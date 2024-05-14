Сколько денег потеряет Ничушкин после своего отстранения

Валерий Ничушкин в третий раз попал в программу помощи игрокам НХЛ

Сегодня перед четвертым матчем серии второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас» стало известно, что форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отстранен от участия в играх НХЛ минимум на шесть месяцев без сохранения зарплаты. Он переведен на третий этап программы помощи хоккеистам лиги. Инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества.

Игроки, попадающие в первый этап программы, продолжают получать деньги по контракту, во второй — теряют зарплату на время активного лечения. А на третьем условий уже нет — минимум на полгода хоккеист лишается заработка. К слову, на четвертом этот срок увеличивается в лучшем случае до года. Правда, и под потолком зарплат Ничушкин в начале следующего сезона учитываться не будет.

Сколько же денег потеряет Валерий из-за отстранения?

К счастью для него, оно произошло в плей-офф. В НХЛ хоккеисты получают деньги либо в качестве подписного бонуса, либо в регулярном чемпионате — в Кубке Стэнли они при любых раскладах играют бесплатно, каким бы ни был результат.

При этом того самого бонуса у Ничушкина летом тоже не будет: в сезоне-2024/25 все 8 миллионов долларов (средняя зарплата Валерия по 8-летнему контракту — 6,25 миллиона) прописаны в окладе. Так что потери начнутся только с октября.

Фото USA Today Sports

Примерный расчет произвести несложно: сначала нужно разделить 8 миллионов на 184 дня — минимальное число дней регулярного чемпионата согласно регламенту. Это 43,47 тысячи долларов за сутки.

Дальше считаем, сколько времени Ничушкин точно пропустит в новом сезоне. Регулярка стартует 4 октября, с полугодичным отстранением Валерий не вернется раньше 13 ноября. Выходит 41 день — и потери в 1,782 миллиона долларов. Правда, стоит повториться, что это минимальная сумма — никто не гарантирует возвращение именно в конкретную дату.

А что, если в каком-то обозримом будущем «Колорадо» (или другой клуб в случае обмена) решит выкупить контракт Ничушкина? Допустим, что это все-таки будет обычное расторжение без учета проблем хоккеиста, и оно произойдет с компенсацией игроку.

Соглашение Ничушкина будет действовать еще шесть лет — он уже получил 13,5 миллиона из общих 49. Например, если бы «Колорадо» выкупил контракт этим летом, то ему пришлось бы платить форварду по 1,7 миллиона до 2036 года — и в сумме с подписными бонусами в разные сезоны общая сумма достигла бы 25,3 миллиона. То есть общие потери Ничушкина по зарплате составили бы около 10 миллионов. Будем надеяться, что до подобного все же не дойдет и Валерий отработает свой контракт до конца.