Хет-трик за 11 минут! Невероятный матч русского новичка НХЛ

Андрей Кузьменко отлично начал сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Анахайм» — 8:5 (1:1, 2:1, 5:3)

Голы: Терри — 5 (бол., Клингберг, Гибсон), 16:30 — 0:1. Хорват — 8 (бол., Хьюз, Петтерссон), 19:40 — 1:1. Петтерссон — 5 (Михеев, Кузьменко), 29:07 — 2:1. Миллер — 6 (Хорват, Гарлэнд), 33:06 — 3:1. Строум — 3 (Зеграс, Терри), 39:14 — 3:2. Джошуа — 2 (Оман), 45:30 — 4:2. Кузьменко — 4 (бол., Петтерссон, Хьюз), 45:54 — 5:2. Комтуа — 3 (Строум), 47:51 — 5:3. Зеграс — 7 (Клингберг, Терри), 53:36 — 5:4. Кузьменко — 5 (Майерс, Петтерссон), 54:48 — 6:4. Кузьменко — 6 (Петтерссон), 56:48 — 7:4. Джонс — 1 (Болье, Мактавиш), 57:38 — 7:5. Хорват — 9 (мен.), 59:05 — 8:5.

Вратари: Мартин — Гибсон (58:08 — 59:05).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 46 (12+14+20) — 31 (11+9+11).

Наши: Кузьменко (15.28/3/+3), Михеев (16.32/1/+4), Подколзин (16.36/1/-1) — Куликов (26.01/2/-3).

Ванкувер. Rogers Arena. 18760 зрителей.

«Ванкувер» с «Анахаймом» забросили на двоих 13 шайб и выдали самый результативный матч игрового дня. «Кэнакс» после провального старта и семи поражений подряд потихоньку приходят в себя. В последних четырех встречах команда Брюса Будро одержала три победы, а сегодня подарила болельщикам настоящее шоу, главным героем которого стал нападающий Андрей Кузьменко.

После четырех игр подряд без очков казалось, что новичок «Ванкувера» забуксовал и даже может уйти в тень, однако Андрей постепенно набирает обороты. В матчах против «Сиэтла» и «Питтсбурга» он записал в актив по два балла, а домашняя встреча с «Анахаймом» закончилась для него первым хет-триком. Дважды форвард отличился в равных составах и один раз в большинстве. Интересно, что за весь матч Кузьменко нанес всего три броска и все они стали точными.

Кроме того, во всех шайбах ассистентом россиянина выступил центрфорвард Элиас Петтерссон. Швед и сам забросил в этом матче, а в его голе также поучаствовал Кузьменко. Андрей набрал 4 (3+1) очка за игру и стал первой звездой встречи. В 11 матчах чемпионата в его активе 10 (6+4) баллов.

Самой эффектной получилась третья шайба, когда Кузьменко на скорости ворвался в зону соперника и мощным броском переиграл Джона Гибсона.

В остальных двух Андрей грамотно сыграл на подправлении. В большинстве он ловко спрятался у штанги откуда и замкнул передачу Петтерссона, а через девять минут классно изменил траекторию полета шайбы. Интересно, что это четвертый случай в клубной истории за последние 20 лет, когда игрок забивает три гола за один период. До россиянина это делали Бо Хорват (22 октября 2019 года), Микаэль Самуэльссон (9 марта 2010 года) и Маркус Нэслунд (21 октября 2002 года).

Если бы Андрею не исполнилось 26 лет в феврале, то он вполне мог бы попробовать свои силы в гонке за «Колдер Трофи». Пока не стоит спешить с оценками его перспектив. Форвард проводит свой первый сезон в НХЛ и ему еще только предстоит обрести стабильность и полноценную уверенность в себе. В Канаде очень требовательная публика и Андрей должен быть готов к различным трудностям. Пока можно порадоваться за то, как форвард постепенно адаптируется в лиге, а теперь еще круто пополнил коллекцию головных уборов. Конечно, не без помощи Петтерссона, который набрал в матче 5 (1+4) очков и в очередной раз продемонстрировал свой уровень.