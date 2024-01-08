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НХЛ

Сегодня, 02:30

Овечкин перешел на передачи? Не бросил ни разу за матч, зато создал кучу моментов

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
7 января. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» на последней минуте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Голы: Дауд — 6 (Обе-Кубель, Карлсон), 24:22 — 1:0. Кемпе — 15 (бол., Даути, Копитар), 27:12 — 1:1. Фиала — 9 (Дано, Андерсон), 33:02 — 1:2. Строум — 15 (Овечкин, Пачиоретти), 35:35 — 2:2. Фиала — 10 (бол., Байфилд), 41:01 — 2:3. Обе-Кубель — 4 (Дауд), 48:36 — 3:3. Карлсон — 3 (Маленстин, Обе-Кубель), 59:07 — 4:3.
Вратари: Кемпер — Тэлбот (59:13).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 34 (12+11+11) — 41 (11+18+12).
Наши: Кузнецов (12.46/0/-1), Овечкин (17.29/0/0) — Гавриков (15.58/1/-2).
7 января. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» после двух домашних поражений от «Нью-Джерси» и «Каролины» выпал из кубковой восьмерки, и набрать очки в еще одной домашней игре — против «Лос-Анджелеса» — было очень важно для команды Спенсера Карбери. К счастью для «Столичных», слухи о возможном неучастии в матче Александра Овечкина так и остались слухами — капитан команды вышел на лед в первой тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном.

В первом периоде Овечкин выступил в роли ассистента: в моменте, когда он мог бросить, сделал тонкую передачу на Уилсона, но тот не смог переиграть Тэлбота. В целом, первый период вышел достаточно скучным, несмотря на обилие бросков. И если «Лос-Анджелес» еще создавал опасные моменты, атака хозяев выглядела совсем слабо. Видимо, поэтому Карбери по ходу матча пошел на серьезные перемены. Но до них команды успели отличиться.

Четвертое звено «Кэпиталз» уже не первый матч хорошо себя проявляет и сегодня именно оно задавало тон. Счет открыл Ник Дауд, поразивший ворота Тэлбота в контратаке после передачи Обе-Кубеля.

«Лос-Анджелес» быстро сравнял счет, а вскоре и вовсе вышел вперед. Первым к отскочившей от Кемпера шайбе подоспел форвард «Кингз» Фиала, а Овечкин с Кузнецовым были статистами в этом моменте.

Именно после второго гола гостей Карбери убрал Овечкина из тройки Кузнецова — Александр начал выходить с Диланом Строумом и Максом Пачиоретти. И уже совсем скоро это принесло положительный эффект. Пачиоретти перехватил шайбу у чужих ворот и сделал передачу на Строума, который отпасовал Овечкину и получил быструю обратную передачу уже на пустые ворота.

В третьем периоде команды обменялись голами (у «Вашингтона» снова отличилась четвертая тройка), и все шло к овертайму. Овечкин снова создал отличный момент для партнера, но Пачиоретти немного не успел к шайбе на пятаке. Правда, «Кэпиталз» все-таки забрали победу в основное время — цели достиг дальний бросок Карлсона.

«Вашингтон» вернулся в восьмерку, а игра Овечкина сегодня оставила приятное впечатление — особенно в подыгрыше. При этом Александр ни разу не бросил в створ ворот — удивительное событие.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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