Кучеров мощно ворвался в плей-офф! Набрал три очка, а его «Тампа» вынесла «Торонто»

Невероятный старт Никиты.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Первый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)

Голы: Белльмар — 1 (Перри), 1:18 — 0:1. Чирелли — 1 (Хагель), 7:18 — 0:2. Кучеров — 1 (бол., Сергачев, Киллорн), 19:56 — 0:3. О`Райлли — 1 (бол., Таварес, Марнер), 28:06 — 1:3. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 33:11 — 2:3. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Чирелли), 34:29 — 2:4. Перри — 1 (бол., Колтон), 37:54 — 2:5. Пойнт — 2 (бол., Перри, Кучеров), 39:58 — 2:6. Колтон — 1 (Пербикс, Коул), 46:59 — 2:7. Ярнкрок — 1 (Марнер, Мэттьюс), 48:06 — 3:7.

Вратари: Самсонов (Уолл, 40:00) — Василевский.

Штраф: 15 — 8.

Броски: 31 (10+10+11) — 34 (15+14+5).

Наши: — - Кучеров (20.00/4/0), Сергачев (26.23/3/-1).

Счет в серии: 0-1.

В первом матче одной из самых долгожданных серий первого раунда Кубка Стэнли интриги не получилось. «Тампа» приехала в гости к «Торонто» и превзошла хозяев практически во всех компонентах. «Мэйпл Лифс» долго готовились к старту этого противостояния, но словно ментально перегорели. «Листья» нахватали штрафов, позволили сопернику реализовать четыре большинства, а третий период в этом матче стал почти формальностью.

«Лайтнинг» отличились уже на второй минуте встречи и еще никогда в клубной истории «молнии» не открывали счет голам в розыгрыше плей-офф так быстро. В 2019-м Алексу Киллорну понадобилось на это четыре минуты, а сегодня Пьер-Эдуар Белльмар потратил всего 01:18. Французский ветеран здорово поработал на пятаке, а Илья Самсонов так и не дождался помощи от своих партнеров. На протяжении всей игры для российского голкипера в этом плане ничего не изменилось.

В некоторых эпизодах Самсонову приходилось делать по несколько сэйвов подряд, пока защитники «Торонто» просто наблюдали за происходящим. Именно этим воспользовался Энтони Сирелли, сделав счет на табло 2:0. Хозяева долго не понимали, чем ответить сопернику на прессинг и лишь в концовке первого периода стали чувствовать себя уверенней. «Листья» не стеснялись играть в тело и Никите Кучерову досталось от защитника Джейка Маккейба, но вскоре россиянин ответил на это голом в большинстве.

Ни для кого не секрет, как «Тампа» любит играть по счету. Получив преимущество в три шайбы, гости ожидаемо отдали инициативу сопернику. Однако «Торонто» быстро этим воспользовался и дважды реализовал численный перевес. Свой первый гол в плей-офф за новую команду забил форвард Райан О'Райлли. Бывший капитан «Сент-Луиса» родился недалеко от Торонто, поэтому эта шайба стала для него особенной. Опытный канадец выглядел более заряженным, чем его партнеры.

В целом же лидеры «Мэйпл-Лифс» остались в тени и лишь четвертое звено команды стабильно выглядело уверенно. После гола Уильяма Нюландера в матче появилась интрига, но длилась она недолго. Сперва Брэйден Поинт забил в большинстве с передачи Кучерова, а затем форвард «Торонто» Майкл Бантинг подставил свою команду. Канадец грубо атаковал Эрика Чернака, за что заслуженно получил матч-штраф.

Словацкий защитник не смог продолжить встречу, а всего в матче «Тампа» лишилась троих игроков. Травмы получили еще форвард Майкл Эйссимонт, а также защитник Виктор Хедман. И все же момент с удалением Бантинга стал ключевым, а «молнии» не испытали трудностей даже на фоне кадровых проблем. Сперва в большинстве отличился Кори Перри, а затем на пару с Кучеровым они помогли оформить дубль Поинту. Для Самсонова этот гол стал последним в матче, а воротах появился Джозеф Уолл.

В третьем периоде особой борьбы не получилось. Хозяева смирились с тем, что матч не спасти, а гол Калле Ярнкрока уже ничего не решал. «Тампа» мощно ответила всем критикам, но выводы делать пока слишком рано. По всем прогнозам, серия должна затянуться, а «Торонто» изо всех сил обязан попробовать разорвать заколдованный круг и впервые с 2004 года пройти первый раунд. Шансы и ресурсы для этого есть, просто необходимо наконец-то поверить в собственные силы.

В составе победителей одними из главных героев стали Кучеров и Перри, набравшие по три очка. Никита даже отметился роскошным достижением. Российский форвард в 21-й раз за карьеру в плей-офф НХЛ набрал три очка в матче, что является четвертым результатом за всю историю лиги. По этому показателю он обошел Яромира Ягра. Кучеров не перестает удивлять, с какой легкостью он творит на льду волшебство и пока даже не думает останавливаться.