Самая огненная серия Кубка Стэнли: «Торонто» ответил «Тампе» разгромом!

Теперь Самсонов выручил.

После унизительных 3:7 в стартовом матче первого раунда с «Тампой» и опустевших за 13 минут до финальной сирены трибун домашней арены сегодня у «Торонто» не было другого варианта, кроме как искупить позавчерашний позор победой и сравнять счет перед переездом серии во Флориду. Получить 0:2 в противостоянии с закаленными «Молниями» означало окончательно убить и без того хрупкую психологию команды, для которой уже какой год подряд выход в плей-офф становится непреодолимым потолком.

Однако этой ночью «Мэйпл Лифс» собрались и не дали сбыться самым худшим прогнозам своих болельщиков, неожиданно ответив «Лайтнинг» разгромом на разгром. Причем сделали это без Майкла Бантинга, выпавшего из тройки с Остоном Мэттьюсом и Митчем Марнером из-за трехматчевой дисквалификации за фол на Эрике Чернаке.

«Листья» на родной «Скоушабэнк Арене» сегодня действительно были похожи на тех самых горилл из клеток и благодаря стартовому напору играючи открыли счет уже на первой минуте. Стоило Иэну Коулу схватить быстрое удаление за подножку, как первая спецбригада хозяев казнила гостей всего за 7 секунд лазерным щелчком Митча Марнера, который и заработал на себе две минуты большинства в предыдущей смене.

А, кажется, еще больше драйва и эмоций канадской команде добавила драка Марка Джиордано с Заком Богосяном, пропустившего два крайне неприятных удара от 39-летнего защитника.

Чуть остудили напор парней Шелдона Кифа два глупых удаления подряд в середине первого периода. Однако, выстояв в меньшинстве, они вновь прибрали инициативу к своим рукам и ответили сразу двумя шайбами от Джона Тавареса и Вильяма Нюландера, за которые настрадавшемуся Андрею Василевскому сложно предъявить какие-то претензии.

Не остановил «Торонто» во втором периоде даже гол Иэна Кола, неожиданно оказавшегося на чужом пятачке в середине матча и красиво разобравшегося с Ильей Самсоновым. В идеальном мире эффектная шайба от защитника третьей пары должна была перевернуть игру. Но в итоге вместо камбэка «Тампа» до конца второго перерыва получила еще три пропущенных, которые превратили третий период в формальность и заставили команду Джона Купера вымещать злость в потасовках и провокациях.

И здорово, что сегодня хозяев не подвел Самсонов, чье появление в воротах после шести пропущенных шайб в среду было под большим вопросом. Работы у российского голкипера во втором матче оказалось куда меньше. Но с ней он достаточно уверенно справился, отразив 19 бросков «Тампы» по своим воротам и доказав, что он не поплыл на фоне кошмарного старта серии.