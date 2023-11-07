Что творит Кучеров: за два матча вырвался в лучшие бомбардиры лиги!

Дубля и двух передач российского нападающего не хватило «Молниям» для победы.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Найз — 3 (Марнер, Мэттьюс), 3:42 — 1:0. Хедман — 3 (Кучеров, Пойнт), 4:17 — 1:1. Кучеров — 8 (Хагель, Сергачев), 6:11 — 1:2. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 11:27 — 1:3. Пойнт — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 15:13 — 1:4. Мэттьюс — 12 (Броди, Марнер), 22:22 — 2:4. Мэттьюс — 13 (Найз, Марнер), 25:42 — 3:4. Ярнкрок — 2 (Робертсон, Доми), 41:55 — 4:4. Марнер — 5 (Найз, Райлли), 42:03 — 5:4. Хагель — 7 (де Хаан, Чернак), 57:34 — 5:5. Ярнкрок — 3 (Райлли, Нюландер), 60:46 — 6:5.

Вратари: Самсонов (Уолл, 15:13) — Йоханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (8+12+11+2) — 31 (14+6+11+0).

Наши: — - Кучеров (22.38/5/+1), Сергачев (25.06/1/-1).

7 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18445 зрителей.

«Тампа» без доли жалости начала принципиальный матч с «Торонто» и усадила вратаря соперника Илью Самсонова на скамейку уже к 16-й минуте. «Лайтнинг» не смутил быстрый гол от повышенного в первое звено «Мэйпл Лифс» Мэттью Найза. Со следующей смены — после того, как счет стал 0:1, — хозяева начали издеваться над Самсоновым. Илья пропустил четыре шайбы с 12 бросков и уступил место в воротах Джозефу Уоллу.

На раздосадованного голкипера было тяжело смотреть на лавке. Россиянин проваливает начало регулярки. После кошмарных 16 минут с «Тампой» статистика просела еще сильнее. А ведь летом Самсонов подписал новый контракт с клубом, причем сделал после обращения в арбитраж.

Неправильно говорить, что «Молнии» безудержно доминировали и смяли «Торонто» в первом периоде. Крупный счет может навести на такие мысли, но причина — в великолепной реализации моментов. «Мэйпл Лифс» выглядели растерянными против ведущего звена «Тампы». Никита Кучеров оформил дубль и дважды ассистировал партнерам. 86-й номер «Болтс» издевается над соперниками в последних матчах. С «Оттавой» нападающий отметился голом и четырьмя передачами и прервал серию из двух игр без очков. С «Торонто» концерт имени Кучерова продолжился. Никита пробил Самсонова двумя фирменными бросками в касание. И на данный момент вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги!

Замена голкипера взбодрила «Мэйпл Лифс» и остудила пыл «Тампы». Уолл успешно вошел в игру, а со второго периода партнеры начали выбираться из тяжелой ситуации. Первому звену «Молний» ответила ведущая тройка «Торонто». Дубль Остона Мэттьюса меньше чем за шесть минут вернул интригу и заставил соперника поволноваться. «Тампа» реже атаковала, до ворот Уолла шайба почти не доходила. Сбить атакующий темп «Торонто» гостям удалось только к середине второго периода, когда перевес сократился до одной шайбы.

Мэттьюс не отстает от Кучерова и стабильно набирает очки. За три последних матча американец отметился шестью голами. Удивительно: лидер «Торонто» за 12 игр забросил больше шайб, чем весь состав терпящего крушение «Сан-Хосе» (13 против 12). Регулярный чемпионат НХЛ только начался, но главный претендент на «Морис Ришар Трофи» известен. Мэттьюс пополняет снайперский счет с невероятным темпом и опережает ближайшего преследователя — чешского гения «Бостона» Давида Пастрняка — на четыре точных броска.

Два серийных пропущенных гола во втором периоде напомнили о вратарской проблеме «Тампы». Без травмированного Андрея Василевского, который восстанавливается после операции и уже приступил к тренировкам, место основного голкипера забронировал Йонас Йоханссон. Швед пропускает достаточно много и не входит даже в тридцатку лучших вратарей лиги по коэффициенту надежности. «Молнии» в начале третьего периода разбазарили преимущество и позволили «Торонто» повести в счете. Калле Ярнкрок и Митч Марнер с интервалом в восемь секунд поразили ворота Йоханссона и приблизили «Мэйпл Лифс» к повторению сценария матча 22 октября, когда «Тампа» упустила преимущество в счете и проиграла в овертайме.

На месте североамериканских коллег обязательно поинтересовался бы у главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера: в чем особенность вратаря Уолла, если «Тампа» только к концу второго матча смогла забить канадцу? Джозеф дважды выходил на замену в первых периодах и суммарно отразил 45 бросков. Не справился голкипер только с добиванием Брэндона Хагеля, когда не зафиксировал шайбу после наброса Келвина де Хаана от синей линии. «Молнии» позволили «Торонто» вернуться в игру, но сравняли счет на 58-й минуте.

Овертайм закончился быстро. Йоханссону можно предъявить претензии за некоторые шайбы, но по решающему голу Ярнкрока к шведу никаких вопросов. Продливший результативную серию Нюландер и Райлли вывели партнера на убойную позицию. «Тампа» в очередной раз проиграла в овертайме, а «Торонто» прервало серию поражений. Безумный матч с невероятной развязкой. Даже жаль, что в следующий раз соперники встретятся только в апреле.