У Овечкина украли гол! Но он не сдался, забил в овертайме и стал героем

Есть 790-я шайба.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Фрост — 3 (Санхейм, Фараби), 5:27 — 0:1. Юханссон — 5 (бол., Овечкин, Оши), 11:05 — 1:1. П. Браун — 1 (Проворов, Делорье), 34:33 — 1:2. Милано — 3 (Кузнецов, Оши), 57:02 — 2:2. Овечкин — 10 (Строум, Густафссон), 61:04 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Сандстрем.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (10+14+6+2) — 23 (10+5+8+0).

Наши: Кузнецов (19.39/2/0), Овечкин (23.03/4/+1) — Проворов (21.41/0/0).

24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Перед домашней встречей с «Филадельфией» болельщиков «Вашингтона» ждала одна из немногих за последнее время радостных новостей — в состав «Столичных» наконец-то вернулся Ти Джей Оши, не игравший с 30 октября из-за травмы нижней части тела. На фоне последних результатов команды Питера Лавиолетта появление 35-летнего американца на льду действительно вызывало какую-никакую улыбку. Впрочем, куда сильнее фанаты «Кэпиталз» ждали окончания четырехматчевой черной серии. И когда, как не в матче с не менее кризисными «Флаерз», идущими рядом в таблице Восточной конференции, она должна была подойти к концу?

Хозяева начали матч довольно паршиво, пропустив уже на пятой минуте от Моргана Фроста и сделав петрушку из Дарси Кемпера, не сумевшего отразить не самый сложный бросок со средней дистанции. Тем не менее полевые поддержали своего вратаря и достаточно быстро проснулись от тревожного звоночка, реализовав в середине первого периода первое же удаление пенсильванцев усилиями Александра Овечкина, шикарно подкараулившего отскок на пятачке.

Изначально партнеры выводили на завершение с усов Ти Джея Оши, который не очень удачно зарядил в касание. Однако голкипер «Филадельфии» Феликс Сандстрем отбил абсолютно не получившийся бросок американца прямо перед собой и дал россиянину просто роскошную возможность сыграть на добивании.

Мы уже было начали отмечать 790-й гол капитана «Вашингтона» в карьере и подсчитывать, какие рекорды он обновил на этот раз. Но радость оказалась преждевременной — чуть позже судьи решили переписать гол на все того же Юханссона, по-видимому, коснувшегося шайбы после того, как 8-й номер пропихнул ее в «домик» шведу. Больше арбитры переобуваться не стали, и в итоге гол Овечкина превратился в результативную передачу. Кто-нибудь сказал Моджо, что мы тут вообще-то гонимся за историей?

С другой стороны, судьба вернула скандинаву должок за эпизод, который случился за полминуты до украденной шайбы Овечкина. Именно Юханссон мог стать героем первого большинства «Вашингтона». Но тогда судьи быстренько отменили его взятие ворот из-за явного удара ногой. Так или иначе, не доверять энхаэловским спецам, привычно дотошным в вопросах статистики и наверняка несколько раз посмотревшим повтор с верхней камеры, оснований нет.

Во втором периоде «Вашингтон» продолжил играть активно, перебрасывая «Флаерз» и заставляя соперника фолить. Правда, четырьмя минутами большинства обе спецбригады хозяев распорядились крайне слабо и в наказание получили второй гол от «Летчиков», забивших всего-навсего вторым броском в створ в двадцатиминутке. Причем гол Патрика Брауна после эффектной вертушки Ивана Проворова, оформившего восьмую голевую передачу в регулярке, получился довольно курьезным и в очередной раз напомнил, как слабо играют вратари «Кэпиталз» в этом сезоне.

В третьем периоде «Филадельфия» включила скорости, и удаления пошли уже у хозяев. Забросить третью гости так и не смогли. Зато надолго отодвинули игру от своих ворот и вогнали «Вашингтон» в ноябрьскую тоску. Захлестнула печаль и Овечкина. Если в первые 40 минут лучший бомбардир «Столичных» имел парочку неплохих моментов для взятия ворот в формате «5 на 4», то в концовке растворился и практически не был заметен даже после перевода в звено с Оши и Кузнецовым.

В итоге последние двое и выступили спасителями «Кэпиталз», нарисовав гол для Сонни Милано за три минуты до конца основного времени и переведя игру в овертайм. Сперва вход Кузнецова в зону «Филадельфии» вызывал у всех вопросы. Но тренеры гостей тут же пересмотрели повтор эпизода на скамеечном мониторе и решили не брать челлендж, рискуя получить удаление за задержку времени.

Однако в дополнительной пятиминутке время Овечкина все же наступило! Кто, как не Великая Восьмерка, должен был вытащить себя и свою команду из осенней депрессии, положив конец четырехматчевой серии поражений? Дилан Строум, зарядивший во втором периоде в штангу после паса русской суперзвезды, выкатил передачу в уютный офис, и Александр не промахнулся со своей любимой точки, все-таки пробив Сандстрема. На этот раз отменить его 790-й гол уже никто не посмел. Кстати, шведа тоже можно поздравить — он стал 164-м вратарем, которому забросил седовласый форвард.

Мы же не смеем забывать про счетчик Овечкина: до Горди Хоу — 11 голов, до Гретцки — 104. История творится на наших глазах.