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Сегодня, 04:55

Невероятный характер «Флориды»: горели 0:2 на самой горячей арене НХЛ и выиграли!

«Флорида» обыграла «Торонто» во втором матче
Отдел хоккея «СЭ»
5 мая. «Торонто» — «Флорида» — 2:3.
Фото USA Today Sports
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«Торонто» проиграл оба домашних матча.

Поражение в первом матче явно должно было заставить «Торонто» выйти крушить все на своем пути в игре под номером 2. И голы не заставили себя ждать. Керфут уже на третьей минуте растолкал всех на пятаке и переиграл Сергея Бобровского.

Вскоре хозяева заработали большинство, и им не понадобилось много времени, чтобы удвоить преимущество. Марнер с О'Райлли просто раскатали четверку соперника.

«Флорида» вообще не поднимала головы, и тут на помощь гостям пришла хитрость Сэма Райнхарта. В обычной контратаке он сыграл умно, отдав не самый очевидный пас на ближнюю штангу.

Тут же гости могли и сравнять счет после острой контратаки, но Илья Самсонов спас «Торонто».

Впрочем, на второй период Самсонов вышел не таким уверенным. Бросок Александра Баркова сложно назвать уж очень сложным. А вот то, что он стал невероятно важным — однозначно.

Хозяева как будто совсем не ожидали такого и тут же получили еще один гол в свои ворота. Остон Мэттьюс ошибся на своей линии, и Форслинг наказал «Мэйпл Лифс».

Игроки «Торонто» к середине второго периода смогли взять себя в руки: у ворот гостей порой было очень жарко. Но что осталось от того проходного двора, что был в обороне «Флориды» всю регулярку? Бантинга били так, что он не мог встать.

Про очередную гениальную игру Бобровского в этом плей-офф и говорить не стоит: российский вратарь просто тащит команду на себе. Как он отразил бросок Мэттьюса плечом в эффектном прыжке!

Невероятно, но «Флорида» выстояла и увезла вторую победу с самой громкой и огненной арены в НХЛ. При этом у гостей было чуть ли не больше моментов, чтобы забить еще.
Похоже, болельщики «Торонто» слишком рано ликовали после собственной победы над «Тампой» и вылета «Бостона». Второй раунд может оказаться для «Мэйпл Лифс» пределом.

Илья Самсонов
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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