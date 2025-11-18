Великий снайпер вернулся. Овечкин забил во втором матче подряд и принес победу «Вашингтону»

Домашний матч «Столичных» против «Лос-Анджелеса» был очень важен для команды Александра Овечкина с психологической точки зрения. «Вашингтон» в последнее время откровенно буксует: в пяти предыдущих играх «Кэпиталз» потерпели четыре поражения, а от Овечкина публика никак не дождется привычной результативности.
Встреча со старым знакомым голкипером Дарси Кемпером принесла Овечкину шестой гол в сезоне. Вратарь, отыгравший в «Столичных» два сезона, не сумел выручить «Лос-Анджелес» в ключевой момент матча, а автором победной шайбы стал именно Ови.
«Вашингтон» открыл счет уже на четвертой минуте, когда защита «Кингз» оставила без присмотра Мэтта Роя, но быстро развить преимущество хозяевам не удалось. «Короли» уступали по броскам, но вязко действовали в средней зоне, что мешало «Столичным» использовать контратаки. Но главным оружием — броском Овечкина — «Вашингтон» воспользовался в нужное время.
На старте второго периода россиянин получил прекрасный пас из-за ворот от Коннора Макмайкла — и не промахнулся.
«Вашингтон» повел 2:0, и этого преимущества хватило для победы. Один гол, отыгранный «Лос-Анджелесом» усилиями ветерана Анже Копитара, не придал импульса «Королям» и сделал шайбу Овечкина победной. В третьем периоде «Кэпиталз» выстояли, несмотря на все попытки гостей отыграться. Серия неудач «Вашингтона» прервалась.
Овечкин забил во втором матче подряд, на его счету три из четырех последних голов команды. В нынешнем сезоне у Ови — шесть шайб в 19 играх. Этот темп позволяет забить 25 голов к завершению регулярного чемпионата.
Еще больше обнадеживает болельщиков «Вашингтона» тот факт, что Овечкин лидирует в команде с 8 (4+4) очками в семи последних матчах. Пропустивший тренировочный лагерь российский ветеран постепенно обретает оптимальные кондиции. Тройка Овечкина, Макмайкла и Строума забросила три шайбы в двух последних матчах и также набирает нужную химию.
«Ови постепенно начинает давить на педаль газа. Это очевидно, что он становится более удачливым, находит нужные траектории. Овечкин будет прибавлять и станет забивать больше, в этом нет сомнений», — отметил во время трансляции комментатор Крейг Лафлин. Ну а что касается противостояния с голкипером Кемпером, то это был третий гол Овечкина в ворота бывшего партнера за карьеру.
Диникин
Речь не об этом, понятно что им насрать, как на поздравления, так и вообще на любые мысли, от тех кто здесь находится. Речь велась, о том что человек пишет именно потому что насрать. И за клевету отвечать не придется)))
18.11.2025
Werewolf
Я так думаю, им насрать не только персонально на остров, но и на всех, кто тут есть. И хейтеров, и глоров )))) Всегда умиляло, когда здесь какие-то поздравления писались )))
18.11.2025
Werewolf
Ну не преувеличивай. С олимпиадой его штаты прокатили. Сказали - фу, сидеть, место!
18.11.2025
Werewolf
Разве в прошлом не 8?
18.11.2025
Werewolf
Супер пупер марио и сыграл гораздо меньше. А по голу в среднем за матч, там ой как далеко )))
18.11.2025
Werewolf
Естественно, если кто-то забивает победную, то команда побеждает )))
18.11.2025
хурма(сельдерей)
Великий снайпер вернулся ============================= он покакал!!!
18.11.2025
чингачгук
Пишут то, о чем читают. Посмотри количество лайков и комментариев в статьх про другие команды
18.11.2025
чингачгук
Ну если у него дар попадать в пустые, наверно, поэтому его и выпускают? Кто еще в других командах так эффективен при игре с пустыми воротами?
18.11.2025
КИРИЛСОН
Просто зная, как Саня проводит межсезонный период, понимаешь, что ему объективно нужно время на раскачку и приведение себя в форму:) Последние несколько сезонов об этом и говорят....так что все будет хорошо!
