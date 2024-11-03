«Если Овечкин забивает, то делает это пачками». Реакция на 859-ю шайбу Александра и победу «Вашингтона»

Александр отличился в третьей игре подряд.

«Вашингтон» продолжил победную серию и в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Коламбус» (7:2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в третьей игре подряд и еще немного сократил отставание от Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге — до рекорда канадца осталось 35 точных бросков.

The Washington Post: «Он забросил классическим броском в касание»

«Пять голов в первом периоде привели «Кэпиталз» к домашней разгромной победе 7:2 — «Вашингтон» на родном льду выиграл уже шесть матчей подряд. Капитан команды Александр Овечкин, находящийся в отличной форме, не собирался пропускать обстрел ворот соперника. Он забросил 859-ю шайбу в НХЛ классическим броском в одно касание. Всего через 24 секунды после гола Ови нападающий Ник Дауд принял пас от защитника Тревора ван Римсдайка и отправил шайбу мимо Даниила Тарасова — так «Вашингтон» отличился в пятый раз. Впервые с 3 марта 2008 года «Кэпиталз» забросили пять шайб в первом периоде».

Yahoo Sports: « Капитан разжигал атаки «Кэпиталз»

«Алекс Овечкин забросил 859-ю шайбу в карьере и отдал две результативные передачи, а «Вашингтон» продолжил доминировать в начале сезона — в субботу одержал победу 7:2 над «Коламбусом». Макмайкл и Овечкин забили голы в трех матчах подряд, а Александру теперь не хватает 36 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Если он сохранит нынешнюю результативность, то закончит сезон с 49 шайбами, что позволит ему достичь отметки в 895 результативных бросков. Капитан разжигал атаки «Кэпиталз», благодаря чему команда в первом периоде отличилась пять раз. Ови забил шесть раз в 10 матчах этого сезона — в прошлом на это ему потребовалось 30 игр».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

The Hockey News: «Овечкин и Протас продлили голевые серии»

«Вашингтон» просто не перестает забивать. В прошлом году с этим были проблемы, но теперь команда полностью изменилась. Горячий старт продолжился в субботу: Коннор Макмайкл, Алекс Овечкин и Алексей Протас продлили свои результативные серии и разгромили «Коламбус» (7:2). В дополнение Овечкин отдал две голевые передачи, а в ударе было каждое звено — все поучаствовали в победе».

Что сказали игроки

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум: «Я сказал форварду Тейлору Рэддишу, что если Овечкин забивает, то он делает это пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад. Алекс хорошо открывается, очевидно, у него отличный бросок. Просто пасуйте ему как можно чаще. С ним весело играть. Приятно видеть, что все вносят свой вклад — в первом периоде отличилось каждое звено. Это заставляет чувствовать себя увереннее. Думаю, что мы все играем довольно надежно. Мы ищем способы хорошо выполнять свою работу».

Форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл: «Постоянно это говорю — взаимодействия с Дюбуа и Уилсоном делают игру легче. Эти парни — лучшие по владению шайбой и ее возврату. Мы не дали [сопернику] ни времени, ни пространства — просто взяли игру в свои руки. Во многом дело в уверенности. Я просто чувствую, что, когда я у ворот, у меня гораздо больше уверенности, чтобы попытаться обыграть вратаря».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери: «Что мне нравится сегодня, так это то, что Дилан [Строум] руководил атакой с самого начала. Я считаю, что его первый период был выдающимся. И он сочинил не только две комбинации, которые привели к голам, но еще четыре или пять разных атак, не закончившихся заброшенной шайбой».