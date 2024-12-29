Чудо-возвращение Овечкина: играл мало, но сразу же забил!

До рекорда Гретцки — 25 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Таварес — 18 (Бенуа, Пачиоретти), 3:14 — 1:0. Манджапане — 8 (Лапьер), 4:46 — 1:1. Чикран — 10 (ван Римсдайк, Рэддиш), 8:54 — 1:2. Макманн — 10 (Доми, Марнер), 28:10 — 2:2. Дауд — 9 (Сандин, Манджапане), 29:53 — 2:3. Уилсон — 14 (бол., Чикран, Строум), 52:36 — 2:4. Овечкин — 16 (п.в., Протас, Дюбуа), 56:37 — 2:5.

Вратари: Мюррей (55:39 — 56:37) — Томпсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (14+13+10) — 32 (15+8+9).

Наши: — - Овечкин (14.58/3/0).

29 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.

Александр Овечкин из-за перелома ноги пропустил 40 дней. «Вашингтон» без своего лидера не посыпался и в 16 матчах одержал 10 побед. Так что к возвращению россиянина «Кэпиталз» шли первыми на Востоке по потерянным очкам.

«Ребята отлично справились без меня. Не знаю, в каком состоянии я буду показывать игру сейчас. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое: другая скорость, другая интенсивность», — сказал Овечкин.

Вообще, перед встречей с «Торонто» и игроки, и тренер «Вашингтона» рассказывали, насколько команде поможет возвращение россиянина. Кажется, в такой день «Кэпиталз» просто не могли проиграть. Хотя по игре даже должны были, но выручил вратарь Логан Томпсон.

Вернулся Александр в то же звено, в котором провел весь сезон: Протас — Строум — Овечкин. По ходу матча Протаса в этом сочетании меняли на Коннора Майкмайкла.

Россиянина особо старались не перегружать: на площадке он провел менее 15 минут — один из худших показателей в команде. Повлияло на это и практически полное отсутствие большинства — соперники за весь матч удалились лишь однажды. И то, численное преимущество длилось чуть более минуты: его реализовал Том Уилсон.

Интересно, что, когда Овечкин был на льду, у «Торонто» практически не было моментов. За матч «Мэйпл Лифс» набрали 3,7 ожидаемых голов (и лишь 0,024xG с Овечкиным на площадке).

При этом и в атаке у Александра длительное время получалось так себе: к концу третьего периода у Овечкина был всего один бросок в створ и минимальный личный xG.

Но ему много и не надо — за три с половиной минуты до конца россиянин свой гол нашел: главный тренер «Торонто» Крейг Беруби пошел ва-банк, заменив вратаря, а Ови этим воспользовался. Важно в этом голе отметить и отличный пас Алексея Протаса. Этим ассистом он побил собственный рекорд по результативности в НХЛ за сезон (30 очков).

Момент, когда Александр спокойно и неторопливо катил к пустым воротам «Торонто», напоминает как лыжники порой заканчивают гонку в полном одиночестве. Кстати, в личной гонке за Гретцки Овечкину осталось всего 25 голов.

Несмотря на длительный больничный, Александр Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона». В данный момент он делит первое место с Коннором Майкмайклом (по 16 голов). По числу голов россиянин даже опережает Натана Маккиннона (14), Коннора Макдэвида (15) и Остона Мэттьюса (11).

Кроме того, по потерянным очкам «Вашингтон» возглавляет не только Восток, но и общую таблицу. Овечкину пора идти за вторым кубком?