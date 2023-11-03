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Ужас Овечкина: свой вратарь пропустил все, что летело в створ, в атаке ничего не получалось

«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
3 ноября. Вашингтон — Айлендерс — 0:3.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» дома без шансов проиграл «Айлендерс».

Трехматчевая победная серия «Вашингтона» могла ввести кого-то в заблуждение. Но от игры к игры по ходу этой серии «Столичные» выглядели все хуже. В последнем матче с совсем безнадежным «Сан-Хосе» (единственная команда, которая еще не выигрывала в этом сезоне) Александр Овечкин и партнеры не могли забить на протяжении первых двух периодов!

Что бросается в глаза в игре «Вашингтона», так это очень низкие скорости. Кажется, из ведущих игроков только центр первой тройки Дилан Строум может бежать в контратаку и на ускорениях убегать от защитников. Пытается создавать моменты Евгений Кузнецов, креатива ему не занимать, но партнеры просто не понимают его. И не успевают. Да и сам Кузнецов порой принимает на льду такие решения, что хочется схватиться за голову.

Начался матч против «Айлендерс» для «Вашингтона» просто ужасно — соперник забил первым же броском! Защитник Пулок бросил от синей линии, Овечкин не успел накрыть шайбу, и вратарь «Кэпиталз» Кюмпер не увидел момента броска из-за спин игроков.

Удивительно, но Кюмпер простоял «холодным» весь первый период: за стартовые 20 минут матча «Айлендерс» нанесли всего два броска. И оба оказались точными! Хольмстрем с Фашингом убежали в контратаку и мастерски переиграли соперников.

Бросали игроки «Вашингтона» намного чаще, но хорошие моменты появлялись только в большинстве. Один из них был у Овечкина, но уж слишком бесхитростно капитан «Столичных» пытался пробить бывшего одноклубника Варламова. Российский вратарь смирился с ролью бэкапа Ильи Сорокина в «Айлендерс», но в этой самой роли он один из лучших в лиге. Что и подтвердил в матче в столице США.

Основной вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, видимо, совсем замерз в воротах без работы и на пятом броске пропустил третью шайбу в матче. Брок Нельсон, уже заваливаясь, бросил в ближний угол, но Кемпер зачем-то начал перемещаться, и шайба влетела в сетку.

Шансы на камбэк, казалось бы, появились в третьем периоде. «Вашингтон» начал запирать соперника в зоне и даже забил — после броска Карлсона Варламов неудачно отбил шайбу в Оши, от которого та отскочила в сетку. Но американец находился во вратарской, и после видеопросмотра арбитры решили, что была помеха вратарю.

«Вашингтон» заменил вратаря на шестого полевого игрока еще за три с половиной минуты до конца третьего периода, но ни к чему хорошему это не привело. Овечкину все так же не давали бросать, а в одном моменте, когда он был свободен, Карлсон сделал неудобную передачу, которая потребовала времени, чтобы обработать шайбу — за это время соперник успел приблизиться.

Овечкин провел абсолютно худший для себя матч по показателю полезности — «минус 3» сегодня обнулили его «плюс 3», собранные за восемь предыдущих игр. К тому же, у капитана «Вашингтона» просто ничего не получалось впереди — долго работавший с ним вместе главный тренер «Айлендерс» Ламберт нашел ключ к легендарному снайперу.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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