Еще один громкий обмен в НХЛ: Панарин получил топ-партнера, «Рейнджерс» стали еще сильне

«Ванкувер» расстался с одной из главных своих звезд — Джей Ти Миллером, который вернулся в нью-йоркский клуб.

Буквально неделю назад в НХЛ прогремела сделка, в результате которой Микко Рантанен отправился в «Каролину», а Мартин Нечас — в «Колорадо», как клубы снова порадовали интересным трансфером. Уже пару месяцев хоккейная общественность застыла в ожидании: кого из своих звезд обменяет «Ванкувер»? Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер открыто конфликтовали, и этого не скрывал даже генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Рутерфорд.

В итоге команду покинул Миллер, вернувшийся в «Рейнджерс». Вместе с ним в Нью-Йорк переезжает перспективный защитник Эрик Бреннстрем и никому не известный нападающий Джексон Доррингтон, играющий в студенческой лиге. «Ванкувер» же получит чешского форвада Филипа Хытила, защитника Виктора Манчини и выбор в первом раунде драфта — либо этого года (если пик не будет в топ-13), либо следующего.

Победитель в этом обмене очевиден — это «Рейнджерс», получивший одного из лучших двусторонних центрфорвардов лиги. Да, Хытил моложе Миллера на шесть лет, но уровень этих хоккеистов слишком отличается не в пользу чеха. Да и травматичность Хытила наверняка успела надоесть тренерскому штабу «Рейнджерс»: в прошлом регулярном чемпионате он провел всего 10 матчей. В своем лучшем сезоне Миллер набрал 103 очка — сомневаюсь, что чешский форвард когда-либо способен достичь такого результата.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Ударную тройку «Рейнджерс» в последнее время составляли Алексис Лафренье, Винс Трошек и Артемий Панарин — вряд ли Питер Лавиолетт будет разбивать хорошо взаимодействующих форвардов. Но вокруг Миллера вполне можно строить второе мощное звено.

Вторым центром «Рейнджерс» до обмена Миллера считался Мика Зибанежад, но у него нынешний сезон совсем не получается — на счету шведа всего 29 (9+20) очков в 50 матчах, к тому же он входит в пятерку худших в лиге по показателю «плюс-минус» (-25). При этом игроки вполне могут быть задействованы и в одном сочетании: Миллер умеет играть на фланге.

Учитывая плотность в турнирной таблице Восточной конференции, борьба за место в плей-офф будет идти до последнего. И Миллер должен помочь «Рейнджерс» как экстренно, так и на дистанции — в большинстве команда точно должна прибавить в ближайшее время.

«Ванкувер» же сделал выбор в пользу более молодого Петтерссона, который вместе с защитником Хьюзом должен определять будущее клуба на долгие годы. Сможет ли бесхарактерный швед справиться с такой ролью?