Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:00

У Овечкина отняли гол! Он компенсировал это шикарным пасом, а «Вашингтон» забрал важную победу

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Александр Овечкин празднует гол «Вашингтона».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Вашингтон» переиграл «Миннесоту» и поднялся с последнего места на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Росси — 3 (Фолиньо, Юханссон), 2:17 — 0:1. Уилсон — 1 (мен., Макмайкл, ван Римсдайк), 9:49 — 1:1. Строум — 5 (бол., Овечкин, Кузнецов), 17:14 — 2:1. Хартман — 5, 41:16 — 2:2.
Победный буллит: Карлсон.
Вратари: Кемпер — Флери.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 33 (8+6+18+1) — 41 (13+8+15+5).
Наши: Алексеев (7.40/0/-1), Кузнецов (25.22/5/-1), Овечкин (22.23/3/0) — Капризов (24.56/6/0).
28 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 16602 зрителя.

Всего несколько лет назад лучший в паре «Вашингтон» — «Питтсбург» в течение трех сезонов становился обладателем Кубка Стэнли. Сейчас обе команды чередуются на дне турнирной таблицы в Восточной конференции.

Накануне «Питтсбург» выиграл свой матч против «Колорадо» (4:0). Теперь очередь подниматься с последнего места Востока настала для «Кэпиталс» — столичные принимали на своем льду «Миннесоту».

Марк-Андре Флери — нынешний вратарь «Уайлд» — давний клиент Овечкина. Флери носит звание вратаря, который пропустил от российского форварда больше всех шайб в НХЛ (27). И, вероятно, таковым и останется, поскольку ближайшие преследователи (Лундквист, Прайс и Лехтонен) с хоккеем уже завязали. Да и у Александра в запасе осталось не так много лет карьеры.

Кажется, довольно долго эталоном «заряженности» Овечкина на гол будут считать игру с «Торонто», когда форвард нанес 14 бросков в створ. В сравнении с этим, с «Миннесотой» россиянин провел совершенно обычный матч — нанес лишь три броска в створ.

Первый период игры с «Уайлд» выдался равным. Сначала Росси вывел гостей вперед отличным броском под перекладину. Затем игроки «Вашингтона» пытались неоправданными удалениями помочь сопернику упрочить преимущество, но другое мнение было у Тома Уилсона — форвард после сольного прохода сравнял счет в меньшинстве.

Под конец периода «Кэпиталс» снова забросили при игре в неравных состав — на этот раз реализовав уже большинство. Овечкин здорово открылся на дальней штанге и почти моментально перевел шайбу на пустой угол, где Дилану Строуму оставалось просто закатить ее в ворота. Для Александра это уже 6 (2+4) очко в 7 матчах. Также в этом голе поучаствовал и Евгений Кузнецов — на его счету 4 результативных балла (0+4).

Во втором периоде Овечкин ненадолго приблизился к рекорду Гретцки еще на одну шайбу. Расмус Сандин закрыл зону, бросил в сторону ворот, а шайба отскочила от штанги прямо на крюк российского голеадора. Однако судьи нашли офсайд при входе Ови в зону и отменили взятие ворот. И, пожалуй, были правы.

Третий период прошел под диктовку «Миннесоту», и «Вашингтону» крупно повезло, что «дикари» забросили только одну шайбу и перевели игру в дополнительное время.

В итоге встреча дошла до серии буллитов, где командам понадобилось на двоих нанести 13 бросков, чтобы увидеть первый гол. Автором единственной шайбы в буллитной серии стал Джон Карлссон.

Благодаря этой победе «Вашингтон» поднялся на 12 место на Востоке. Теперь отрыв от последнего места в конференции составляет 1 очко, а отставание от зоны плей-офф — 2 балла.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
8
Обсудить
Читайте также
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Дацик нокаутом проиграл Романкевичу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В посольстве РФ указали на чудовищные фейки США ради оправдания провала ВСУ
Полянский обвинил США в участии в терактах Украины на территории РФ
Израиль отключил проводную и сотовую связь в секторе Газа
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту». Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку
Судьи отменили гол Овечкина в ворота «Миннесоты»
Экс-форвард СКА Рыбин не понимает ажиотажа вокруг сухой серии Овечкина
Терещенко — о результативности Овечкина: «Было видно, что он выдохнул. Рекорд Гретцки — дело времени»
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Овечкин в одной шайбе от рекорда по Гретцки по голам в пустые ворота
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ жестко наказала хоккеиста «Оттавы» за ставки. Что теперь его ждет