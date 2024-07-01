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Сегодня, 20:20

Команду Кучерова и Василевского ломают через колено. Отдали суперзвезду и российского защитника

Стивен Стэмкос подписал 4-летний контракт с «Нэшвиллом»
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос
Никита Кучеров и Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press
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После ухода Сергачева и Стэмкоса «Тампа» получила Джейка Гюнцеля и усиление глубины состава.

Самая резонансная сделка понедельника состоялась еще до официального открытия рынка свободных агентов. Она была ожидаема. «Тампа» договорилась о семилетнем контракте на общую сумму в 63 миллиона долларов с нападающим Джейком Гюнцелем, права на которого днем ранее приобрела у «Каролины».

Владимир Тарасенко. Стэмкос — в «Нэшвилле», Задоров — в «Бостоне». Что ждет Тарасенко? Live открытия рынка свободных агентов НХЛ

Любопытна структура соглашения. Форвард получит в виде подписных бонусов 53 миллиона из 63, что вкупе с мягким налогообложением в штате Флорида стало мощным аргументом при переговорах. Другим претендентам на Гюнцеля конкурировать с предложением «Болтс» было почти нереально. «Харрикейнз» старались как могли, но в какой-то момент сдались и предпочли выручить за форварда хоть клок шерсти, а точнее — выбор в третьем раунде драфта-2025.

На бумаге тройка Кучеров — Пойнт — Гюнцель выглядит бомбически. В атаке это сочетание должно уничтожать всех и вся. Однако ради него генеральный менеджер Жюльен Бризбуа скинул в «Юту» защитника Михаила Сергачева после всего одного неудачного сезона, отягощенного серьезными травмами, а также не стал продлевать контракт с главным игроком в истории клуба Стивом Стэмкосом.

Хоккеист Стивен Стэмкос
Стивен Стэмкос.
Фото Global Look Press

Предложение легенде на три с небольшим миллиона долларов на долгий срок и нежелание идти на компромисс выглядело как издевательство. Ветеран с годами подсел, но 81 очко в 79 матчах, включая 40 шайб — солидный показатель по любым меркам. В бригаде большинства с капризным Никитой Кучеровым, требующим каждый раз от партнеров выдавать максимум, заиграет не каждый. Стэмкос же колотил с передач россиянина одну шайбу за другой.

Михаил Сергачев. Шокирующий обмен самого дорогого русского защитника НХЛ! «Тампа» отправила Сергачева в «Юту»

Фактически легенду подтолкнули к уходу, разменяв его, Сергачева и Таннера Жанно на Гюнцеля и улучшение глубины состава. Пришедшие из «Юты» защитник Янис Мозер и молодой талант Конор Гики, еще не игравший в НХЛ, неплохи. Но чемпионский костяк, дважды завоевавший Кубок Стэнли, съеживается. Лидерские качества и уважение внутри команды нельзя измерить цифрами, оценивающими игрока при действиях в формате «пять на пять». Осадок после такого решения остался глубокий.

Накажет ли судьба менеджмент «Тампы» за непопулярный поступок — вопрос будущего. Стэмкос выбрал «Нэшвилл», команду, которая находится на подъеме и весело действует в атаке. Нападающий получит 32 миллиона долларов за четыре сезона. Начать жизнь с нового листа в 34 года — далеко не худшее дело. Мотивация у форварда будет зашкаливать.

Джейк Гюнтцель
Михаил Сергачев
Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Юта
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