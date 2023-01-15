Овечкин наконец забил и повторил исторический рекорд! Но «Вашингтон» провалился и опять проиграл аутсайдеру

Еще одно поражение «Кэпиталз» от «Филадельфии».

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Лотон — 12 (бол., Деанджело, Фараби), 13:16 — 0:1. Овечкин — 30, 17:56 — 1:1. ван Римсдайк — 7 (Типпетт, Фрост), 24:51 — 1:2. Эллисон — 6 (Хэйс, Лотон), 25:40 — 1:3.

Вратари: Кемпер (57:34 — 57:45, 58:49) — Харт.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (7+14+19) — 25 (5+11+9).

Наши: Кузнецов (18.43/2/0), Овечкин (21.50/5/0), Орлов (21.52/2/0) — Проворов (24.43/1/+1).

15 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Вашингтон» дома принимал «Филадельфию» и проиграл «летчикам» второй матч подряд. Болельщики «Кэпиталз» долго ждали возвращения на лед Тома Уилсона и Никласа Бэкстрема, но Питеру Лавиолетту пришлось прилично изменить звенья, что заметно пошло во вред сыгранности. Команда впервые с начала декабря уступила в двух встречах подряд и в сумме пропустила от парней Джона Тортореллы восемь шайб.

Начался матч по тому же сценарию, что и в Филадельфии. «Летчики» открыли счет уже в середине первого периода, а автором шайбы снова стал нападающий Скотт Лоутон. Гости быстро реализовали большинство, а Дарси Кемпера дезориентировала череда рикошетов.

Еще до перерыва «Вашингтон» сумел отыграться и на спасение команде пришел ее капитан. Александр Овечкин не набирал очки в трех предыдущих матчах, но сегодня, когда «Кэпиталз» в последний раз в сезоне играли в ретро-форме, он не мог себе позволить остаться без гола. Александр агрессивно поработал перед воротами и забросил с неудобной. Интересно, что форвард забивал во всех шести предыдущих матчах в ретро-джерси.

Для Овечкина этот гол стал 810-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 30-м в текущем сезоне. В 17-й раз за карьеру он достиг рубежа в 30 шайб и сравнялся по этому показателю со знаменитым Майком Гартнером. Уже в следующем сезоне Александр может установить очередное историческое достижение. Эта планка не покорилась ему только в ковидный сезон, когда форвард забросил 24 шайбы в 45 матчах.

Однако на этом радостные события для «Кэпиталз» закончились. Несмотря на солидное бросковое преимущество, команда никак больше не могла пробить голкипера «Филадельфии» Картера Харта. Канадец поймал кураж и с 39 сейвами стал первой звездой матча. В начале второго периода его команде удалось неожиданно переломить ход встречи и забить два гола за 39 секунд. Кемпер сыграл не очень удачно особенно в эпизоде с голом Уэйда Эллисона.

В заключительной двадцатиминутке хозяева обрушили целый шквал атак на ворота Харта, нанесли 19 бросков, но так и не смогли отличиться. «Вашингтон» не релизовал в матче три попытки большинства и провалил концовку, когда в решающие минуты Маркус Юханссон и Том Уилсон получили удаления. В игре команды сейчас много сумбура и с ним необходимо что-то делать. Ближайшее расписание у «Кэпиталз» непростое и терять очки в такой плотной борьбе за плей-офф крайне нежелательно.