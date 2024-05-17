Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:00

«Эдмонтон» на грани вылета из плей-офф. Команду подвел Макдэвид

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (в центре) в матче против «Ванкувера».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Решающий гол «Ванкувер» забил из-под лучшего игрока мира.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кейн — 3 (Драйзайтль, Дешарне), 4:34 — 0:1. Суси — 1, 17:27 — 1:1. Янмарк — 1 (Браун, Кулак), 17:50 — 1:2. Ди Джузеппе — 1, 25:14 — 2:2. Миллер — 3 (Линдхольм, Петтерссон), 59:27 — 3:2.
Вратари: Шилов — Пикар (0:37 — 0:45, 59:42).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 35 (11+17+7) — 23 (11+4+8).
Наши: Задоров (20.07/2/+1), Подколзин (7.47/1/+1) — -.
17 мая. Ванкувер. Rogers Arena. 19 052 зрителя.
Счет в серии: 3-2.

От каждого матча между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» зрители получают ровно то, за что все и любят спорт: интригу и огненную концовку. Все встречи серии пока завершаются победой одной из команд лишь в одну шайбу, дважды победитель решался в овертайме.

Первый период пятой игры серии получился более-менее равным. «Эдмонтон» быстро повел в счете: Эвандер Кейн отличился с передачи Леона Драйзайтля. В конце команды обменялись голами в течение 23 секунд: сначала Карсон Сауси мощным броском сравнял счет, а вскоре игроки «Ойлерз» воспользовались ошибкой самого Сауси и реализовали выход «2 в 1».

Во втором периоде «Ванкувер» довольно быстро счет сравнял. 30-летний Фил Ди Джузеппе забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ. В одном звене с канадцем играл сегодня Василий Подколзин, дебютировавший в этом плей-офф. Россиянин провел на льду чуть менее восьми минут, нанес один бросок в створ и заработал показатель полезности «+1».

Удивительно, как «Эдмонтон» во втором периоде совершенно забыл, что в хоккее нужно атаковать. Во второй двадцатиминутке «Ванкувер» перебросал «Ойлерз» в четыре раза: 17 против 4.

В третьей двадцатиминутке «Эдмонтон» хоть немного зашевелился, но по количеству опасных моментов «Ванкувер» все равно был лучше.

Хоккеисты &laquo;Рейнджерс&raquo; Крис Крайдер, Артемий Панарин и&nbsp;Адам Фокс празднуют победу над &laquo;Каролиной&raquo;. «Рейнджерс» — в финале «Востока»! Мощный камбэк и ассистентский дубль Панарина отправили «Каролину» в отпуск

Развязка матча наступила на последней минуте, уже не первый раз в этой серии. Джей Ти Миллер оказался первым на добивании после странного рикошета и отправил шайбу в пустой угол ворот Пикара.

Причем победная шайба была заброшена из-под Макдэвида, который и в атаке своей команде особо не помогал. Так еще и в концовке не уследил за своим игроком.

Теперь Коннор Макдэвид в шаге от очередного вылета из Кубка Стэнли. А у нас есть повод порадоваться за Илью Михеева (правда, сегодня он не попал в состав), Никиту Задорова и Василия Подколзина.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
Обсудить
Читайте также
Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР с сезона-2024/25
В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Шестеркин вышел на шестое место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей
Форвард «Ванкувера» Ди Джузеппе повторил клубное достижение Игоря Ларионова в плей-офф НХЛ
Панарин отреагировал на хет-трик Крайдера в шестом матче против «Каролины»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рейнджерс» — в финале «Востока»! Мощный камбэк и ассистентский дубль Панарина отправили «Каролину» в отпуск