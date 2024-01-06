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Сегодня, 13:30

«Мечтал играть и забивать, как Кросби и Ови». Россияне из «Каролины» разобрались с «Вашингтоном»

Россияне Пономарев и Орлов из «Каролины» оценили победу над «Вашингтоном»
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Петр Кочетков (№52), Бернт Бернс (№6) и Василий Пономарев (№92) после матча «Вашингтон» — «Каролина» (2:6) в Вашингтоне 5 января.
Фото USA Today Sports
Василий Пономарев (№92) и Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports
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Запоминающийся вечер.

«Каролина» победила «Вашингтон» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ в столице США. У «Харрикейнз» результативными действиями отметились три россиянина — дебютант Василий Пономарев, экс-игрок столичной команды Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, а вратарь Петр Кочетков сделал несколько эффектных спасений в важные моменты.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин ограничился голевой передачей из своего «офиса» на Дилана Строума при розыгрыше большинства, после которого хозяева повели 2:0 перед вторым периодом. Евгений Кузнецов после окончания своей 10-матчевой засухи снова остался без набранных очков. Главный тренер столичной команды Спенсер Карбери признал: игра не была равной, даже перевес в счете не позволял чувствовать себя комфортно.

«Очень долгий полет»

Василий Пономарев провел яркий матч, материал о его дебюте сайт НХЛ выделил как главное событие вечера пятницы. Нападающий был вызван «Каролиной» из АХЛ на фоне новых потерь из-за травм и болезней. 21-летний москвич после тренировки в Чикаго собрал вещи и отправился в аэропорт днем, прилетел в Вашингтон за два с половиной часа до начала игры и через полчаса появился на арене. Так центрфорвард под 92-м номером ворвался в лигу.

«Очень долгий полет, потому что нервно, знаете ли», — сказал Пономарев о менее чем двухчасовом перелете и всех обстоятельствах дня, в который он очень хотел быстрее присоединиться к команде.

Новичок получил 10 с половиной минут игрового времени, записал на свой счет гол и передачу. Первое результативное действие — пас из-за ворот на Сета Джарвиса после сольного прохода Орлова, когда гости сравняли счет в третьем периоде. Первый гол — броском по воротам Дастина Кемпера из правого круга для вбрасывания после передачи Йеспери Котканиеми, после чего на кубе арены загорелись итоговые 2:6.

«Я просто был рад», — сказал дебютант о моменте с заброшенной шайбой.

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После дебюта Пономарев вспомнил о первом матче клубов НХЛ, который посмотрел на арене — в 2017 году между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» в столице США на старте серии второго раунда Кубка Стэнли. Тогда Овечкин забил один из голов, Сидни Кросби оформил дубль и принес победу гостям (3:2). Василий приезжал на игру из Филадельфии, где участвовал в турнире World Selects Invitational.

«Я видел, как Ови и Сид забивают, просто мечтал о большом. И теперь я понимаю, что нужно мечтать о многом, чтобы где-то через семь или, может быть, десять лет оказаться в такой ситуации, как они», — сказал Пономарев. Также он оценил значение и символичность дня и места: «Для меня это даже более важно, потому что семь лет назад моей первой игрой [клубов НХЛ], на которой я побывал, был матч именно здесь, на этом катке между «Вашингтоном» и «Питтсбургом». И когда смотрел матч, мечтал о том, что хочу играть здесь, хочу забивать голы, как Кросби, Ови. И вот теперь семь лет спустя я забил и сделал передачу здесь».

Василий Пономарев (№92) и Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports

«Подобное никогда не забывается»

Пономарев был выбран «Каролиной» во второй раунде драфта-2020. После игры в юниорской лиге Квебека россиянин разделил сезон-2021/22 между «Спартаком» в КХЛ и «Чикаго Вулвз» в АХЛ. Центрфорвард здорово проявил себя в чикагском клубе в прошлом году, летом работал вместе с защитником Брентом Бернсом и другими хоккеистами на объектах «Каролины». Травма колена на первой неделе тренировочного лагеря лишила новичка шанса начать регулярный чемпионат в «Харрикейнз».

«Он так усердно работал, это было просто весело. Кругом буквально была эта энергия. И когда случилась травма, видеть, как потеряна вся та работа, которую он проделал, было тяжело. Не могу даже представить, как ему было тяжело, нам было его очень жалко», — сказал Бернс.

О дебюте россиянина защитник заметил: «Думаю, для всех нас это нечто особенное — видеть, как это происходит, быть частью такого». «Подобное никогда не забывается», — один из лидеров «Каролины» также процитировал слова главного тренера Рода Бриндамора.