18.11.2025
Диникин
Если ответ был мне, то очень интересно, но нифига не понятно)))
18.11.2025
Werewolf
Вашики в том году частенько побеждали и соперники оставались с пустыми воротами. Ови из своих 44 забросил в пустые 8. Это многовато. Чуть ли не каждая пятая шайба. Не факт, что в этом году команда будет такими темпами идти по сезону, следовательно вероятности забить, меньше.
18.11.2025
Werewolf
Тогда и фарма другая была, долголетия такого не было спортивного, экипировка другая, ломали всех направо и налево
18.11.2025
Шипа Легенда Биатлона!
на радость глорикам и на горечь жопам хейтерков))
18.11.2025
Шипа Легенда Биатлона!
И снова хейтерки визжат и извиваются, как черт на сковородке. А все потому что лучший хоккеист всех времен и народов наш русский Ови их снова раком поставил))
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Таково общество потребления. Главное хорошо, а как, чего, уже давно без разницы. Подумаешь какие - то мелочи. Всё ж для блага и процветания. Но как известно, благими намерениями...
18.11.2025
Диникин
Да нет, тут дело не в просьбах, ты продолжаешь писать только от безнаказанности за клевету, пользуясь тем, что на твое мнение Овечкину, российским игрокам, вратарям, комиссару НХЛ, глубоко насрать.... Иначе, давно уже оплачивал иски от разнообразных судебных инстанций...))))
18.11.2025
ОстроV Zаячий
- Слушайте, мистер Смит. - Просто Смит. И если тебе интересно, я сюда приехал во имя Канзас Сити Шаффела. - Что это еще за Шаффел? - Канзас Сити Шаффел - это когда все смотрят направо, а ты идешь налево. - Не представляю. - Многие не представляют. Он рассчитан на людей без воображения. "Счастливое число Слевина".
18.11.2025
Angeldust
То есть еще полгода назад шел в темпе лучших снайперов, а тут сразу прощаться?) Природа не так работает.
18.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Тогда а) скорости и нагрузки другие были б) из за разделения обе лиги были гораздо слабее нынешней нхл. А вот Ягр прошел НХЛ 90-х, нулевых и десятых. И во всех десятилетиях был лидером, забивал и голевые пасы отдавал. Так что логичнее сравнивать Ягра 2016 года, а не Хоу времен царя Гороха.
18.11.2025
Angeldust
У Вашингтона одна надежда - вратари. Вот и в этот раз последний рубеж отработал на все сто.
18.11.2025
Догада
Догадался и понял я жизни обман, Не ропщу на свою незавидную долю. Не страдает душа от тоски и от ран, Не поможет никто ни страданьям, ни горю
18.11.2025
_Mike N_
Пора Овечкину ломать ногу !:laughing::laughing::laughing:
18.11.2025
Николай Викторов
просто этот супер пупер марио забил гораздо меньше овечкина, вот и переживает...
18.11.2025
petrovich555
завидовать чужому диагнозу, такое себе)....
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Я считаю его понятным.
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Только завистники.
18.11.2025
h r
Прогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru
18.11.2025
Догада
а где 980-ый комментарий "на хальца случайно забил"?
18.11.2025
ValeraK
Хорошо, что послушал Черчесова =)
18.11.2025
petrovich555
неужели никто не просил убиться об стену?)...
18.11.2025
Диникин
"Поэтому у Гретцки 122 шайбы в плей-офф"- что только подтверждает величие Овечкина, ибо забивать голы в более слабой команде, в разы труднее!)))
18.11.2025
Догада
вы считаете это достижение недостойным?
18.11.2025
Догада
Удивительно, как со своей харизмой, небритый беззубый русский мужик смог добиться такой безграничной любви в америке, ради Овечкина америка готова на все
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Так про опоссумов по просьбе форумчан. Просили "ещё пиши".
18.11.2025
petrovich555
однако ж , какая то нездоровая тяга у зайца к опоссумам....может не стоило так открыто намекать на свою небинарность?)...
18.11.2025
Pilot Karpenko
Дарси Кемпером принесла Овечкину шестой гол в сезоне. Вратарь, отыгравший в «Столичных» два сезона, не сумел выручить «Лос-Анджелес» - ага, ага, ага!!!111 теперь все ясно!!!!11111адынадынадын
18.11.2025
ОстроV Zаячий
А ещё Овечкин рекордсмен по первым забиты шайбам в матче.
