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Сегодня, 07:50

«Вашингтон» продолжает побеждать! Команда Овечкина не проигрывает уже пять матчей подряд

«Вашингтон» обыграл «Баффало» и продлил победную серию до пяти матчей
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
23 ноября. «Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ . Маттиас Самуэльссон и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Теперь обыграли «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Петерка — 8 (Джост, Олофссон), 10:09 — 0:1. Бенсон — 1 (Олофссон), 16:04 — 0:2. Алексеев — 1 (Дауд, ван Римсдайк), 17:01 — 1:2. Оши — 1 (Макмайкл), 27:50 — 2:2. Козенс — 4 (бол., Далин, Миттельштадт), 36:18 — 2:3. Уилсон — 4 (Строум, Карлсон), 58:45 — 3:3. Строум — 8 (Карлсон), 64:52 — 4:3.
Вратари: Кемпер — Леви.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 30 (10+12+5+3) — 27 (10+11+4+2).
Наши: Алексеев (10.55/2/+1), Овечкин (20.19/4/0) — -.
23 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя

Четырехдневная пауза никак не ударила по победному запалу «Вашингтона». Прилично отдохнув в канун Дня Благодарения, команда Спенсера Карбери вернулась в игровой ритм и сегодня одержала уже пятую победу подряд, забрав на морально-волевых очередные два очка у крайне неприятного нынче «Баффало».

Хотя начиналось все этой ночью для «Кэпиталз» не очень радужно. На 11-й минуте они не сумели предотвратить хлесткий кистевой Джей Джея Петерки с ползоны, а через несколько смен увидели настоящую красоту от новичка «Сэйбрз» Зака Бенсона, отправившего шайбу под перекладину броском из-под ноги и превратившего свой дебютный гол в НХЛ в настоящий шедевр.

И окажись парни Дона Гранато чуть более хладнокровными в завершении, то вполне могли бы закончить первый период с более крупным счетом. Однако «Столичные» приучили нас в этом сезоне, что могут добывать победы на зубах и при не самой лучшей игре. Сегодняшний матч наглядно показал, что с характером у «списанной» многими команды все в полном порядке. Получив два гола в свои ворота, хозяева не развалились и оперативно ответили «Клинкам» дальним результативным набросом в трафик от Александра Алексеева. И удивительно, что для 24-летнего защитника, который проводит в системе «Вашингтона» уже пятый сезон, эта шайба стала первой за «Кэпс».

Во второй двадцатиминутке хозяева сумели сравнять счет благодаря добиванию от Ти Джея Оши. Правда, через несколько минут начали чуть уступать куда более молодым гостям в скорости и схватили два удаления подряд, одно из которых щелчком из офиса Овечкина уже в формате «4 на 5» реализовал Дилан Казенс. А ведь до третьего гола «Баффало» спецбригады меньшинства «Кэпиталз» не пропускали на протяжении 24 штрафов подряд. Злая ирония, что классную серию команды из столицы США прервал 24-й номер «Клинков».

При убаюкивающем хоккее без ворот и слабой бросковой активности от обеих команд в третьем периоде казалось, что «Сэйбрз» спокойно доведут матч до победы благодаря качественной игре в своей зоне и отсутствии проблем с дисциплиной. Только не дал закончиться белой полосе «Вашингтона» Том Уилсон — человек, которого болельщики гостей возненавидели еще в первой половине матча за чистейший хит на Оуэне Пауэре в центральном круге.

Именно один из самых ненавистных игроков лиги стал по-настоящему злым гением для «Баффало» во время финального штурма хозяев с шестью полевыми и за минуту до конца сравнял великолепным выстрелом с «усов», утащив игру в овертайм.

Ну а точку всего за несколько минут до несколько секунд до конца дополнительного времени поставил набравший ход Дилан Строум. В начале ноября канадский центр словил пятиматчевую голевую засуху. Но сегодня он сделал важнейший пас на Уилсона и проявил здоровый эгоизм в решающий момент, не став делать передачу на Сонни Милано во время контратаки и набрав 4 балла в последних трех играх. Очередная победа позволила «Вашингтону» остаться на второй строчке в таблице Центрального дивизиона и не пустить туда «Каролину», сыгравшую на два матча больше. Впереди — лишь «Рейнджерс», опережающие Овечкина и компанию на пять очков.

Александр Алексеев (хоккей)
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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