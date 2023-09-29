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Сегодня, 05:10

Овечкин открывает для НХЛ новую русскую звезду. Мирошниченко начал в «Вашингтоне» с двух передач

«Вашингтон» выиграл у «Детройта» в предсезонном матче НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
29 сентября. «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3. Броган Рафферти и Иван Мирошниченко.
Фото USA Today Sports
29 сентября. «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3. Никлас Бекстрем празднует гол.
Фото USA Today Sports
29 сентября. «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3. Евгений Кузнецов (справа).
Фото USA Today Sports
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Юный форвард «Кэпиталз» ярко проявил себя в первой игре за «Вашингтон».

Пока Северная Америка вовсю следила за дебютом юного канадского вундеркинда Коннора Бедарда за «Чикаго», параллельно первые шаги на уровне

НХЛ делал Иван Мирошниченко. И у него получилось это очень неплохо. О берущей за душу истории возвращения Мирошниченко в хоккей после излечения от рака было написано и сказано очень много. Но сейчас перед ним, как и перед любым другим молодым игроком, стоит задача проявить себя на максимально высоком уровне в окружении самых лучших.

Разница между выставочным матчем и обычной игрой регулярного чемпионата слишком велика, чтобы воспринимать всерьез первую пробу пера опытных хоккеистов в конце сентября. Они лучше всего знают, как и когда им надо входить в сезон. Сказать то же самое про молодежь нельзя, поэтому дебют 19-летнего русского юниора за «Вашингтон» стал едва ли не самым интересным событием встречи с «Детройтом», если не считать появления в составе команды Александра Овечкина.

К капитану «Кэпиталз» внимание приковано всегда. Он спустя шесть лет вернулся к бренду клюшек (Bauer), который использовал раньше. Это якобы связано с тем, что прежняя фирма-производитель (ССМ) отказалась сотрудничать с игроками из Росиии. Тем не менее, остальная экипировка форварда — шлем, перчатки, коньки, трусы — осталась прежней. В данной связи делать какие-то выводы преждевременно.

О том, насколько сложившемуся хоккеисту тяжело привыкнуть к новой клюшке, можно написать толстенную книгу. Овечкину тоже требуется время. Хотя шайба после его бросков летит по-прежнему очень опасно для чужих вратарей. Голкипер «Детройта» Алекс Лайон во втором периоде почти гениально сыграл ловушкой.

29&nbsp;сентября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Детройт&raquo;&nbsp;&mdash; 4:3. Александр Овечкин (справа). «Вашингтон» переиграл «Детройт». Овечкин и Кузнецов отметились голевыми пасами

Новый главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери днем ранее по окончании тренировки говорил журналистам, что не будет грузить Мирошниченко требованиями четко выполнять игровое задание в рамках системы. Главное — показать желание и выкладываться в каждом эпизоде по максимуму. Юный россиянин, выходивший в тройке с двумя звездными ветеранами — Овечкиным и Никласом Бэкстремом, старался, не тушевался и достойно держался в силовой борьбе. Хотя было заметно, насколько ему тяжело подстроиться под скорости. Видимо, поэтому он принимал максимально простые решения. С каждой минутой Мирошниченко добавлял в уверенности.

От того, чтобы рассчитывать на место в основном составе «Вашингтона», Иван еще далек. При этом в целом он произвел хорошее впечатление, учитывая свои возраст и опыт игры во взрослом хоккее — отметился участием в голах Бэкстрема и Джона Карлсона. Кроме этого, он сам был пару раз близок к тому, чтобы забить. Особенно запомнился отличный момент, созданный для него в третьем периоде Овечкиным. Гостей выручил габаритный вратарь Себастьян Косса.

29 сентября. «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3. Никлас Бекстрем празднует гол.
Фото USA Today Sports

«Детройт» выставил на игру далеко не основной состав, причем без всех своих лидеров и в первой половине смотрелся даже предпочтительнее, чем «Кэпиталз». В их составе очень здорово играл голкипер Чарли Линдгрен, у которого хватало работы. За «Ред Уингз» выступали Клим Костин и Артем Анисимов. Первый из них был чаще заметен, однако сформировать мнение об их ближайших перспективах не так-то просто, не зная, какие задачи поставил им тренерский штаб. Для игрока на просмотровом контракте Анисимов должен действовать безошибочно. В ситуации с четвертым голом «Вашингтона» российский ветеран мог сыграть лучше.

29 сентября. «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3. Евгений Кузнецов (справа).
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Иван Мирошниченко
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