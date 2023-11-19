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НХЛ

Сегодня, 07:10

Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин (слева) в матче против «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
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«Коламбус» довел серию без побед до 8 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Голы: Годро — 2 (Дженнер, Северсон), 23:27 — 0:1. Милано — 3 (Протас, Лапьер), 25:05 — 1:1. Протас — 2 (ван Римсдайк, Лапьер), 33:16 — 2:1. Овечкин — 5 (Строум), 35:47 — 3:1. Проворов — 1 (Силлинджер), 47:01 — 3:2. Лапьер — 1 (Милано, Протас), 53:34 — 4:2. Дэнфорт — 5 (Керали, Веренски), 55:48 — 4:3.
Вратари: Линдгрен — Мерзликинс (23:22 — 23:27, 58:52).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (7+10+9) — 36 (9+11+16).
Наши: Овечкин (15.02/2/0) — Воронков (12.57/1/-1), Марченко (15.54/3/-1), Проворов (22.04/3/+1), Чинахов (16.26/1/+1).
19 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

К очному матчу «Вашингтон» и «Коламбус» подходили в совершенно разном состоянии. Если «Кэпиталз», от которых перед началом сезона никто ничего ждал, уверенно шли в зоне плей-офф с 7 победами в последних 9 матчах, то у «Коламбуса» положение оказалось плачевным.

В последних 12 матчах «Жакеты» одержали лишь одну победу. Серия из поражений перед игрой с «Вашингтоном» насчитывала 7 матчей. «Тяжело, конечно, столько игр подряд проигрываем. Отдаем свои матчи, можно сказать. Мы должны побеждать. Каждый день разговариваем по этому поводу. Дай Бог, все придет», — говорил после поражения от «Аризоны» Дмитрий Воронков.

Перед матчем с «Коламбусом» «Вашингтон» остался без первого центра из-за болезни Евгения Кузнецова. В звено к Овечкину и Уилсону Спенсер Карбери решил поставить Дилана Строума и оказался прав.

В этой игре Строум впервые в сезоне сделал результативную передачу, найдя абсолютно свободного Овечкина перед воротами «Коламбуса». Александр переиграл Элвиса Мерзликина, теперь на его счету 827 голов в НХЛ. До Гретцки осталось 67 шайб.

Но главным героем встречи стал белорус Алексей Протас. Сначала Сонни Милано сравнял счет после его передачи, а спустя несколько минут уже сам Протас буквально прошил Мерзликина мощным кистевым и вывел команду вперед. В третьем периоде форвард отдал ассист на гол Хендрикса Лапьера, который стал победным.

По набранным очкам Протас уже почти догнал Евгения Кузнецова. Оба провели по 14 матчей. На счету Кузнецова 8 (3+5) результативный действий, а у Протаса — 7 (2+5).

У «Коламбуса» же первую шайбу в сезоне забросил Иван Проворов, у которого до этого матча было 10 ассистов.

Среди форвардов никто из россиян у «Коламбуса» не отметился. При этом больше всех времени на льду провел Егор Чинахов из номинально третьей тройки «Жакетов». Запомнились они с Кириллом Марченко, пожалуй, только хитами от Овечкина.

После этой победы «Вашингтон» забрался на вторую строчку в дивизионе. При этом турнирная таблица настолько плотная, что от девятого места на Востоке отрыв у «Кэпиталз» составляет лишь одно очко. «Коламбус» же плотно залег на дно Востока и всплывать пока не намерен.

Александр Овечкин
Иван Проворов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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