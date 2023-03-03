Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф

Обзор и грового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Миннесота» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Капризов — 38 (Зуккарелло, Сперджен), 0:44 — 0:1. Бесер — 12 (бол., Кравцов, Гарлэнд), 14:03 — 1:1. Капризов — 39 (Хартман, Ривз), 23:40 — 1:2.

Вратари: Демко — Флери.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 22 (6+10+6) — 36 (14+11+11).

Наши: Кравцов (11.25/2/0), Кузьменко (19.00/0/0), Подколзин (12.01/2/0) — Капризов (21.55/9/+2).

3 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18903 зрителя.

Кириллу Капризову не требуется много времени и моментов, чтобы радовать голами. В матче с «Ванкувером» лидер «Миннесоты» открыл счет уже на 44-й секунде после стартового вбрасывания. Капризов стал главным героем первого периода, поучаствовав в обеих шайбах — забил сам, а затем «Кэнакс» реализовали удаление россиянина. Привыкающий к схемам «Ванкувера» Виталий Кравцов, которому доверили место в большинстве, зрячим пасом нашел Брока Бесера. Экс-форвард «Рейнджерс» набрал первое очко после обмена — для этого потребовалось два матча. Переход в «Ванкувер» призван перезапустить стагнирующую карьеру Кравцова. Радует, что уже во второй игре форвард создал гол для партнера — тем более в периоде, когда «Миннесота» доминировала и более чем в два раза перебросала соперника.

Капризов исправился за удаление во втором периоде. Райан Хартман классной передачей запустил Кирилла на разборки с Тэтчером Демко, и нападающий «Уайлд» с добивания переиграл вратаря «Кэнакс». Такими темпами россиянин выбьет 50 голов за регулярку. «Миннесота» не форсировала темп, не стремилась рисковать и грамотно играла по счету. Капризов использовал два момента — этого хватило, чтобы перед третьим периодом «Дикари» вели в одну шайбу. Команде Дина Эвасона нужны очки в гонке за плей-офф. В таком положении сильно не забалуешь. И раскрываться против «Ванкувера», в составе которого солируют Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон, противопоказано.

Третий период начался с яркой драки Кайла Берроуза и Брендона Духайма, который жестко встретил Василия Подколзина. Защитник «Кэнакс» отомстил за партнера и выиграл бой. Локальные успехи «Кэнакс» на этом закончились. Третий период безошибочно провел голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери, оставивший без голов Кузьменко и Петтерссона. Канадец отразил 21 бросок и не рассыпался в нужный момент. А в концовке «Ванкувер» приговорил сам себя, когда за 66 секунд до сирены удаление заработал Джей Ти Миллер. Показательно, что тройка Кравцова с Подколзиным и Дрисом стала лучшей по ожидаемым голам в составе «Кэнакс». «Миннесоте» хватило дубля Капризова, чтобы набрать важные два очка и оторваться в таблице Центрального дивизиона от «Колорадо».

Разбушевавшийся Орлов

«Бостон» — «Баффало» — 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)

Голы: Орлов — 6 (бол., Линдхольм, Пастрняк), 32:01 — 1:0. Лауко — 2 (Карло, Орлов), 33:27 — 2:0. Заха — 16 (Крейчи, Пастрняк), 48:35 — 3:0. Пастрняк — 43 (п.в., Крейчи, Заха), 54:44 — 4:0. Миттельштадт — 10 (Петерка, Кребс), 55:40 — 4:1. Бержерон — 22 (мен., п.в., Орлов, Карло), 56:39 — 5:1. Клифтон — 5 (мен., Хэтэуэй, Койл), 57:03 — 6:1. Лауко — 3 (Койл, Грызлик), 59:08 — 7:1.

Вратари: Суэймен — Луукконен (54:12 — 54:44, 56:09 — 56:39).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 42 (11+16+15) — 27 (9+7+11).

Наши: Орлов (21.02/2/+3) — Любушкин (15.12/1/-1).

3 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Бостон» выдал настоящий матч-концерт с «Баффало»: семь заброшенных шайб, в трех из которых поучаствовал Дмитрий Орлов. Защитник — а учитывая статистику в последних играх важно напомнить его амплуа — не на шутку разошелся после обмена из «Вашингтона». Россиянину доверяют щедрый айстайм (лучший в команде), который Дмитрий сполна оправдывает по обе стороны площадки. «Бостон» уничтожил «Баффало» и добыл девятую победу подряд. Разгром «Клинков» начался с шайбы Орлова. Защитник получил место в спецбригаде большинства и отобрал хлеб Давида Пастрняка, подписавшего накануне новый восьмилетний контракт с «Брюинз». С могучим броском Дмитрия не справился Укко-Пекка Луукконен.

Далее положение «Баффало» только ухудшалось. Не ушел без гола Пастрняк, который добавил к точному броску две передачи. Как, собственно, и Орлов. Во втором периоде Дмитрий помог отличиться Якубу Лауко, а в третьем неувядающему Патрису Бержерону. За четыре первых матча за «Бостон» россиянин набрал восемь очков — это третий результат в истории лиги для защитников, сменивших команду. Уступает Орлов только Гарри Кэмерону (14 очков) и Сергею Зубову (9). В «Бостоне» Дмитрий засиял еще ярче, чем в «Вашингтоне». Показательна статистика за большую часть сезона в «Кэпиталз» и на коротком отрезке в новом клубе. Неужели Джим Монтгомери так быстро нашел подход к воспитаннику «Кузни»?

«Брюинз» уверенно возглавляют Восточную конференцию, а победа над «Баффало» помогла набрать 101-е очко в чемпионате. Чтобы выбить сотню, «Мишкам» хватило 61 игры — это новый рекорд НХЛ. «Бостон» хладнокровно идет к победе в регулярном чемпионате. А успешная работа на рынке перед дедлайном повысила шансы замахнуться на очередной Кубок Стэнли. Когда, собственно, если не сейчас? Основной костяк не молодеет, и через год-два клуб обязательно задумается о перестройке.