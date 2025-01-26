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Сегодня, 09:40

«Ванкувер» сотворил уникальное достижение НХЛ и остановил Овечкина. Россиянин без голов, до Гретцки — все те же 19 шайб

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», Овечкин не забил голов
Екатерина Василевич
Корреспондент
Александр Овечкин (второй слева) в матче НХЛ против «Ванкувера» 26 января.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» прервал серию с очками и проиграл «Кэнакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хьюз — 13 (Хегландер, Гронек), 12:23 — 1:0. Хьюз — 14 (Босер, Гронек), 21:24 — 2:0. Дюбуа — 10 (Протас, Макмайкл), 52:31 — 2:1.
Вратари: Ланкинен — Линдгрен (58:52).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (13+8+4) — 33 (12+11+10).
Наши: — - Овечкин (19.50/7/0).
26 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Уровень «Кэпс» сейчас можно описать одним предложением: до игры с «Ванкувером» 12 матчей подряд «Вашингтон» не уходил со льда без очков. В том числе разок они обыграли и своего нынешнего соперника. Что до «Ванкувера», то январь для них по-настоящему неудачный. Победа над «Кэпс» стала лишь четвертой в 2025 году.

Голы Александра Овечкина в пустые ворота в последнее время начинают расходиться на мемы и шуточки, но на самом деле таких шайб он за январь забросил только две. Так что на тенденцию пока не смахивает. Хотя и не отменяет того, что он уже единоличный и пока безальтернативный рекордсмен НХЛ по голами в пустые: 62 против Уэйна Гретцки на втором месте с 56. Однако в игре против «Ванкувера» голами в пустые ворота и не пахло. Ни разу за матч «Кэпс» не повели в счете и в итоге прервали серию с набранными очками.

Александр Овечкин: обратный отсчет до&nbsp;рекорда Уэйна Гретцки. Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ

Оба гола «Ванкувера» забил капитан команды Куинн Хьюз. Защитник оторвался на приличное 21 очко от второго бомбардира команда Джея Ти Миллера. Кроме того, сравнялся в рейтинге бомбардиров-защитников с обладателем промежуточного первого места Заком Веренски.

Единственный гол «Вашингтона» забил Пьер-Люк Дюбуа после агрессивной игры Алексея Протаса против вратаря «Ванкувера» Кевина Ланкинена. Белорус выбил шайбу буквально из ловушки голкипера и протолкнул тому за спину, где ее настигла клюшка Дюбуа.

Лучшим моментом в матче стало спасение Чарли Линдгрена за минуту до конца третьего периода. Пока у «Вашингтона» еще оставались шансы на спасение, вратарь поехал смениться на полевого игрока. И, уже проехав круг вбрасывания, заметил, что соперник завладел шайбой. Потому вернулся к воротам и в тигрином прыжке спас команду от гола в пустые ворота.

Овечкин остался без результативных баллов. Хотя явно был активнее, чем в прошлых матчах. Но не помогла даже замена Коннора Макмайкла на Тома Уилсона в звене с Диланом Строумом и Овечкиным в третьем периоде — сочетание покинуло лед без очков. На счету Овечкина семь бросков, но всего два опасных. За январь россиянин забросил пять шайб. До повторения рекорда Гретцки — все те же 19.

Матч примечателен и другим достижением. Лишь во второй раз в истории НХЛ за одну команду сыграли два игрока с одинаковыми именами и фамилиями (при этом — не родственники). Много лет назад в том же «Ванкувере» дебютировали в этом статусе два Грега Адамса. Теперь — два Элиаса Петерссона. Один — нападающий первого звена — давно известен. Второй — защитник 2004 года рождения — проводит первый год в Канаде и первый матч в НХЛ. Однако оба знаменательный матч провели слабо и результативными действиями не отметились.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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