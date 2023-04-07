Российский нападающий забил первый гол за новый клуб. Но ему пора возвращаться домой

Виталий Кравцов отличился за «Ванкувер».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кузьменко — 38 (Петтерссон, Хиросе), 16:16 — 1:0. Кравцов — 4 (бол., Гарлэнд, Хиросе), 23:53 — 2:0. Миллер — 30 (п.в., Бесер, Майерс), 59:35 — 3:0.

Вратари: Демко — Стэлок (59:03 — 59:35).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (8+12+9) — 33 (11+8+14).

Наши: Кравцов (10.54/2/0), Кузьменко (18.56/2/+1) — -.

7 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18 945 зрителей.

Карьера некогда лучшего новичка КХЛ Виталия Кравцова в Северной Америке все чаще напоминает трагикомедию, от которой уже надоело смеяться и стало тошно — слишком уж она приелась за последние пару лет. Не изменилась ситуация и после обмена в «Ванкувер». Кажется, уже никто не ждет, что выпускник первого раунда, играющий на копеечном контракте, станет звездой НХЛ или хотя бы закрепится в топ-9 своей новой команды. Да и трудно представлять такие расклады, когда воспитанника «Трактора» периодически оставляют в запасе и дают по 10 минут игрового времени за матч.

В 13 играх за «Кэнакс» у россиянина было всего очко, набранное еще в начале марта во встрече с «Миннесотой». Однако сегодня он наконец-то разродился первой шайбой за «Косаток». Как же здорово, что в лиге есть сердобольный «Чикаго», осознанно спустившийся на дно за Коннором Бедардом и помогающий всем нуждающимся!

В середине второго периода главный тренер хозяев Рик Токкет не побоялся выпустить нападающего в концовке большинства при счете 1:0, и тот отплатил за доверие голом из левого круга вбрасывания. Правда, за него он должен сказать спасибо удаленному Джонатану Тэйвзу и защитнику гостей Сету Джонсу, подправившему на пятачке шайбу в собственные ворота.

И, видимо, своим долгожданным очком челябинец настолько удивил партнеров, что Василий Подколзин решил разместить его видео у себя в сторис. А говорить про реакцию фанатов «Кэнакс» вообще ничего не стоит: для них сегодняшний гол трудного ребенка с Урала — настоящее чудо, на которое никто уже и не надеялся. Только в итоге сегодняшнее выступление вряд ли изменит коллективное мнение — Кравцову, пока не поздно, нужно возвращаться на перезагрузку в родной «Трактор».