросков из 29, но со временем все равно потерял тренерское доверие. Воспитанника «Магнитки» заменили в четвертой игре — и хотя большой вины вратаря в пропущенных шайбах нет, вышедший на замену Уолл в том матче не пропустил и продолжил творить чудеса в следующих играх.

«Торонто» не хуже крепкого «Бостона» с кубковым костяком чувствует себя в напряженных матчах, когда все решает одна шайба. Так произошло в пятой игре, когда «Мэйпл Лифс» вырвали победу в овертайме (2:1 ОТ), так случилось и сегодня. Из вратарской дуэли Уолла и Джереми Суэймена победителем вышел спаситель «Торонто». Джозеф отразил 22 броска, а особенно несладко ему пришлось в третьем периоде. Скромный счет не значит, что команды играли без моментов и передавали шайбу друг другу в средней зоне. Уолл несколько раз выручил команду в безнадежных ситуациях и приоткрыл «Торонто» дверь в седьмой матч.

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой явно будет плохо спать ближайшей ночью. Рикошет от американца помог Вильяму Нюландеру забросить первую шайбу. Макэвой пытался заблокировать бросок, но неудачно подставился и помешал вратарю. В третьем периоде швед оформил дубль, вырвавшись «один на один» с Суэйменом. Нюландер снова забил в смене, когда на льду был Макэвой.

Вильям пропустил начало плей-офф из-за мигрени. В нужный момент нападающий вернулся в состав и зарешал в шестом матче, став главным героем вечера вместе с голкипером.

«Бостон» украл у Уолла «сухарь» на последних секундах, но вряд ли американец сильно расстроится этому факту. «Брюинз» забили на отметке 59:59 — на спасение игры времени не осталось. Нюландер и бесподобный Уолл утащили серию в седьмой матч. Прошлые столкновения «Торонто» и «Бостона» также затягивались до седьмых игр. Так произошло в 2013, 2018 и 2019 годах, и тогда неизменно выигрывали «Мишки». Сейчас «Лифс» на ходу. Планы канадского клуба не испортила травма главной звезды. И шансы на проход «Бостона» очень велики. «Торонто» перевернул серию, отыгравшись с 1-3. И я не берусь предсказывать фаворита перед решающим матчем.