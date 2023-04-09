«Вашингтон» без Овечкина насолил команде Малкина. «Питтсбург» снова выпал из зоны плей-офф

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Строум — 21 (Уилсон, Протас), 28:51 — 1:0. Верхэге — 41 (Монтур, Барков), 30:56 — 1:1. Экблад — 14 (бол., Райнхарт, Ткачак), 33:47 — 1:2. Уилсон — 10 (Шири, Кузнецов), 36:05 — 2:2. Ткачак — 40, 59:00 — 2:3. Райнхарт — 31 (п.в., Ткачак, Барков), 59:20 — 2:4.

Вратари: Линдгрен — Лион.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (7+14+3) — 37 (10+9+18).

Наши: Алексеев (13.38/0/+1), Кузнецов (18.48/3/-1) — -.

Вашингтон. Capital One Arena.

«Кэпиталз» уже спокойно доигрывают сезон и готовятся к скорому отпуску. «Столичные» одержали всего одну победу в последних десяти матчах и на этот раз дома уступили «Флориде». «Пантерз» ожесточенно борются за место в плей-офф с «Айлендерс» и «Питтсбургом», так что сегодня был тот самый редкий день, когда болельщики «Пингвинз» мечтали о победе «Вашингтона».

Чуда, разумеется, не произошло, к тому же в составе хозяев отсутствовал Александр Овечкин. Форвард пропустил игру из-за травмы верхней части тела, и пока ничего не известно о его возвращении. В целом «столичные» выглядели неплохо, но полностью провалили третий период. «Флорида» устроила навал на ворота Чарли Линдгрена и перебросала соперника 18-3.

Несмотря на то что «пантеры» пока разочаровывают в этом сезоне, команда выдает шикарную концовку чемпионата. Шесть побед подряд на важнейшем отрезке и наличие характера. Если «Флорида» в таком горячем виде залетит в плей-офф, то может даже пошуметь. И тем более когда в ее составе есть такие бойцы, как Мэттью Ткачак, который во втором сезоне подряд набирает 100+ очков.

Именно его бросок за минуту до окончания третьего периода стал решающим и принес команде победу. Американец забросил 40-ю шайбу в сезоне и сделал это не без помощи Линдгрена. Эмоции Мэттью уже который раз показывают, что он действительно готов грызть лед и выкладываться по полной. «Флорида» не прогадала с громким обменом Джонатана Юбердо и нового лидера коллектива.

«Тампа» сломалась?

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Голы: Батерсон — 22 (Браннстрем, Дебринкэт), 0:30 — 1:0. Киллорн — 26 (бол., Стэмкос, Хедман), 2:51 — 1:1. Готье — 9 (Гэмбрелл, Сандерсон), 10:57 — 2:1. Браун — 4 (Кастелич, Зуб), 26:21 — 3:1. Хагель — 29 (бол., Стэмкос, Кучеров), 33:38 — 3:2. Хедман — 9 (бол., Кучеров, Стэмкос), 34:06 — 3:3. Дебринкэт — 27 (бол., Пинто, Штюцле), 39:43 — 4:3. Соколов — 1, 42:07 — 5:3. Пойнт — 49 (Хедман, Эйссимонт), 46:01 — 5:4. Кастелич — 7 (Сандерсон), 50:49 — 6:4. Жиру — 32 (п.в., Штюцле, Ткачак), 59:41 — 7:4.

Вратари: Тэлбот — Эллиотт.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 40 (8+14+18) — 24 (6+11+7).

Наши: Зуб (20.49/1/+4), Соколов (6.54/3/+2) — Кучеров (19.36/2/-3).

Оттава. Canadian Tire Centre.

А вот соседи «Пантерз» по штату все никак не могут собраться. «Лайтнинг» проиграли третий матч подряд и пропустили в них 19 шайб. Не очень хороший пример того, как нужно подходить к играм плей-офф. На этот раз досталось голкиперу Брайану Эллиотту, который пропустил от «Оттавы» шесть шайб и совершил 33 сейва. В обороне «Тампы» все настолько плохо, что даже Эрик Чернак с радостью помог Егору Соколову забить свой первый гол в НХЛ. Для российского форварда «Сенаторз» это всего третий матч в сезоне за основную команду.

Были в игре «Лайтнинг» и положительные моменты. Три результативные передачи Стивена Стэмкоса, 3 (1+2) очка Виктора Хедмана, очередные пасы от Никиты Кучерова, но этого не хватило даже для того, чтобы перевести встречу в овертайм. Однако Кучерову все равно будет о чем вспомнить. Никита продлил результативную серию (2+4) до четырех игр и во второй раз в карьере достиг отметки в 80 передач в регулярке НХЛ.

В составе «Тампы» отсутствовал Михаил Сергачев. Защитник готовится стать отцом, поэтому клуб дал возможность игроку побыть в этот момент с женой. Хороший знак перед плей-офф, но «молниям» пора уже как-то собраться и наладить игру в защите. Сделать в один момент это практически невозможно. Пока нет уверенности в том, что «Лайтнинг» сумеют так быстро преобразиться.

Канадский робот

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 37 (Хаймэн, Макдэвид), 5:46 — 0:1. Гертл — 22 (Петерсон), 7:03 — 1:1. Макдэвид — 63 (Фогеле), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 36 (Экхольм, Бушар), 30:05 — 1:3. Райан — 13 (мен., Нюджент-Хопкинс), 39:53 — 1:4. Броберг — 1 (Драйзайтль, Райан), 49:48 — 1:5. Макдэвид — 64 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 54:36 — 1:6.

Вратари: Раймер — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (10+7+6) — 36 (11+9+16).

Наши: Свечников (14.05/2/-1) — Костин (10.45/0/0).

Сан-Хосе. SAP Center.

Что может быть интересного в матче между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном», где «Ойлерз» вынесли соперника со счетом 6:1? Конечно же, очередные достижения Коннора Макдэвида. Канадец отметился дублем, отдал голевую передачу и стал первым хоккеистом в лиге после Марио Лемье, который набрал 150 очков в регулярке. Только шесть игроков в истории НХЛ достигали такой планки — Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (4), Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс (по 1). У «Эдмонтона» осталось еще два матча, так что для Макдэвида это еще не предел.