Великий снайпер вернулся. Овечкин забил во втором матче подряд и принес победу «Вашингтону» «Вашингтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Максим Замятин Корреспондент отдела хоккея

Александр огорчил давнего знакомого — вратаря Дарси Кемпера. НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Лос-Анджелес Домашний матч «Столичных» против «Лос-Анджелеса» был очень важен для команды Александра Овечкина с психологической точки зрения. «Вашингтон» в последнее время откровенно буксует: в пяти предыдущих играх «Кэпиталз» потерпели четыре поражения, а от Овечкина публика никак не дождется привычной результативности. Встреча со старым знакомым голкипером Дарси Кемпером принесла Овечкину шестой гол в сезоне. Вратарь, отыгравший в «Столичных» два сезона, не сумел выручить «Лос-Анджелес» в ключевой момент матча, а автором победной шайбы стал именно Ови. Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе «Вашингтон» открыл счет уже на четвертой минуте, когда защита «Кингз» оставила без присмотра Мэтта Роя, но быстро развить преимущество хозяевам не удалось. «Короли» уступали по броскам, но вязко действовали в средней зоне, что мешало «Столичным» использовать контратаки. Но главным оружием — броском Овечкина — «Вашингтон» воспользовался в нужное время. На старте второго периода россиянин получил прекрасный пас из-за ворот от Коннора Макмайкла — и не промахнулся. «Вашингтон» повел 2:0, и этого преимущества хватило для победы. Один гол, отыгранный «Лос-Анджелесом» усилиями ветерана Анже Копитара, не придал импульса «Королям» и сделал шайбу Овечкина победной. В третьем периоде «Кэпиталз» выстояли, несмотря на все попытки гостей отыграться. Серия неудач «Вашингтона» прервалась. Овечкин забил во втором матче подряд, на его счету три из четырех последних голов команды. В нынешнем сезоне у Ови — шесть шайб в 19 играх. Этот темп позволяет забить 25 голов к завершению регулярного чемпионата. Еще больше обнадеживает болельщиков «Вашингтона» тот факт, что Овечкин лидирует в команде с 8 (4+4) очками в семи последних матчах. Пропустивший тренировочный лагерь российский ветеран постепенно обретает оптимальные кондиции. Тройка Овечкина, Макмайкла и Строума забросила три шайбы в двух последних матчах и также набирает нужную химию. «Ови постепенно начинает давить на педаль газа. Это очевидно, что он становится более удачливым, находит нужные траектории. Овечкин будет прибавлять и станет забивать больше, в этом нет сомнений», — отметил во время трансляции комментатор Крейг Лафлин. Ну а что касается противостояния с голкипером Кемпером, то это был третий гол Овечкина в ворота бывшего партнера за карьеру.

