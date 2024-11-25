Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Гребенкин провел второй матч в НХЛ: сыграл меньше всех и сел в третьем периоде

«Торонто» обыграл «Юту» в регулярном чемпионате НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Никита Гребенкин в матче «Торонто» — «Юта» (3:2).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен
«Торонто» переиграл «Юту» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Юта» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы: Кули — 4 (бол., Гюнтер, Сергачев), 17:48 — 0:1. Марнер — 7 (Таварес, Танев), 25:15 — 1:1. Марнер — 8 (бол., Минтен, В. Нюландер), 29:34 — 2:1. В. Нюландер — 14, 30:50 — 3:1. Макбэйн — 7 (Кули, Кессельринг), 41:51 — 3:2.
Вратари: Уолл — Веймелка (58:08 — 58:33, 58:49).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 35 (10+16+9) — 25 (12+6+7).
Наши: Гребенкин (7.12/0/0) — Сергачев (24.10/1/0).
25 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18 641 зритель.

Несмотря на какое-то немыслимое количество травм, «Торонто» побеждает. Причем результаты «Мэйпл Лифс» с игроками из АХЛ стали гораздо лучше, чем с лидерами в составе.

Перед игрой с «Ютой» из состава выпал еще и Мэттью Низ, так что пришлось срочно подписывать брата Вильяма Нюландера Алекса, который начинал сезон на одностороннем контракте с «Марлиз». Поставили Алекса в одно звено к молодым Фрэзеру Минтену и Никите Гребенкину.

Россиянин, влюбивший в себя всех болельщиков «Торонто» своим послематчевым интервью, сегодня провел наименьшее время в команде — чуть более семи минут. Причем в последние десять минут третьего периода, когда надо было удерживать преимущество в одну шайбу, тройка Гребенкина на льду вообще не появлялась.

Нападающий &laquo;Торонто&raquo; Никита Гребенкин дебютировал в&nbsp;НХЛ в&nbsp;матче с &laquo;Вегасом&raquo; (3:0) 21&nbsp;ноября 2024 года. «Он выглядел как товарный поезд». Российский нападающий дебютировал за «Торонто»

С таким игровым временем сложно отметиться результативными действиями: на счету Никиты лишь три силовых приема.

Зато удалось набрать очки другому россиянину, принимавшему участие в этой игре. Михаил Сергачев из «Юты» сделал ассист на гол Логана Кули в большинстве. В этом сезоне на счету Михаила уже 14 очков: он — самый результативный защитник команды.

В отсутствии Остона Мэттьюса, который вот-вот должен вернуться после травмы, роль лидера на себя взял Митч Марнер. Его усилиями счет в начале второго периода довольно быстро превратился из 0:1 в 2:1. Вторую шайбу канадец забросил в большинстве после удаления Сергачева. Вообще, Марнер находится в какой-то монструозной форме: восемь очков в последних четырех встречах.

Победный гол на счету Вильяма Нюландера, окрыленного подписанием контракта с братом.

Главная интрига: кто отправится в АХЛ после возвращения лидеров. В соцсетях фанаты, недовольные игрой Холмберга и Робертсона, просят оставить Гребенкина. Но, учитывая доверие к россиянину и в сегодняшнем матче в том числе, шансов на это не очень много.

НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Юта
Никита Гребенкин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Генконсульство РФ проработало вопросы помощи пассажирам «Азимута»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Восточная сказка. В Катаре состоялся «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
The Economist узнал о готовности ВСУ отдать территории в обмен на мир
Система РЭБ «Купол Донбасса» сорвала 189 атак БПЛА ВСУ за прошедшую неделю
Сегодня
Вчера
Неделя