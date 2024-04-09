Мэттьюс догнал Овечкина! Американец повторил исторический рекорд XXI века

Оба снайпера забили по 65 голов за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ракелль — 14 (Малкин), 18:06 — 0:1. Найз — 15 (Броди, Райлли), 25:36 — 1:1. Мэттьюс — 65 (бол., Таварес), 41:22 — 2:1. О'Коннор — 14 (Жозеф, Кросби), 53:38 — 2:2. Маккейб — 8 (Мэттьюс, Марнер), 61:30 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Неделькович.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (5+9+8+1) — 32 (10+9+13+0).

Наши: Любушкин (15.55/1/-1) — Малкин (22.04/3/+1).

9 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 441 зритель.

«Питтсбург» в последний момент включился в борьбу за плей-офф и набирает очки в девяти матчах подряд, одержав на этом отрезке шесть побед подряд. Но обидное поражение от «Торонто» ему может дорого обойтись.

В гостях «Пингвины» вышли решать вопросы с позиции силы. Снова очень прилично выглядел Евгений Малкин. Но его земляк, вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов действовал здорово — соперник не смог ни разу забить в большинстве, имея пять попыток. Просто поразительно, как команда, обладая мастерами высочайшего уровня, плетется по этому показателю на предпоследнем месте в лиге с жалкими 14,3 процента реализации.

Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports

Самсонов одержал свою 50-ю победу в 80 матчах за «Торонто» — ранее в истории клуба быстрее это сделал всего один человек. Но главным героем в составе хозяев, как и частенько в нынешнем сезоне, стал Остон Мэттьюс. Американец на зависть «Питтсбургу» показал, как надо реализовать большинство, а в овертайме выдал шикарный голевой пас на подключившегося к атаке защитника Джейка Маккейба. «Пингвинз», получив такую подножку, клювом забрались в зону плей-офф. Но сейчас многое зависит не только от них самих, но и конкурентов, имеющих позицию получше.

Шайба для Мэттьюса стала уже 65-й в сезоне — больше за один регулярный чемпионат в XXI веке никто не забивал. Столько же голов было 16 лет назад (сезон-2007/08) у Александра Овечкина. У американца есть в запасе еще пять игр, чтобы опередить легенду «Вашингтона».