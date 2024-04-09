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Сегодня, 11:40

Мэттьюс догнал Овечкина! Американец повторил исторический рекорд XXI века

Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты Остон Мэттьюс и Александр Овечкин
Остон Мэттьюс и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Оба снайпера забили по 65 голов за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Питтсбург» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ракелль — 14 (Малкин), 18:06 — 0:1. Найз — 15 (Броди, Райлли), 25:36 — 1:1. Мэттьюс — 65 (бол., Таварес), 41:22 — 2:1. О'Коннор — 14 (Жозеф, Кросби), 53:38 — 2:2. Маккейб — 8 (Мэттьюс, Марнер), 61:30 — 3:2.
Вратари: Самсонов — Неделькович.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 23 (5+9+8+1) — 32 (10+9+13+0).
Наши: Любушкин (15.55/1/-1) — Малкин (22.04/3/+1).
9 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 441 зритель.

«Питтсбург» в последний момент включился в борьбу за плей-офф и набирает очки в девяти матчах подряд, одержав на этом отрезке шесть побед подряд. Но обидное поражение от «Торонто» ему может дорого обойтись.

Александр Овечкин. Гол белорусского богатыря не спас «Вашингтон». Команда Овечкина отдаляется от плей-офф

В гостях «Пингвины» вышли решать вопросы с позиции силы. Снова очень прилично выглядел Евгений Малкин. Но его земляк, вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов действовал здорово — соперник не смог ни разу забить в большинстве, имея пять попыток. Просто поразительно, как команда, обладая мастерами высочайшего уровня, плетется по этому показателю на предпоследнем месте в лиге с жалкими 14,3 процента реализации.

Хоккеист Остон Мэттьюс
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports

Самсонов одержал свою 50-ю победу в 80 матчах за «Торонто» — ранее в истории клуба быстрее это сделал всего один человек. Но главным героем в составе хозяев, как и частенько в нынешнем сезоне, стал Остон Мэттьюс. Американец на зависть «Питтсбургу» показал, как надо реализовать большинство, а в овертайме выдал шикарный голевой пас на подключившегося к атаке защитника Джейка Маккейба. «Пингвинз», получив такую подножку, клювом забрались в зону плей-офф. Но сейчас многое зависит не только от них самих, но и конкурентов, имеющих позицию получше.

Шайба для Мэттьюса стала уже 65-й в сезоне — больше за один регулярный чемпионат в XXI веке никто не забивал. Столько же голов было 16 лет назад (сезон-2007/08) у Александра Овечкина. У американца есть в запасе еще пять игр, чтобы опередить легенду «Вашингтона».

Александр Овечкин
Илья Самсонов
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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