«Вашингтон» разочаровался в русском вратаре. Но сегодня он остановил самого Овечкина

У Ильи Самсонова — первая победа за «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Таварес — 1 (бол., Райлли, Марнер), 6:40 — 1:0. Дауд — 1 (Густафссон, ван Римсдайк), 9:57 — 1:1. Юханссон — 1 (Оши, Эллер), 13:52 — 1:2. Ярнкрок — 1 (Керфут, Райлли), 23:53 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Джиордано, Сандин), 46:55 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Линдгрен (56:07 — 56:15, 56:55 — 57:52, 57:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (21+9+9) — 26 (11+9+6).

Наши: — - Кузнецов (21.35/0/-1), Овечкин (22.18/4/-1), Орлов (18.12/4/-1).

14 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

«Вашингтон» и «Торонто» связывают не только снайперские счеты Александра Овечкина и Остона Мэттьюса, которого называют преемником россиянина. Команды летом пересобрали вратарские бригады. «Кэпиталз» отказались от не оправдавшего надежды Ильи Самсонова. Голкипер перешел в «Мэйпл Лифс», и дебют за канадскую команду пришелся как раз-таки на матч с бывшими одноклубниками. Думаю, в этом был определенный расчет главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа. Регулярку начал Мэтт Мюррей, который проиграл «Монреалю». Матчи бэк-ту-бэк предполагают ротацию голкиперов — и Самсонова выпустили против хорошо знакомого «Вашингтона».

Овечкин остался без голов в прошлой игре с «Бостоном». С «Торонто» капитан «Кэпс» не собирался затягивать неприятную серию. «Вашингтон» быстро получил большинство и был близок к тому, чтобы испортить дебют Самсонову. Александр бросал из фирменного офиса, но голкипера выручила штанга.

Остальные комбинации читались обороной. «Мэйпл Лифс» распорядились попыткой в большинстве рациональнее. Митч Марнер выдал вкусный пас Джону Таваресу на пустые ворота. Канадцу оставалась послать шайбу мимо потерявшего позицию голкипера Чарли Линдгрена. «Вашингтон» ответил не менее классной комбинацией от четвертого звена. Ник Дауд замкнул передачу подключившегося защитника Густафссона, а позднее Маркус Юханссон вывел «Столичных» вперед.

За первый период «Мэйпл Лифс» перебросали соперника в два раза (22-11). Больше владели шайбой, превзошли гостей в скорости. Вот только Линдгрен отработал отрезок без ошибок. Американец не творил чудес, но грамотно действовал по первому броску и накрывал отскочившие шайбы.

Количество перешло в качество во втором периоде. Дмитрий Орлов не успел накрыть Калле Ярнкрока, который ускорился на дальний пятак и замкнул передачу Александра Керфута. «Минусы» в статистику заработали Овечкин и Кузнецов, находившиеся на льду. Именно в «русскую» смену «Вашингтон» пропустил вторую шайбу.

Против «Бостона» капитан «Вашингтона» отметился десятью силовыми приемами. Александр врезался во все живое, но закончил матч без голов и передач. Заметно, что сегодня Овечкин был как никогда нацелен на бросок. «Кэпиталз», получив большинство во втором периоде, почти две минуты держали «Торонто» в зоне. Александр пристреливался с любимой позиции в левом круге вбрасывания, но Самсонов, изучивший хитрости недавнего одноклубника на тренировках, успевал реагировать на пушечные выстрелы форварда.

Из дуэли Мэттьюс — Овечкин победителем вышел нападающий «Торонто». Нетипичный гол американского снайпера (после подставления) в третьем периоде оказался победным. «Кэпиталз» бросились отыгрываться, но самый запоминающийся момент, связанный с командой, — сокрушительный силовой прием Дмитрия Орлова. Защитник смело встретил Пьера Энгвалля на входе в зону, отправив форварда на лед.

Большинство «Вашингтона» не сработало и в третьем периоде. Овечкин буквально не уходил со льда, когда «Кэпиталз» разыгрывали «5х4» и «6х4», заменив вратаря в концовке. Самсонов отказался пропускать больше двух шайб от бывшей команды и отразил 24 броска из 26. А Линдгрен дрогнул на 47-й минуте. Фактически единственная ошибка американского голкипера лишила «Столичных» очков в основное время. Самсонов не только переиграл Линдгрена, он оставил недавних партнеров — Овечкина, Кузнецова и Орлова — без набранных очков. Александр не забивает второй матч подряд. Паниковать, конечно, рано, но пока без шайб Великой Восьмерки «Вашингтону» трудно рассчитывать на победы.