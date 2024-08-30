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Сегодня, 20:35

В Москве открылся «Офис Овечкина»! В нем есть отделы рекордов, кадров и празднований

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Овечкин.
Фото FONBET
Офис Александра Овечкина.
Фото FONBET
Александр Овечкин.
Фото FONBET
Календарь Александра Овечкина.
Фото FONBET
Офис Александра Овечкина.
Фото FONBET
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Александр Овечкин и Сергей Анохин.
Фото FONBET
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Новое место силы легенды российского хоккея.

«Офис Овечкина» — это уже не просто определение позиции, с которой форвард «Вашингтона» и сборной России забрасывает большую часть шайб, а настоящий термин, которому место в хоккейной энциклопедии. Кто-то считает, что точка вбрасывания слева от ворот соперника получила свое название, когда Александр преодолел отметку в 700 заброшенных шайб. Хотя забивать оттуда он начал значительно раньше.

Александр Овечкин.
Фото Getty Images

В июле 2023 года, благодаря находчивости «Вашингтона», количество «офисов» Овечкина по всему миру значительно увеличилось. Клуб установил логотипы с инициалами капитана на некоторых катках столицы США. Теперь же у россиянина появился еще один «офис», но уже в Москве. 29 августа он открылся в суперсовременном бизнес-пространстве Multispace. Новую площадку, подготовленную совместно с букмекерской компанией FONBET, Овечкин презентовал лично и даже провел по ней экскурсию.

Гости встретили легендарного хоккеиста сдержанными аплодисментами. Возможно, не могли поверить, что автор 853 шайб в НХЛ находится от них на расстоянии вытянутой руки. Сам Александр поначалу выглядел немного смущенным, но со временем раскрепостился и показал себя настоящим хозяином владений.

Александр Овечкин.
Фото FONBET

Церемония состояла из нескольких этапов. В дебюте гостям показали специальный ролик с участием Овечкина в строгом костюме, который приезжает в «офис» и знакомится с рабочим пространством: отделами рекордов, кадров и празднований. Затем в специальной зоне (на хоккейной мини-площадке) Александра попросили воспроизвести легендарный бросок с позиции левого нападающего, а после гостям предложили угадать, под какую музыку Ови настраивается перед выходом на лед. Весело было как самому хоккеисту, так и остальным присутствующим — интерактив удался.

Затем Овечкин рассказал непосредственно о своем рабочем месте, обустроенном его многочисленными личными реликвиями: фотографиями, игровой экипировкой и другим. Конечно, не обошлось без коллективного фото и подарков — некоторые везунчики заполучили из рук легенды шайбы с автографами. После этого состоялась самая ответственная часть мероприятия — пресс-подход, во время которого каждый мог задать интересующие вопросы не только самому игроку, но и генеральному директору FONBET Сергею Анохину.

Александр Овечкин и Сергей Анохин.
Фото FONBET

Александр не всегда был многословен, но каждый раз четко выражал позицию и мысли: рассказал о поддержке футбольного «Динамо», изменениях в подготовке к сезону, своем понимании слова «счастье», отдыхе и желании завершить карьеру в родном клубе. «У меня еще два года по контракту с «Вашингтоном», — сказал Овечкин. — Но, как я и говорил, хотел бы сыграть последний матч за «Динамо».

Одной из целей при создании офиса стал поиск талантливых кадров в различных сферах. Так, в рамках проекта на странице FONBET на HH.ru были размещены три вакансии на работу в команде Овечкина: ассистент, который будет отвечать за подбор досуговых активностей для руководителя, ивент-менеджер, который займется организацией различных мероприятий, и карьерный консультант, который проведет консультации по дальнейшему развитию хоккеиста после завершения его спортивной карьеры.

Календарь Александра Овечкина.
Фото FONBET

Из более 1000 откликнувшихся на вакансию легендарный хоккеист отобрал три человека в свою команду. В течение трех недель прошедшие отборы сотрудники будут работать непосредственно с самим Овечкиным, а по завершении работы получат рекомендательные письма, подписанные хоккеистом, что станет надежным фундаментом для их дальнейшего развития.

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