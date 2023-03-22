«Вашингтон» испортил праздник Овечкину. Трогательную церемонию смазало поражение аутсайдеру

«Кэпиталз» проиграли в овертайме «Коламбусу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 6:7 ОТ (3:1, 2:2, 1:3, 0:1)

Голы: Овечкин — 40 (Уилсон, Строум), 5:12 — 1:0. Оши — 19 (Фехервари, Милано), 8:10 — 2:0. Шири — 13 (Сандин, Протас), 16:00 — 3:0. Робинсон — 9 (Оливье), 16:45 — 3:1. Боквист — 4 (Бемстрем, Силлинджер), 26:57 — 3:2. Милано — 11 (Бэкстрем, Оши), 30:36 — 4:2. Рословик — 8 (бол., Джонсон, Бланкенбург), 35:01 — 4:3. Дженсен — 3 (Дауд, Уилсон), 39:52 — 5:3. Боквист — 5 (Педерсон, Робинсон), 46:37 — 5:4. Бемстрем — 6 (Лайне, Годро), 48:35 — 5:5. Дженсен — 4 (Линдгрен), 55:24 — 6:5. Дженнер — 24 (Джонсон, Лайне), 59:13 — 6:6. Рословик — 9 (Годро), 62:43 — 6:7.

Вратари: Линдгрен — Тарасов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (19+11+7+0) — 39 (12+11+15+1).

Наши: Алексеев (21.54/4/+1), Кузнецов (18.19/2/-2), Овечкин (20.30/3/+2) — Марченко (17.20/1/+1).

22 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Трогательная церемония и мощный старт

Начало домашнего матча «Вашингтона» с «Коламбусом» задержалось почти на 20 минут. Все из-за трогательной церемонии, подготовленной для Александра Овечкина, который обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ.

Произошло это относительно давно — в конце декабря, да и второе место — совсем не то, чего ждут от российского нападающего. Видимо, «Кэпиталз» таким жестом в том числе решили поддержать капитана в трудный период жизни — 15 февраля скончался отец Овечкина. «Вашингтон» серьезно подготовился к чествованию второго снайпера НХЛ. Игроки вышли на раскатку в свитерах с восьмыми номерами, а на арене установили «Трон Ови», собранный из 802 шайб, заброшенных местным любимцем.

Перед матчем на лед пригласили семью Александра: жену Анастасию с сыновьями Сергеем и Ильей, маму Татьяну и брата Михаила. Жена и мама Овечкина получили цветы от Оши и Бэкстрема, а самому Александру подарили кристалл Тиффани от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами с Суперсерии-1974, специальный трофей от «Вашингтона», картину с Горди Хоу и кастомную подвеску. На видеокубе показали поздравления от известных игроков лиги. Овечкина приветствовали Кросби и Макдэвид, Бержерон и Мэттьюс, Капризов и Шестеркин. Все обращения «Кэпиталз» также опубликовали в социальных сетях.

«Вашингтон» не имел права расстроить капитана в такой день. Кризисный «Коламбус» весь сезон борется с травмами ведущих игроков и давно расстался с шансами на плей-офф. Команда потеряла турнирную мотивацию и откровенно доигрывает чемпионат.

«Столичные» сегодня были заряжены вдвойне: продолжается борьба за плей-офф, а Овечкин официально отметил покорение достижения Горди Хоу. Разве мог российский снайпер уйти со льда без гола? Символично, что матч начался с шайбы Александра, которую, правда, сначала записали на Дилана Строума. Россиянин отметился 40-м голом в сезоне и установил новый рекорд лиги по количеству сезонов с 40+ голами в регулярках. Опередил, между прочим, самого Уэйна Гретцки (13 против 12).

Предматчевая церемония вдохновила «Вашингтон» на взрывное начало. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов получил солидную нагрузку в первом периоде. До створа долетело 20 бросков, три из которых оказались результативными. Следом за Овечкиным отличились Ти Джей Оши и Конор Шири, обеспечив хозяевам комфортный перевес, который вытекал из логики матча.

Старые проблемы

Радостной новостью для «Вашингтона» стало возвращение в состав Евгения Кузнецова. Травма, полученная в матче с «Миннесотой», оказалась несерьезной. Челябинца определили в третье звено, но поднимали к Овечкину на розыгрыш большинства. «Коламбус» отыграл один гол до перерыва. «Кэпиталз» выпустили сегодня номинального дублера Чарли Линдгрена, а основной вратарь Дарси Кемпер не попал в заявку. Американец пропустил первую шайбу от Эрика Робинсона, который выиграл борьбу на пятаке.

Овечкин не планировал останавливаться на одном голе. Во втором периоде «Вашингтон» получил большинство, и Александр устроил обстрел ворот Тарасова из фирменной точки. Один бросок пришелся в голкипера, один пулей пролетел мимо створа. Немного удивительно, что россиянин не вошел в число самых бросающих игроков матча, но это не значит, что Овечкин не угрожал воротам.

Правда, в обороне Александр играл в классическом стиле. Когда «Коламбус» забросил вторую шайбу, россиянин пропустил к воротам Адама Боквиста. Защитник оторвался от Овечкина и ювелирно бросил в ближний угол. «Вашингтон» позволил «Жакетам» вернуться в игру — в очередном матче вскрылись проблемы с удержанием счета и терпеливым хоккеем.

Старания «Блю Джэкетс» не перечеркнула пятая шайба «Вашингтона» от Ника Дженсена за восемь секунд до второго перерыва. На третий период «Коламбус» вышел спасать родину и организовал камбэк к 49-й минуте. Наставник гостей Брэд Ларсен продолжал верить в Тарасова, несмотря на пять пропущенных шайб. Переложить всю вину исключительно на голкипера не повернется рука. Больше претензий к защитникам, хотя оборона никогда не считалась сильной стороной команды из штата Огайо. Вопросы к Тарасову возникли по второму голу Дженсена. Кажется, голкипер сам не понял, как защитник «с лопаты» запустил шайбу в ближний угол. На счастье российского вратаря, партнеры спасли матч за 47 секунд до конца третьего периода, когда вышли вшестером на финальный штурм.

«Вашингтон» испортил праздник Овечкину, пропустив в овертайме после потери Оши. Первый же бросок в створ завершил карнавальный матч, в котором зрители увидели 13 заброшенных шайб. Капитана «Столичных» явно после игры терзают смешанные чувства. Трогательную церемонию омрачило поражение в овертайме — в ситуации, когда команде непозволительно терять очки с аутсайдерами. «Вашингтон» рискует остаться без плей-офф, если только не стабилизирует игру и не выдаст мощную концовку регулярки. С таким качеством игры в это верится с большим трудом.