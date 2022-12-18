Молодые хоккеисты в Америке оказываются под большим прессингом. В пригороде Торонто погиб россиянин

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Матч сборной России в рамках Кубка Первого канала не дал абсолютно никакой информации. Это Казахстану выставочные матчи полезны. Андрей Скабелка готовится ехать на чемпионат мира, задача там простая — выиграть один матч в группе, чтобы остаться среди сильнейших. В прошедшем матче не было натурализованных хоккеистов, впрочем, можно было получить информацию о состоянии других кандидатов. Но у российских ребят нет никакой мотивации. Международный турнир мы пропустим, вместо выходных при таком насыщенном календаре — напряженные дни, а уже в понедельник возобновляется чемпионат. Тренеры же будут спрашивать за результаты в КХЛ, а не то, как сыграли за сборную.

Непонятен и аргумент про то, что надо обязательно собираться, чтобы тренеры имели возможность поработать с хоккеистами. Во-первых, возвращаемся к тому, что у нас нет турниров. Во-вторых, состав сборной России — это не самый стабильный коллектив. Никто никогда не зовет одних и тех же игроков. В-третьих, мы на всех чемпионатах мира ждем парней из-за океана, так что две трети ребят их КХЛ никуда не поедут в любом случае. В-четвертых, тренеру сборной надо бы просто хорошо работать во время сезона, ездить на игры, разговаривать с хоккеистами. Этого вполне достаточно. Да, победили сборную Казахстана. И пусть выигрывать всегда приятно, смысла в этом никакого нет. Чего добились-то? Даже аншлаг на арене не собрали. Кстати, этот вопрос было легко решить. Достаточно перенести турнир в Челябинск или Омск, и проблем с посещаемостью не возникнет.

Трагедия

Пока нет однозначной информации о том, что же случилось с российским хоккеистом «Лондона» Абакаром Казбековым. Известно лишь, что сообщила полиция Онтарио: обнаружено тело хоккеиста возле высотки в центре города. Что это было, несчастный случай или преступление — еще предстоит выяснить. Абакара никто не знал в России. В Канаду он отправился очень давно, даже не дождавшись дебюта в МХЛ. Форвард выступал в первенстве Москвы за подольскую команду, но в выпускной год решил попробовать себя за океаном.

В лиге Онтарио Абакар проводил второй год, но играл очень мало. В прошлом сезоне на его счету всего 9 матчей, в нынешнем чемпионате — 12. А «рыцари» провели уже 29 игр. Пошли версии о том, что хоккеист тяжело переносил то, что редко появлялся на площадке, но так можно накидать десяток версий, и любая из них в равной степени может оказаться правдивой или ложной. Для меня это история скорее о том, что подростки, уезжающие в Северную Америку, оказываются под серьезным прессингом. Они в чужой стране, одни. Звонки домой не спасают, да чаще всего приносят еще больше боли, ведь родным и друзьям приходится рассказывать о своих проблемах, заново переживать их. Понятно, что нужно сосредоточиться, четко понимать, для чего ты в другой стране, осознавать свою цель. Но легко говорить об этом, сидя дома. Никаких выводов делать не хочется. Просто берегите себя.

Statement from the London Knights and the Ontario Hockey League on the sudden passing of Abakar Kazbekov. pic.twitter.com/JgpYOZq3fk — London Knights (@LondonKnights) December 17, 2022

Планы

В НХЛ обсуждают вопрос увеличения количества матчей в регулярном чемпионате, правда, кардинальных изменений не будет. Вместо 82 матчей планируется провести по 84 игры. Естественно, с таким же вопросом обратились к президенту КХЛ Алексею Морозову, но он ушел от конкретного ответа. Сослался на то, что вопрос по будущему календарю начнут обсуждать только в апреле-мае. Нынешнее расписание, когда приходится провести по 68 матчей, прекрасно. Неожиданных результатов все больше и больше, тренеры и хоккеисты, впервые в жизни сталкиваясь с подобным графиком, начинают меняться. Меньше тренировок, акцент на восстановление. И нам бы сделать 82 игры в сезоне, но есть две существенные проблемы.

Первая — международный календарь. К сожалению, КХЛ обязана подчиняться правилам ИИХФ: должна прекращать проводить внутренний турнир во время чемпионата мира. Вторая — проблемы с документами. Кому-то в лиге пришло в голову, что удобнее заключить контракты до 30 апреля, и хотя жизнь меняется, в лиге не идут на изменения. В итоге приходится делать так, что к 1 мая у нас уже должен завершиться внутренний чемпионат, вот и приходится вмещать все матчи первого этапа в шесть месяцев. Есть большие сомнения, что сборную вернут в число участников чемпионата мира, но прогнозировать ситуацию на апрель или май невозможно. Но если все будет по-прежнему, то, может быть, стоит поменять правила и проводить следующий регулярный чемпионат хотя бы до 1 апреля. Пострадают «Барыс» и «Куньлунь». По идее, они могут оказаться в ситуации, когда команда бьется за кубок, а уже надо ехать на первенство планеты. Но если выбирать, то лучше создать неудобство двум командам, чем двадцати. Да и есть сомнения, что казахи и китайцы так высоко заберутся в чемпионате.