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Бриндамор оценил игру Пономарева и его усилия, в том числе в моменте со вторым голом: «Ты никогда не знаешь, что получишь в такой ситуации, но в чем уверен с ним, это в отдаче. Этого мы точно ждали, в этом могли на него рассчитывать, так что это было здорово. Это важная часть игры, потому что мы были в меньшинстве, и вот выпустили парня, который сделал свою работу».

«Мне нравится это видеть, определенно нравится такое видеть. Мы любим этого парня. Он был с нами некоторое время. Он приехал в лагерь и получил травму. Для него пауза получилась тяжелой, а мы не смогли увидеть, что он из себя на самом деле представляет. Он играл хорошо, ждал своего времени и заслужил этот матч. Очевидно, он оказал большое влияние. Это отличные воспоминания для него, я очень рад за него», — также сказал тренер.

Свечников разделил общее мнение о незабываемом дебюте Пономарева: «Определенно, это особенный вечер для него. Долететь до Вашингтона и сыграть, победить и набрать два очка — это нечто особенное, конечно».

Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports

«Спасибо Вашингтону за теплый прием»

Дмитрий Орлов впервые вернулся на домашнюю арену «Вашингтона» после обмена в «Бостон» в начале 2023 года. 32-летиний защитник играл в столичном клубе 12 сезонов и на его льду забил первый гол в НХЛ в январе 2012-го в ворота «Каролины». В столице США его ждал теплый прием от бывших одноклубников и публики.

«Хах, стараюсь не думать об этом, но это тяжело. 12 лет — это долго и, честно, много воспоминаний. Так что это очень особенный момент для меня, моей семьи», — сказал Орлов о возвращении на арену «Вашингтона» во время предматчевой раскатки. Об атмосфере в «Каролине» и возможности победить «Вашингтон» он тогда заметил: «Думаю, наконец-то мы начали играть лучше. У нас хорошая команда, внутри все в порядке, мы добиваемся успеха, играем друг за друга, это самое важное. Чтобы победить ["Вашингтон"], нужно все. Действовать самоотверженно, биться друг за друга, играть умно, грамотно распоряжаться шайбой, не допускать потерь, если есть возможность, не упускать ее. Как команда мы хороши в форчеке, нужно идти в отбор и использовать это».

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«Кэпиталз» в первой коммерческой паузе в игре показали специальный ролик о чемпионе-2018 из русской тройки. Орлову было сложно сдержать эмоции и тогда, и после своего гола. Он перебросил шайбу через всю площадку из угла в пустые ворота при большинстве вашингтонцев и не стал праздновать. Седьмой номер «Харрикейнз» вышел на лед в специальной маске после недавнего повреждения, но она не скрывала его смешанные чувства.

«Это было нечто особенное. Впервые вернулся сюда после обмена и выхода на рынок свободных агентов. Меня выбрали на драфте в 2009 году, я играл здесь 12 лет. Очень много отличных воспоминаний, это очевидно. Было нелегко смотреть [видеопосвящение на кубе арене], но это приятно. Очень приятно получить овацию от болельщиков. Много воспоминаний. Не всегда было легко, но за 12 лет произошло многое, я ценю все в этой организации», — сказал Орлов, у которого гол и передача против «Кэпс».

«Спасибо Вашингтону и его болельщикам за эти 12 лет и теплый прием сегодня», — написал Орлов в своем Telegram-канале под фото игры, на котором он приветственно поднял кулак.

Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

«Стараюсь сохранять уверенность»

Андрей Свечников забил гол при двух передачах и продлил серию матчей с двумя и более набранными очками до 6 игр (7 голов, 7 передач). Форвард здорово взаимодействует с партнером по звену Себастьяном Ахо. Возвращение «Харрикейнз» началось после того, как россиянин выиграл борьбу в закруглении у борта и выдал пас на ворота Бернсу. В третьем периоде в двух подряд розыгрышах большинства Андрей вывел гостей вперед броском из правого круга для вбрасывания и после удаления Кузнецова ассистировал под дубль Бернса.

Андрей Свечников в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (5:3) в&nbsp;Роли 28&nbsp;декабря. «Он доминирующий игрок». Свечников блеснул и оформил победу «Каролины»

«Чувствую, есть химия, и игра в большинстве идет. Надеюсь, мы продолжим делать это. Думаю, это химия, ты получаешь пару таких матчей и чувствуешь себя уверенно, я стараюсь сохранять эту уверенность», — сказал Свечников.

«Каролина» продлила победную серию из конца 2023-го до пяти матчей. В этом году «Харрикейнз» разобрались в гостях с «Рейнджерс» и «Вашингтоном» и теперь возвращаются домой.

Андрей Свечников
Брент Бернс
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Василий Пономарев
Петр Кочетков
Род Бриндамор
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