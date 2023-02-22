«Вашингтон» тонет без Овечкина. Команда перестала забивать и проиграла пятый матч подряд

Доберется ли команда до плей-офф?

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хагг — 1 (Бертуцци, Мяяття), 10:16 — 0:1. Сутер — 10 (мен.), 14:22 — 0:2. Уилсон — 4 (бол., Густафссон, Бэкстрем), 15:57 — 1:2. Сутер — 11, 46:24 — 1:3.

Вратари: Кемпер — Хуссо.

Штраф: 6 — 19.

Броски: 27 (6+6+15) — 25 (8+13+4).

Наши: Кузнецов (19.13/2/-2), Орлов (21.54/1/-1) — -.

22 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Детройт» в хорошем настроении пожаловал в столицу США и вновь доказал на деле, что серьезно нацелен на попадание в плей-офф. В семи последних матчах «Ред Уингз» одержали шесть побед и вплотную приблизились к заветной восьмерке. «Вашингтон» такими успехами похвастаться не может. Команда попала в яму и никак не может из нее выбраться. «Столичные» по-прежнему играют без Александра Овечкина, но без своего капитана впервые в сезоне они уступили в пяти матчах подряд.

«Я думаю, что единственный способ вернуть нашу уверенность — это начать побеждать, а чтобы побеждать прямо сейчас, нам нужно играть так, словно плей-офф уже начался. И все же нам очень не хватает Ови и Карлсона. Без этих парней выигрывать матчи гораздо сложней», — говорил перед игрой Ти Джей Оши. В состав «Кэпиталз» вернулся после травмы Ник Дауд, но его помощи пока недостаточно. В последних пяти матчах команда забросила всего восемь шайб и с этим срочно нужно что-то делать.

Сегодня болельщики получили возможность увидеть противостояние двух форвардов — Энтони Манты и Якуба Враны. Два года назад клубы совершили обмен этими игроками, но как показало время, ни одной из сторон эта сделка не принесла удовлетворения. Врана впервые с октября сыграл в НХЛ, так как попал в программу помощи игрокам, а затем набирал форму в АХЛ. Тем не менее, сегодняшняя дуэль формально осталась за ним. Манта провел на льду всего восемь минут и не смог продолжить матч из-за травмы, а Врана нанес два броска и закончил игру с положительным показателем полезности.

С самого начала встречи у хозяев все пошло наперекосяк. «Детройт» заметно лучше выглядел в атаке, часто напрягал Дарси Кемпера и уже на десятой минуте открыл счет. Тревор ван Римсдайк неудачно закрыл обзор своему вратарю, что помогло Роберту Хеггу отличиться первой шайбой в сезоне. Вскоре случился эпизод, который спутал «Детройту» все карты. Капитан команды Дилан Ларкин попал клюшкой в лицо Ти Джею Оши и получил удаление до конца игры. «Вашингтон» на радостях не понял, что нужно с этим делать и в пятиминутном большинстве умудрился пропустить.

После этого «Кэпиталз» все-таки сумели собраться и реализовали численный перевес. Том Уилсон забил во втором матче подряд и уже чувствуется, что форвард активно набирает форму после травмы. Однако с атакой у его команды дела не становятся лучше. «Детройт» в игре заблокировал 28 бросков, что вдвое больше, чем у «Вашингтона». Хозяева прибавили во втором периоде в плане активности, Гарнет Хэтэуэй проверил на прочность каркас ворот соперника, но «Ред Уингз» ответили тем же. Джейк Уолман мог делать счет 3:1, но его бросок угодил в штангу.

В третьем периоде «Вашингтон» включил серьезное давление, но в одном из эпизодов Уилсон не попал в пустые ворота, а на шестой минуте Ник Дженсен и Евгений Кузнецов начудили в собственной зоне. Сутер не мог упустить такой подарок и оформил дубль. В заключительной двадцатиминутке хозяева почти в четыре раза перебросали соперника (15-4), но «Детройт» даже без своего капитана забрал важнейшую победу. Конкуренция на Востоке за два последних места в плей-офф сумасшедшая, и уже нет уверенности, что даже возвращение Овечкина поможет команде туда попасть.