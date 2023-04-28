«Тампа» не сдается! Феноменальная игра Василевского оставила команду в плей-офф

Российский вратарь «Лайтнинг» отразил 29 бросков, а «Тампа» победила «Торонто» 4:2.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Райлли — 3 (Найз, Таварес), 5:46 — 1:0. Чирелли — 3 (Хагель, Пербикс), 6:12 — 1:1. Эйссимонт — 1 (Богосян, Коул), 24:23 — 1:2. Пол — 1 (Колтон, Эйссимонт), 51:53 — 1:3. Мэттьюс — 4 (Таварес, Марнер), 56:26 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Хедман, Чирелли), 59:55 — 2:4.

Вратари: Самсонов (14:09 — 14:38, 55:39 — 56:26, 56:57 — 57:46, 58:20 — 59:55) — Василевский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+7+14) — 38 (14+11+13).

Наши: — - Кучеров (20.17/5/+1), Сергачев (24.59/2/0).

28 апреля. Торонто. Scotiabank Arena. 19663 зрителя.

Cчет в серии: 3-2.

Пятый матч серии для «Тампы» прошел под лозунгом «Отступать больше некуда». «Торонто» тремя победами подряд поставил «Лайтнинг» в положение, когда одна осечка может перечеркнуть весь сезон. За три последних плей-офф «Молнии» проиграли только одну серию чемпионскому «Колорадо». Но в нужный момент «Болтс» мобилизовались, достали скрытые ресурсы, вырвали победу и остались в игре.

«Тампа» задала высокий темп с первых смен. Совершенно не удивило, что «Лайтнинг» сразу нагрузили бросками Илью Самсонова и включили агрессию. «Торонто» отвечал быстрыми контратаками. Невытекающая из логики начала матча пропущенная шайба от Моргана Райлли не надломила настрой «Тампы». Гости отыгрались за 26 секунд благодаря настырности перед воротами Энтони Сирелли.

Райлли — злой гений «Тампы» в первом раунде. За 65 матчей регулярки защитник отметился четырьмя голами. В плей-офф канадец практически выполнил план гладкого чемпионата — у него уже три шайбы. В концовке первого периода «Торонто» получил большинство. Андрей Василевский вспомнил, за какие заслуги его называют элитным вратарем, и несколько раз выручил партнеров в безнадежных ситуациях. Голкипер украл верный гол у Калле Ярнкрока, который бросал в открытый угол. «Тампа» аналогично не использовала большинство, заработанное Никитой Кучеровым. Форварда свалил у борта Джастин Холл. На скамейке россиянину оказали косметическую помощь после неприятного падения и ссадины на лице.

Самсонов переигрывал Василевского в прошлых матчах серии, когда «Тампа» теряла преимущество в счете и отдавала победы в овертаймах. Пятый матч вратарь «Молний» провел на более привычном космическом уровне. Вернулся Василевский, которого запомнили по прошлым плей-офф. Важнейший сэйв Андрей сделал в середине третьего периода, отразив выход «один в ноль» Митча Марнера. Самсонов, напротив, неудачно сыграл в эпизоде, когда на ворота вылезал Майкл Эйссимонт. Пока все ждали голов от лидеров, «Тампу» вывел вперед 26-летний американец, оформивший дебютную шайбу в плей-офф за карьеру. Игрок, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ, спас «Лайтнинг» и помог продлить серию.

«Молнии» учли ошибки прошлых матчей и грамотно сыграли по счету в концовке. Удалось сохранить перевес, несмотря на нарастающую активность «Торонто». Трудовая шайба Ника Пола сократила шансы «Мэйпл Лифс» на чудесное спасение. Снаряд трижды не упал в одну лунку. Разницу в пятом матче сделали действия команде в обороне и надежность вратарей. Защитники «Торонто» позволяли «Тампе» часто доводить шайбу до Самсонова и напрягать голкипера добиваниями и активностью на пятаке. До Василевского долетело меньше бросков — Андрей отыграл спокойнее и надежнее, не позволив сопернику утащить матч в овертайм.

Шелдон Киф за четыре минуты до сирены заменил Самсонова на шестого полевого. Это привело к обмену супермоментами: сначала штанга сыграла за Василевского, затем, когда «Тампа» выбрасывала шайбу по пустым воротам, уже за «Торонто». Тревожный звоночек раздался после второго гола от Остона Мэттьюса. Благо «Тампа» избежала повторения неприятного сценария прошлых матчей. Устроенный «Лифс» навал в концовке Василевский с партнерами гордо выдержали, а Алекс Киллорн поставил жирную точку шайбой в пустые ворота. Эта серия явно заслужила большего, чем пять матчей, однако права на ошибку у «Тампы» по-прежнему нет.