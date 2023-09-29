Овечкин открывает для НХЛ новую русскую звезду. Мирошниченко начал в «Вашингтоне» с двух передач

Юный форвард «Кэпиталз» ярко проявил себя в первой игре за «Вашингтон».

Пока Северная Америка вовсю следила за дебютом юного канадского вундеркинда Коннора Бедарда за «Чикаго», параллельно первые шаги на уровне

НХЛ делал Иван Мирошниченко. И у него получилось это очень неплохо. О берущей за душу истории возвращения Мирошниченко в хоккей после излечения от рака было написано и сказано очень много. Но сейчас перед ним, как и перед любым другим молодым игроком, стоит задача проявить себя на максимально высоком уровне в окружении самых лучших.

Разница между выставочным матчем и обычной игрой регулярного чемпионата слишком велика, чтобы воспринимать всерьез первую пробу пера опытных хоккеистов в конце сентября. Они лучше всего знают, как и когда им надо входить в сезон. Сказать то же самое про молодежь нельзя, поэтому дебют 19-летнего русского юниора за «Вашингтон» стал едва ли не самым интересным событием встречи с «Детройтом», если не считать появления в составе команды Александра Овечкина.

К капитану «Кэпиталз» внимание приковано всегда. Он спустя шесть лет вернулся к бренду клюшек (Bauer), который использовал раньше. Это якобы связано с тем, что прежняя фирма-производитель (ССМ) отказалась сотрудничать с игроками из Росиии. Тем не менее, остальная экипировка форварда — шлем, перчатки, коньки, трусы — осталась прежней. В данной связи делать какие-то выводы преждевременно.

О том, насколько сложившемуся хоккеисту тяжело привыкнуть к новой клюшке, можно написать толстенную книгу. Овечкину тоже требуется время. Хотя шайба после его бросков летит по-прежнему очень опасно для чужих вратарей. Голкипер «Детройта» Алекс Лайон во втором периоде почти гениально сыграл ловушкой.

Новый главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери днем ранее по окончании тренировки говорил журналистам, что не будет грузить Мирошниченко требованиями четко выполнять игровое задание в рамках системы. Главное — показать желание и выкладываться в каждом эпизоде по максимуму. Юный россиянин, выходивший в тройке с двумя звездными ветеранами — Овечкиным и Никласом Бэкстремом, старался, не тушевался и достойно держался в силовой борьбе. Хотя было заметно, насколько ему тяжело подстроиться под скорости. Видимо, поэтому он принимал максимально простые решения. С каждой минутой Мирошниченко добавлял в уверенности.

От того, чтобы рассчитывать на место в основном составе «Вашингтона», Иван еще далек. При этом в целом он произвел хорошее впечатление, учитывая свои возраст и опыт игры во взрослом хоккее — отметился участием в голах Бэкстрема и Джона Карлсона. Кроме этого, он сам был пару раз близок к тому, чтобы забить. Особенно запомнился отличный момент, созданный для него в третьем периоде Овечкиным. Гостей выручил габаритный вратарь Себастьян Косса.

29 сентября. «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3. Никлас Бекстрем празднует гол. Фото USA Today Sports

«Детройт» выставил на игру далеко не основной состав, причем без всех своих лидеров и в первой половине смотрелся даже предпочтительнее, чем «Кэпиталз». В их составе очень здорово играл голкипер Чарли Линдгрен, у которого хватало работы. За «Ред Уингз» выступали Клим Костин и Артем Анисимов. Первый из них был чаще заметен, однако сформировать мнение об их ближайших перспективах не так-то просто, не зная, какие задачи поставил им тренерский штаб. Для игрока на просмотровом контракте Анисимов должен действовать безошибочно. В ситуации с четвертым голом «Вашингтона» российский ветеран мог сыграть лучше.