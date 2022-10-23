Овечкин все еще не забивает «Вашингтон» спас другой русский

Очередной невзрачный матч легенды.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:0, 0:2, 4:1)

Голы: Дурзи — 1 (Арвидссон), 21:26 — 0:1. Дано — 3 (Арвидссон, Мур), 35:23 — 0:2. Дауд — 2 (Дженсен), 43:11 — 1:2. Карлсон — 2 (Кузнецов, Орлов), 44:10 — 2:2. Эллер — 2 (Орлов, Карлсон), 48:59 — 3:2. Арвидссон — 1 (Мур), 50:31 — 3:3. Юханссон — 2 (Орлов, Оши), 54:35 — 4:3.

Вратари: Кемпер — Куик (57:24).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (8+7+17) — 26 (5+8+13).

Наши: Кузнецов (18.17/0/0), Овечкин (19.52/3/-2), Орлов (21.05/3/+1) — -.

23 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» после фиаско в Оттаве принимал на родном льду горячий на старте сезона «Лос-Анджелес» и одержал эмоциональную победу. Большую часть матча для команды Питера Лавиолетта все складывалось не по плану, но в третьем периоде хозяева включили обороты и организовали мощный камбэк. Одним из его главных героев стал российский защитник Дмитрий Орлов, который записал на свой счет три результативные передачи и был признан второй звездой встречи.

Александр Овечкин как всегда находился в центре внимания. Сегодня он провел свой 1280-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и обошел по этому показателю легендарного Брайана Троттье. По количеству игр российский нападающий делит 75-е место с Джеймсом Патриком и Жаном Рателлем, а до Фила Эспозито ему осталось провести всего два матча. Конечно, это не те цифры, за которыми сейчас так пристально следит весь хоккейный мир, но и они в очередной раз доказывают преданность Овечкина своему делу.

«Есть ощущение, что он не стареет. Он очень хороший хоккеист, по-прежнему крепкий, и играть против него — это всегда серьезный вызов. Я с нетерпением жду этой возможности. Мы знаем, что надо делать, чтобы выиграть матч, и предпримем все необходимое для того, чтобы не дать Овечкину забить, выбить его из колеи. Однако это будет непростая задача. «Вашингтон» — хорошая команда, а Овечкин — великий игрок. НХЛ без него не была бы прежней», — говорил перед игрой защитник «Кингз» Дрю Даути.

Выбивать соперника из колеи у «Лос-Анджелеса» получалось неплохо. Гости не позволяли игрокам «Кэпиталз» особо разгуляться в атаке и даже трижды отбились в меньшинстве. «Вашингтон» старался действовать агрессивно, заметно переигрывал «королей» в плане силовой борьбы, но на результате это никак не сказывалось. Более того, «столичные» провалили второй период и позволили отличиться Шону Дурзи, а затем и Филлипу Дано. Вешать вину в этих двух шайбах на Дарси Кемпера не стоит, но пока переход канадского голкипера не выглядит для «Вашингтона» решением вратарской проблемы.







Вряд ли мы узнаем, о чем говорили игроки «Вашингтона» в перерыве, но в третьем периоде хозяева полностью перевернули ход встречи. «Кэпиталз» выдали шикарный отрезок и за девять минут забросили три шайбы. В двух из них поучаствовал Дмитрий Орлов, а Джону Карлсону помог отличиться еще и Евгений Кузнецов, который вернулся в состав после дисквалификации. На старте чемпионата Орлов выглядел не очень уверенно, но набирает очки уже две игры подряд. Всего в его активе 0+4 в шести встречах.

«Лос-Анджелес» был не готов к такому стремительному развитию событий не в свою пользу, но и сдаваться не собирался. Довольно быстро форвард Виктор Арвидссон забросил первую шайбу в сезоне и помог команде восстановить равновесие. Казалось, что такие непредсказуемые качели неизбежно приведут к овертайму, но Маркус Юханссон с передачи Орлова вновь вывел «Вашингтон» вперед. Для российского защитника это второй за карьеру матч в НХЛ с тремя передачами за игру.







У гостей оставалось еще пять минут на спасение ситуации, но даже тайм-аут не помог «королям» снова огорчить Дарси Кемпера. «Вашингтон» проявил характер в трудный момент и несмотря на большое количество проблем в игре, этот факт дарит болельщикам надежду, что команда наберет ход. Этого остается пожелать и Александру Овечкину, который остался без очков во втором матче подряд. Сегодня у него на счету три броска, при показателе полезности «-2» Его команда теперь отправится на четырехматчевую выездную серию и начнет ее в Нью-Джерси. Самое время начинать забивать.