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Капитан «Вашингтона» отличился за две секунды до конца матча с «Бостоном» (4:2). На его счету в этом сезоне стало 9 шайб, заброшенных в пустые ворота. Таким образом, Овечкин повторил достижение Павла Буре, который в сезоне-1999/00 также сделал это 9 раз.
18.11.2025
Сарказмом по Маразму
Шаг за шагом... А там и 1017 не за горами)
18.11.2025
sergejs m
Мразотное создание ты КонченныйМарио )))
18.11.2025
Крюков Сергей
///у Овечкина 8./// ======== Справедливости ради, - у Овечкина по 9 в прошлом сезоне и в 2021/22
18.11.2025
Догада
а еще Вашингтон специально позволил забить Копитару, чтоб очередная шайба Овечкина стала победной!
18.11.2025
Alexander Dorofeev
Я очень уважаю Овечкина, но мне кажется в НХЛ есть о чем писать кроме него, очень много наших достаточно молодых парней, мне кажется имеет смысл больше про них писать нежели, о чудо проснулся или наоборот молчит несколько матчей великий снайпер..уровень аналитики в СЗ скатился на самое дно
18.11.2025
Rastan
Есть очередой гол! Это - Овечкин!
18.11.2025
mikha1
В прошлом году 25 голов за сезон забило 83 нападающих из 530+ игравших в сезоне и набиравших очки, плюс один деф. Т.е. меньше 3-х в среднем на одну команду.
18.11.2025
mikha1
У Буре было 9 голов в пустые за сезон, у Овечкина 8.
18.11.2025
ОстроV Zаячий
И сколько у Буре и Овечкина.
18.11.2025
андр
Ну что, молодец, стоит - не падает, из последних сил забивает!
18.11.2025
mikha1
Рекорд по пустым за сезон у Павла Буре
18.11.2025
Vasily Ufanov
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «s t a v k a - p r o g n o z.r u». МАТЧ ТВ сюжет показывал.
18.11.2025
Xenosag
тогда уж Горди Хоу вспоминай, он после 40 лет играл на звёздном уровне набирая по ~100 очков в ВХА и НХЛ. А в 50 лет набрал 96 очков, ушёл только в 52
18.11.2025
shur
Саша долго запрягал, но быстро поехал. Молодец! Пора дубли делать!
18.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Ягру 54 года!!! И он до сих пор забивает в чешской экстралиге. В 43 года во Флориде забил 27 голов за сезон и набрал 66 очков в регулярке и 6 голов в плей-офф( на тот момент ему 44 уже было)
18.11.2025
Alesso
он просто тупой
18.11.2025
NF
Тогда тем более больше вопросов к режиму подготовки к сезону, если уж решил еще один сезон играть...
18.11.2025
Alesso
че ты бубнишь, зайчик? Тебе овца на хвост наступила? В чем причина хейта? Игрок великий? Великий. Вот и заткнись
18.11.2025
PvsZ
У этих "поклонников" там кое-где уже огнеупорное покрытие нанесено, поскольку иначе всё бы давно сгорело))
18.11.2025
PvsZ
Во всяком случае, гонка за 1000 суммарно в РС+КС сейчас вполне себе идёт. И я думаю, это реально. Вот 1017 уже гораздо сложнее.
18.11.2025
Andrey Konyakhin
Молодец!!!
18.11.2025
Каменный
придурок в 40 лет!!! Свинья неблагодарная
18.11.2025
За спорт!
Великий снайпер вернулся. Золотые слова в заголовке, для "особых" поклонников Сани.
18.11.2025
Купер/Canadec/
С возвращением Санёчек....
18.11.2025
ОстроV Zаячий
К сожалению по шайбам в пустые ворота Гретцки безнадёжно отстаёт. И рекорд за сезон по пустышка тоже не у него.
18.11.2025
Viktor Gribkov
Гретцки в последнем сезоне забил 9 ( или 8, лень гуглить). это тогда как называть?
18.11.2025
Viktor Gribkov
Гретцки с ПАРТНЁРАМИ банально чаше играл в плей-офф, причем в гораздо более результативные времена. а по средней результативности оаечкин отстаёт на 0.1 шайбы за матч. как только Гретцки перешёл в обычную команду сравнимую с Вашингтоном его результативность резко упала
18.11.2025
Viktor Gribkov
выдохся Заяц. перешёл на банальное "а Гретцки всё равно лучше".
