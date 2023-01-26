Российский вратарь пропустил курьезный гол, но собрался и стал героем

Илья Самсонов помог «Торонто» обыграть «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Хольмберг — 5 (Андерсон, Керфут), 2:27 — 1:0. Хытил — 14, 22:09 — 1:1. Хытил — 15 (Какко, Лафренье), 26:31 — 1:2. Лильегрен — 4 (Таварес, Нюландер), 55:49 — 2:2. Марнер — 18 (Лильегрен), 60:19 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Шестеркин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (8+16+10+1) — 29 (9+11+9+0).

Наши: — - Панарин (18.39/2/-1).

Торонто. Scotiabank Arena.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов в этом сезоне не проиграл ни одного матча в основное время на домашнем льду. Он выиграл борьбу за место вратаря номер один у Мэтта Мюррэя: матч против «Рейнджерс» стал для Самсонова четвертым подряд. И наверняка для Ильи было вдвойне важно переиграть обладателя «Везина Трофи» Игоря Шестеркина.

«Торонто» быстро открыл счет благодаря голу шведского нападающего Понтуса Холмберга, а атаку начал как раз Самсонов, классно сыгравший клюшкой.

А уже в концовке первого периода Самсонову пришлось спасать свою команду. Партнеры упустили из виду защитника «Рейнджерс» Миллера, но тот не смог переиграть российского вратаря.

А вот в начале второй двадцатиминутки Самсонов пропустил очень неожиданную шайбу. Чешский центрфорвард Филип Хытил бросил прямо с точки вбрасывания.

Вскоре Самсонов спас команду после броска Артемия Панарина, а вот против броска в касание Хытила сделать ничего не мог. Да и вряд ли кто-то смог бы помочь в такой ситуации.

Уверенно на протяжении всего матча выглядел и Шестеркин, которого подвели собственные партнеры. Промахнулся на пятаке по шайбе Джэйкоб Троуба, а Крис Крайдер не успел заблокировать защитника Лильегрена.

Несмотря на все заслуги Самсонова, главной звездой матча стоит признать нападающего «Торонто» Митча Марнера. Едва начался овертайм, он забрал себе шайбу и, обыграв всю троицу «Рейнджерс», в том числе Панарина, завез шайбу в ворота.

10-й номер «Рейнджерс» был не слишком заметен, нанеся два броска за 18 минут и 39 секунд на льду. А вот Виталий Кравцов вообще не сыграл против «Торонто»: главный тренер Жерар Галлан решил оставить его в запасе. В пяти последних матчах игровое время форварда стремительно уменьшалось — против «Флориды» Кравцов сыграл всего восемь минут. А Галлан заявил, что Виталия слишком легко отодвигают от шайбы. Перспективы Кравцова в НХЛ по-прежнему неясны: вроде ему и доверяли в этом сезоне, но 6 (3+3) очков в 27 матчах при слабой игре без шайбы — явно не тот результат, что хотят видеть в клубе.