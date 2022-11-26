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Сегодня, 01:50

Овечкин забил как по учебнику во втором матче подряд. До великого Хоу — всего 10 шайб

Андрей Жданюк
Корреспондент
«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0. Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Его партнер Евгений Кузнецов сотворил гол-шедевр, а в команде — отличная атмосфера, которая помогает «Вашингтону» вернуться на победную волну.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Оши — 3 (Густафссон, Овечкин), 7:56 — 1:0. Кузнецов — 3 (Оши, Милано), 36:37 — 2:0. Овечкин — 11 (бол., Шири, Милано), 52:24 — 3:0.
Вратари: Кемпер — Маркстрем.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (6+13+6) — 32 (15+6+11).
Наши: Кузнецов (16.02/1/+1), Овечкин (16.59/3/+1) — Задоров (22.21/2/-1).
25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Вашингтон» закрыл домашнюю серию четырьмя очками в двух последних играх и на этот раз справился с «Калгари». В состав «столичных» потихоньку возвращаются лидеры, и неудивительно, что после восстановления Ти Джея Оши команда преобразилась. Американец сыграл в ноябре лишь свой второй матч, но набрал в них четыре (1+3) очка. Видно, насколько форвард соскучился по хоккею, а его энергия мощно заряжает партнеров.

Александр Овечкин. У Овечкина украли гол! Но он не сдался, забил в овертайме и стал героем

Даже цифры говорят о том, насколько по-прежнему важен для «Кэпиталз» Оши. С сезона-2020/21 команда набрала с ним в составе 67,3 процента очков, а без него — только 50. Именно Ти Джей стал автором первого гола в сегодняшней встрече и открыл счет на восьмой минуте первого периода. В голевой атаке также поучаствовал Александр Овечкин, который набирает очки во втором матче подряд — 4 (2+2).

Несмотря на пропущенную шайбу, «Калгари» выглядел гораздо активней соперника. Гости почти в три раза перебросали «Вашингтон» (15-6) и часто нагружали работой Дарси Кемпера, который в этот раз был предельно внимателен. Он справился с опасным броском Назема Кадри, а после удаления Овечкина помог команде сохранить ворота в неприкосновенности. Никита Задоров классно выглядит в сезоне и теперь даже выходит во второй бригаде большинства «Флэймз», но сегодня он провел не лучший матч.

После перерыва заряженность «Калгари» быстро испарилась. Ранние матчи после Дня благодарения даются многим командам непросто, и эта встреча не стала исключением. «Вашингтон» начал период с отличного шанса забить у Энтони Манты, но он за матч не реализовал несколько ярких моментов. Зато Евгений Кузнецов, который до этого забрасывал только в игре против «Эдмонтона», показал, как нужно обыгрывать сразу троих соперников.

Это лишь третий гол россиянина в текущем сезоне, но зато какой эффектный! К сожалению, фирменной птички от Евгения болельщики не увидели, но Оши попытался исправить ситуацию и сам начал поднимать Кузнецову руки. Выглядело это забавно и в очередной раз подтвердило, что атмосфера внутри коллектива потрясающая. Чего только стоят традиционные выходы «Вашингтона» из подтрибунного помещения. Каждый раз что-то новое и эмоциональное.

Ну разве мог при таком настроении команды не забить ее капитан? В середине третьего периода Овечкин как по учебнику забросил в большинстве свою 11-ю шайбу в сезоне. Для него в регулярных чемпионатах она стала 791-й, а значит, до Горди Хоу ему осталось всего десять голов. До заветной цели и рекорда Уэйна Гретцки — 103. Счетчик неумолимо продолжает свою работу, вновь доводя до экстаза заполненные трибуны «Кэпитал-Уан-Арены».

После этого «Калгари» словно смирился с поражением и даже не смог испортить «сухарь» Кемперу. Канадскому голкиперу пока не хватает стабильности, но даже так он сыграл уже свой второй матч на ноль в форме «Вашингтона». Дарси отразил 32 броска и заслуженно стал первой звездой встречи. Уже сегодня «столичные» отправятся в Нью-Арк, где начнут шестиматчевую гостевую серию, которая будет длиться 12 дней. Такого длительного путешествия у команды не было со времен дебютного сезона Овечкина, и придется сильно постараться, чтобы исправить положение дел в турнирной таблице.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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