18.11.2025
невропатолог176
Доброе утро от Александра Овечкина!). 903! 36 осталось! Проспал в кои то веки - но одобряю) Вашингтон выходит из функциональной ямы? Теория подтверждается: Саня забивает (победную)...команда выигрывает!
18.11.2025
VeryOldLazy
Да да, сам видел - висят в авоське в дачном нужнике... все 122...
18.11.2025
Догада
точно, то то я смотрю
18.11.2025
_Металлург_
Зайчишка намекнул на одно - Кемпер это бывший одноклубник Овечкина.
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Поэтому у Гретцки 122 шайбы в плей-офф.
18.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
соси пендос
18.11.2025
МММ
Сколько КС Гретцки взял без Мессье, Курри и компании? 0!! А они без него взяли. И лежал Уэйн рядом с мёртвым опоссумом со своими передачами за ЛАК, СЛБ и НЙР. Кстати, Мессье с НЙР кубок взял.
18.11.2025
Догада
Очень подозрительная шайба. В равных составах, не российскому или ахэловскому вратарю, даже Кузьменко не было на льду. Что то явно не так. Заговор, специально так подстроили. Других объяснений нет
18.11.2025
SportsMan
Защита королей провалилась - разве можно такого игрока, пусть и в почтенном уже возрасте одного на пятаке оставлять )
18.11.2025
SportsMan
С победным голом Александра, упрочил лидерство "по победным шайбам" как ни как. )
18.11.2025
LemieuxMario3
Опять на хальца забила овца американская на радость глорикам)))
18.11.2025
planet-satgate
Да херушки, скажут а накидай ка 1500 к 45 годам, и Саша сделает это, даже с клюшкой и клюхой.
18.11.2025
planet-satgate
Сашка ещё пятак обязан за сезон вколотить:laughing: пустышек.
18.11.2025
ОстроV Zаячий
А интересная шайба получилась у Овечкина. Стоит себе у пятака, шайба пошла за ворота, борьба у бортика и вдруг защитник Лос-Анджелеса поехал туда же с пятака. И Овечкин такой удивлённый, цепляет того клюшкой за плечо - Мол ты куда, дружище!? Главная опасность здесь. Ну и гол. Конечно то, что Кэмпер играл год назад в Вашингтоне и что-то там, мы сразу отвергаем. Но тенденция не забрасывать российским голкиперам сохраняется, да и после срыва с 901 - ой шайбы в пустые ворота Александр сам себя сдерживает на скамейке запасных. Ну и тем, кто не считает шайбы в ворота российских голкиперов, Гретцки столько наотдавал передач на победные, что взял 4 Стенли. И кое - кто лежит на дне оврага, как мёртвый опоссум, со своими победными для статистики.
18.11.2025
Интерес
Захлебнись своим дерьмом Моська
18.11.2025
planet-satgate
Сашку прорвало, теперь через матч по шайбе или через 2 на третий по пустышке. Обязан 25 хотя бы налажить за сезон вместе с пустышками.
18.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
На 25, 26 голов идёт в сезоне . Это дно
18.11.2025
SPIRT-EXPRESS
Заставит его НХЛ тыщенку сделать ?
18.11.2025
Оскара Тому Харди
Какой бы Овечкин не был Овечкин, природу ещё никому не удалось обмануть-человек пятый десяток разменял, так что все наши хотелки, это как в известной цитате Андрея Сергеевича...ну вы помните...Так что никаких "великих погонь 2.0. или 3.0" в этом сезоне не будет...Будет прощальный сезон великого игрока,..а мы ему поаплодируем)))
18.11.2025
СанЖорыч
великий снайпер вернулся и сразу вернулись невеликие СЭксперты. сидели в засаде видимо
18.11.2025
Apei
сколько бы ови ни забивал победных по голам в пустые Грецки его уже не догнать
18.11.2025
Apei
Интересно, почему ови вернулся именно в этом матче, а не в прошлом? Темп пока рано считать. Если вернулся, то темп будет явно не 25 за сезон
18.11.2025
Дайте ходу пароходу
Ови с очередной победной шайбой - 139, Гретцки далеко за задним поворотом (это для любителей считать голы в пустые ворота). Карбери с 100-й победой! Вашингтон, Баффало, Фло, Коламбус выиграли, и Восток уплотнился до предела))
18.11.2025