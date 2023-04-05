«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении

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На днях в эфире телеканала TNT легендарный Уэйн Гретцки раскритиковал то, как Евгений Кузнецов исполняет буллиты. Нападающий «Вашингтона», как правило, медленно подкатывается к воротам, затем перекладывает шайбу под удобную руку и отправляет ее в дальний угол. В таком стиле Кузнецов реализовал штрафной бросок, забив Илье Сорокину в недавнем матче с «Айлендерс». Этот маневр уже стал визитной карточкой Евгения, но далеко не всем он пришелся по душе.
«Терпеть не могу это! Должен быть счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Еще он вращает клюшкой в руках — нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если бы я сделал нечто подобное, то 20 игроков перепрыгнули бы через борт. Нужно защищать вратарей. Если не доезжаешь до ворот за семь или восемь секунд, не заслуживаешь бросить», — сказал Гретцки.
К позиции великого снайпера можно относиться по-всякому, но конфликт мнений среди игроков разного поколения встречается не впервой. Например, достаточно вспомнить жесткую критику лакросс-голов со стороны тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы: «Если бы вы сделали это в конце 90-х, то вам бы голову оторвали. Это круто, за этим интересно наблюдать, но я не уверен, что это хорошо для игры. В хоккее стало слишком много шоу. Наша игра ушла далеко от того, какой она должна быть — тяжелой и честной».
Похожий инцидент однажды случился и с форвардом «Сан-Хосе» Томашем Хертлом. В матче против «Рейнджерс» чех забил гол, эффектно просунув клюшку себе между ног. На Хертла набросились с обвинениями в пижонстве, но в итоге за него заступились даже игроки других команд. «Парень забил красивый гол, но кто-то считает, что он проявил неуважение. Очень жаль. Это ведь хоккей, игра, творчество, в конце концов! В чем он не прав?» — написал в своих соцсетях Давид Перрон.
Сравнивать хоккей разных эпох не всегда правильно. Со времен Гретцки многое изменилось, а современные игроки вывели технические аспекты на совершенно иной уровень. В эпоху Уэйна еще даже не было буллитных серий, а матчи завершались с ничейным счетом. Поэтому многим ветеранам сложно принять некоторые моменты, которые делают хоккей более ярким и эффектным. Цель Кузнецова, да и каждого игрока в серии буллитов — не устроить шоу, а принести своей команде победу. Броски Евгения могут выглядеть странно, но зачастую они приносят «Вашингтону» важные очки.
Безусловно, вратарям неприятно, когда их обыгрывают таким немного издевательским способом, но ведь в этом и заключается роль соперника. Вывести голкипера из себя, заставить его понервничать, переиграть психологически. К тому же язык не повернется сказать, что Кузнецов использует какую-то стопроцентную тактику. Для того чтобы забить буллит в таком стиле, нужно иметь шикарную технику и быстрые руки. Не каждый игрок сможет забросить вот так. Такими шайбами нужно восхищаться, что и делают многие болельщики, в том числе североамериканские.
Хоккей — консервативный вид спорта. Это придает ему особый шарм, но не стоит доводить мышление до таких жестких рамок. Если игрок может эффектно решить эпизод, то он должен делать это, а не думать о том, обидит гол вратаря или нет. В 1976-м знаменитый футболист Антонин Паненка издевательски забил пенальти в ворота сборной ФРГ, причем сделал это в финале. Он подсек мяч, который по навесной траектории пересек линию ворот. С тех пор такой прием считается показателем высочайшего мастерства и хладнокровия, поэтому обвинять Кузнецова за оригинальный буллитный стиль не очень логично. Особенно со стороны такой легенды, как Гретцки.