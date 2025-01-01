«Вашингтон» — «Бостон» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бразо — 9 (Уотерспун), 1:21 — 0:1. Протас — 15 (Дюбуа, Уилсон), 12:05 — 1:1. Чикран — 11 (бол., Строум, Карлсон), 17:11 — 2:1. Протас — 16 (п.в., Уилсон), 59:51 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Суэймен (58:01 — 59:51).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (11+8+8) — 27 (10+6+11).

Наши: Мирошниченко (10.08/0/-1), Овечкин (16.14/3/0) — Задоров (13.38/1/0).

31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин сегодня не забил — но это произошло впервые за пять матчей и всего в четвертый раз за последние 14 игр! Пропустив полтора месяца, Ови вовсе не лишился шансов побороться за очередной «Ришар» и свергнуть Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Но забивать в каждом матче нереально ни для кого, поэтому переживать из-за нулей в статистике точно не стоит.

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В прошлой игре «Вашингтон» неожиданно проиграл «Детройту», провалив один период, но против «Бостона» «Кэпс» подтвердили статус одного из лидеров чемпионата — еще полгода назад было невозможно представить, что в игре с «Брюинз» они могут быть фаворитами.

Матч вышел нерезультативным и не очень ярким — впрочем, текущий «Бостон» совсем и не про веселье. «Вашингтон» пропустил уже на второй минуте матча, дважды забил по ходу первого периода — а потом единственная шайба в игре была заброшена уже только в пустые ворота.

Овечкин очков не набрал, отметившись в протоколе только тремя бросками в створ, а главным героем матча стал Алексей Протас, оформивший дубль. Прогресс белоруса в этом сезоне можно назвать ошеломительным: вряд ли кто-то мог ожидать, что он будет набирать очки на уровне форварда первого звена.

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Вообще эти слова можно сказать про очень многих игроков «Вашингтона»: кто ждал настолько серьезного прорыва от Коннора Макмайкла, такой результативности от Дилана Строма, да, собственно, такого снайперского камбэка от Овечкина? В прошлом сезоне «Кэпс» при Спенсере Карбери был сугубо оборонительной и работающей командой, сейчас, не убрав прагматизм, тренер добавил классную атаку.

После победы над «Бостоном» «Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции — вероятно, его отвоюет обратно «Нью-Джерси», который попозже сегодня играет с «Анахаймом», но по потерянным очком «Кэпс» все равно выше. И, кажется, что команда готова в этом сезоне выполнить не только задачу помочь Овечкину с его рекордом, но и очень мощно выступить в плей-офф. В том, что «Вашингтон» туда попадет, сомнений нет никаких.