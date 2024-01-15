Последний сезон в карьере Гретцки в 38 лет: всего 9 голов, затмил всех на Матче звезд, но не попал в плей-офф

«СЭ» вспоминает окончание карьеры величайшего хоккеиста в истории.

Александр Овечкин в нынешнем сезоне гонится за рекордом Гретцки в сомнительном темпе и успел пережить мрачную серию из 14 матчей без заброшенных шайб. У капитана «Кэпиталз» есть блестящий стимул — он может войти в историю как величайший снайпер всех времен и народов. Однако годы уже дают о себе знать. В 38, каким бы ты мастером ни был, сложно выдерживать конкуренцию с молодыми и быстрыми. Именно в этом возрасте великий канадец провел свой последний сезон в карьере.

Якорем для своей команды он не был. Но индивидуальные и командные титулы были выиграны с запасом. Количество «вечных рекордов» результативности превосходило все мыслимые границы.

Гретцки несколько лет мучили серьезные проблемы со спиной, и продолжать карьеру без конкретной цели ему стало откровенно скучно. Великий, к тому времени выступавший за «Рейнджерс» уже третий год, доигрывал, если сравнивать даже с его предыдущим отрезком карьеры. От снайпера, когда-то заколачивавшего по 92 гола за сезон, осталась лишь бледная тень.

Лига вступала в эпоху «мертвой шайбы», когда капканы в средней зоне стали модным явлением, а средняя результативность ежегодно снижалась по сравнению с расцветом в 1980-е. Канадец в сезоне-1998/99 забил всего девять раз, полностью переключившись на роль ассистента, что ему удавалось неплохо. Отличная параллель с нынешним Овечкиным, который в силу различных причин сейчас тоже стал играть чаще на партнеров. Хотя смена роли у него произошла почти моментально, в отличие от предшественника.

Главное — мотивация Гретцки была почти на нулевой отметке. Укомплектованный под завязку разнообразными звездами (Майк Рихтер, Брайан Лич, Петр Недвед, Кевин Стивенс, Алексей Ковалев, Мэтью Шнайдер и другие) «Рейнджерс» тратил на зарплаты столько денег, сколько хотел, но лучше команде, где царили разброд и шатание, не становилось.

В свой первый сезон на Бродвее канадская суперзвезда еще сияла, выдав блестящий плей-офф (20 очков, включая 10 шайб, в 10 матчах) и дотащив на своих плечах ньюйоркцев до финала конференции. Дальше дела пошли хуже. Уход его старого товарища и признанного лидера Марка Мессье в «Ванкувер» стал для команды невосполнимой потерей. Попытка подписать Джо Сакика окончилась неудачей, поскольку «Колорадо» повторил предложение — 21 миллионов долларов, из которых 15 миллионов были подписным бонусом, на три года. Космические по тем временам деньги!

Сезон-1997/98 вышел катастрофическим. Команда набрала всего 68 очков.

Попытка перестройки на ходу, предпринятая генеральным менеджером Нилом Смитом, окончилась неудачей. Следующий сезон также стал провальным. Он открылся четырьмя поражениями подряд. В дальнейшем ситуацию удалось худо-бедно исправить — команда чаще играла с перепадами. Гретцки забил свой первый гол в пятом матче, а за 20 встреч с начала чемпионата отличился всего два раза. Худшая для него серия без заброшенных шайб составила девять игр в декабре — январе.

Между тогдашним «Рейнджерс» и нынешним «Вашингтоном» есть общее, если отталкиваться исключительно от результатов. Два года подряд без намека на кубковые матчи — чувствительный момент для привыкшего побеждать всегда и везде Гретцки. В его последний сезон ньюйоркцы (77 очков) отстали от «Каролины», которая выиграла Юго-Восточный дивизион, на девять очков, от ставшего восьмым в конференции «Питтсбурга» — на 13. «Рейнджерс» в общей таблице были лишь 18-й командой из 27.

В регулярном чемпионате-1996/97 канадец набрал 97 очков, в 1997/98 — 90, оба раза сыграв по все 82 матча, став лучшим ассистентом (72 и 67 передач соответственно) и войдя при этом в пятерку лучших бомбардиров лиги. Впоследствии было много дискуссий о том, стоило ли Великому задерживаться в НХЛ еще на год-другой.

Пассажиром бы он точно не был. В своем последнем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, был ее лидером среди нападающих по игровому времени (21.43), вошел в десятку лучших в лиге по голевым передачам. «Для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер, — слишком мало», — вспоминаем великое произведение Александра Дюма. Хоккеист, который превратился в легенду при жизни, видимо, захотел завершить карьеру в момент, когда его воспринимают как большого игрока, а не доживающего свой век ветерана.

Но сходящая со сцены суперзвезда устроила два шоу, о которых вспоминают спустя годы. Первое — Матч звезд. В те годы он мало походил на современные покатушки, и порой на льду кипели настоящие страсти. Формат Северная Америка против Европы на первых порах оказался удачной идеей, поскольку добавлял мотивации его участникам, которые представляли разные континенты и страны. Гретцки в Тампе заткнул за пояс всех, включая молодых талантов, годившихся ему в дети.

Уходить красиво — это тоже замечательное качество лучшего хоккеиста всех времен. Канадец в матче, который закончился победой его команды 8-6, набрал 3 (1+2) очка и был признан MVP. В качестве приза самому ценному игроку всегда достается мощный джип с кузовом. Гретцки собрал близких друзей, которым заранее сообщил, что этот Матч звезд станет для него последним. «Что ж, если это твоя последняя игра, то постарайся получить машину», — сказала ему его супруга Джанет Джонс. Призовую тачку Гретцки решил оставить себе, хотя раньше отдавал машины.

Второй и не менее яркой частью последней гастроли стал матч в легендарном «Мэдисон-сквер-гарден». К тому моменту все уже знали, что Гретцки собирался закончить карьеру. Он официально объявил о своем решении 16 апреля 1999 года — за несколько дней до заключительной игры сезона.

Воспоминания о том матче приправлены изрядной порцией лести и восхитительным описанием атмосферы на легендарной арене. Было непохоже, чтобы соперники ему поддавались. Но канадец ушел как Король — вовремя и красиво, под восторг и овации. Хотя «Рейнджерс» проиграл 1:2 «Питтсбургу». Гретцки отдал голевой пас, а победный гол оказался на счету Яромира Ягра, которому ассистировал Алексей Морозов.