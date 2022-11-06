Подвиньтесь, Мистер Хоккей! Овечкин побил величайший рекорд Хоу и стал номером один в истории

Больше за один клуб в НХЛ не забивал никто.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Аризона» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Голы: Овечкин — 7 (бол., ван Римсдайк, Манта), 28:55 — 1:0. Манта — 4, 43:23 — 2:0. Браун — 2 (Гостисбеер, Макбэйн), 46:33 — 2:1. Ритчи — 5 (Бойд, Гостисбеер), 49:45 — 2:2. Ритчи — 6 (Хейтон, Келлер), 59:24 — 2:3.

Вратари: Кемпер (59:29) — Веймелка.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (16+7+13) — 26 (10+6+10).

Наши: Кузнецов (22.06/3/-1), Овечкин (22.35/6/-1), Орлов (7.02/1/0) — -.

6 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

На этой неделе Александр Овечкин генерировал преимущество положительные новости. После невнятного старта он более-менее настроил свой прицел, уютно расположился в своем «офисе», набрав 4 (3+1) очка в четырех последних матчах, и побил энное количество рекордов, которые с трудом поместятся даже на большом свитке папируса. В общем, забивал, набирал очки и методично двигался к своей главной цели — низложить достижения Горди Хоу и Уэйна Гретцки.

Однако вряд ли капитан «Столичных» мог полноценно радоваться своим персональным успехам из-за последних результатов команды, проигравшей три матча подряд. Идеальным соперником для того, чтобы прервать черную серию, виделась «Аризона». Впрочем, энхаэловская мудрость «если у вас все плохо, то вам с удовольствием помогут «Койоты», сегодня не сработала. Не принесла удача и роскошная ретро-форма от Adidas, вдохновленная комплектом образца 1995 года, в которой «Кэпс» сыграли впервые в этой регулярке.

Вскрыть порой откровенно смешную оборону парней из пустыни у «Вашингтона», у которого после травм Никласа Бэкстрема, Тома Уилсона и Ти Джея Оши от топ-6 осталось лишь одно название, этой ночью оказалось крайне энергозатратно. Команда Питера Лавиолетта на правах хозяев больше владела шайбой, чаще крутила позиционки и забирала периметр, нагружая оттуда не самыми сложными бросками Карела Веймелку. Только гости достаточно грамотно играли в прессинге двумя нападающими, при необходимости здорово насыщали середину и зачастую заставляли соперника входить в свою зону через вброс. Оттого не клеились дела у «Столичных» и в большинстве, где хоккеисты Андре Туриньи максимально усложнили им жизнь при переходе своей синей линии.

Благо, в середине второго периода одна из спецбригад «Кэпиталз» все-таки заработала и помогла Александру Овечкину забросить историческую 787 шайбу в НХЛ, позволившую ему побить рекорд Горди Хоу по числу голов за одну команду. Получилось все предельно буднично: перевод в левый круг вбрасывания под бросок в касание — мощнейший щелчок — вынимай! Извините, Мистер Хоккей, но вам придется подвинуться.

Было бы наивно думать, что очередная пуля от капитана разблокировала только одно достижение. Не менее важно, что бросок в левую девятку позволил Александру Великому набрать 1420-е очко и выйти на чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю лиги, обойдя другую легенду «Вашингтона» Адама Оутса, под руководством которого россиянин успел поиграть два сезона.

Другой впечатляющий факт — забросив в ворота чеха, 37-летний нападающий сумел открыть счет в 132-й раз в североамериканской карьере. Теперь впереди него по этому показателю лишь Яромир Ягр, отличившийся 135 раз при счете 0:0. Но есть ли у кого-то сомнения, что за оставшиеся четыре года контракта Ови перепишет и этот рекорд?

«Очевидно, что сегодня особенная ночь. Моя жена и мои дети здесь. Я знаю, что мои родители наблюдают за мной дома, и это особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один — это очень важно. Всю свою карьеру я провел здесь, в «Вашингтоне». Сравняться с легендой — это довольно большое число и крутое достижение. Я всегда говорю, что моя цель — оставаться в одной команде на протяжении всей карьеры. Мне повезло, что у меня есть такая возможность», — не скрывал своей радости Овечкин во время второго перерыва.

Омрачила болельщикам «Вашингтона» вторую двадцатиминутку лишь травма нижней части тела Дмитрия Орлова, после которой защитник мгновенно ушел в раздевалку и не вышел на третий период. А ведь матч хозяевам пришлось начинать еще и без Джона Карлсона, ставшим не так давно седьмым игроком в лазарете команды, где на соседних койках с ним расположились Бэкстрем, Уилсон, Оши, Бек Маленстин, Коннор Браун и Карл Хагелин. Может и правы люди, шутившие, что хоккеистам «Вашингтона» пора надевать поверх формы дутые шары для зорбинга.

Третий период без лидера обороны, последние матчи проводившего по 30 минут на льду, обещал быть интересным. Казалось, «Койотис» комично включили режим самоуничтожения и уже в самом его начале привезли сами себе вторую пропущенную. Шейн Гостибеер в попытке выбросить шайбу из-за собственных ворот через пятак угодил прямо в конек собственному партнеру и Энтони Манта тут же наказал гостей за эту ошибку.

Удивительно, но «Аризона» после фэйла от американского защитника не развалилась, а наоборот полетела вперед и сравняла счет еще за 10 минут до конца встречи благодаря голам Джоша Брауна и Ника Ритчи. Хозяева же к такому повороту оказались не готовы и за 36 секунд до финальной сирены поплатились за пассивность голом все того Ритчи, убежавшего в контратаку с Барреттом Хэйтоном и Клейтоном Келлером. Как ни пытался Овечкин успеть на возврате и помешать стокилограммовому канадцу запихать шайбу за ленточку, спасти свою команду от четвертого поражения подряд он не смог.

Как бы то ни было, про его главный счетчик мы не забываем: до Хоу — 14 шайб, до Гретцки — 107.