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Сегодня, 12:00

Молодые хоккеисты в Америке оказываются под большим прессингом. В пригороде Торонто погиб россиянин

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Абакар Казбеков.
Фото London Knights
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Матч сборной России в рамках Кубка Первого канала не дал абсолютно никакой информации. Это Казахстану выставочные матчи полезны. Андрей Скабелка готовится ехать на чемпионат мира, задача там простая — выиграть один матч в группе, чтобы остаться среди сильнейших. В прошедшем матче не было натурализованных хоккеистов, впрочем, можно было получить информацию о состоянии других кандидатов. Но у российских ребят нет никакой мотивации. Международный турнир мы пропустим, вместо выходных при таком насыщенном календаре — напряженные дни, а уже в понедельник возобновляется чемпионат. Тренеры же будут спрашивать за результаты в КХЛ, а не то, как сыграли за сборную.

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Непонятен и аргумент про то, что надо обязательно собираться, чтобы тренеры имели возможность поработать с хоккеистами. Во-первых, возвращаемся к тому, что у нас нет турниров. Во-вторых, состав сборной России — это не самый стабильный коллектив. Никто никогда не зовет одних и тех же игроков. В-третьих, мы на всех чемпионатах мира ждем парней из-за океана, так что две трети ребят их КХЛ никуда не поедут в любом случае. В-четвертых, тренеру сборной надо бы просто хорошо работать во время сезона, ездить на игры, разговаривать с хоккеистами. Этого вполне достаточно. Да, победили сборную Казахстана. И пусть выигрывать всегда приятно, смысла в этом никакого нет. Чего добились-то? Даже аншлаг на арене не собрали. Кстати, этот вопрос было легко решить. Достаточно перенести турнир в Челябинск или Омск, и проблем с посещаемостью не возникнет.

Трагедия

Пока нет однозначной информации о том, что же случилось с российским хоккеистом «Лондона» Абакаром Казбековым. Известно лишь, что сообщила полиция Онтарио: обнаружено тело хоккеиста возле высотки в центре города. Что это было, несчастный случай или преступление — еще предстоит выяснить. Абакара никто не знал в России. В Канаду он отправился очень давно, даже не дождавшись дебюта в МХЛ. Форвард выступал в первенстве Москвы за подольскую команду, но в выпускной год решил попробовать себя за океаном.

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В лиге Онтарио Абакар проводил второй год, но играл очень мало. В прошлом сезоне на его счету всего 9 матчей, в нынешнем чемпионате — 12. А «рыцари» провели уже 29 игр. Пошли версии о том, что хоккеист тяжело переносил то, что редко появлялся на площадке, но так можно накидать десяток версий, и любая из них в равной степени может оказаться правдивой или ложной. Для меня это история скорее о том, что подростки, уезжающие в Северную Америку, оказываются под серьезным прессингом. Они в чужой стране, одни. Звонки домой не спасают, да чаще всего приносят еще больше боли, ведь родным и друзьям приходится рассказывать о своих проблемах, заново переживать их. Понятно, что нужно сосредоточиться, четко понимать, для чего ты в другой стране, осознавать свою цель. Но легко говорить об этом, сидя дома. Никаких выводов делать не хочется. Просто берегите себя.

Планы

В НХЛ обсуждают вопрос увеличения количества матчей в регулярном чемпионате, правда, кардинальных изменений не будет. Вместо 82 матчей планируется провести по 84 игры. Естественно, с таким же вопросом обратились к президенту КХЛ Алексею Морозову, но он ушел от конкретного ответа. Сослался на то, что вопрос по будущему календарю начнут обсуждать только в апреле-мае. Нынешнее расписание, когда приходится провести по 68 матчей, прекрасно. Неожиданных результатов все больше и больше, тренеры и хоккеисты, впервые в жизни сталкиваясь с подобным графиком, начинают меняться. Меньше тренировок, акцент на восстановление. И нам бы сделать 82 игры в сезоне, но есть две существенные проблемы.

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Первая — международный календарь. К сожалению, КХЛ обязана подчиняться правилам ИИХФ: должна прекращать проводить внутренний турнир во время чемпионата мира. Вторая — проблемы с документами. Кому-то в лиге пришло в голову, что удобнее заключить контракты до 30 апреля, и хотя жизнь меняется, в лиге не идут на изменения. В итоге приходится делать так, что к 1 мая у нас уже должен завершиться внутренний чемпионат, вот и приходится вмещать все матчи первого этапа в шесть месяцев. Есть большие сомнения, что сборную вернут в число участников чемпионата мира, но прогнозировать ситуацию на апрель или май невозможно. Но если все будет по-прежнему, то, может быть, стоит поменять правила и проводить следующий регулярный чемпионат хотя бы до 1 апреля. Пострадают «Барыс» и «Куньлунь». По идее, они могут оказаться в ситуации, когда команда бьется за кубок, а уже надо ехать на первенство планеты. Но если выбирать, то лучше создать неудобство двум командам, чем двадцати. Да и есть сомнения, что казахи и китайцы так высоко заберутся в чемпионате.

Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
Абакар Казбеков
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