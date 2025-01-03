Марк-Андре Флери — главный клиент Ови в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Миннесота» — 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Уилсон — 15 (Сандин), 10:19 — 1:0. Хартман — 5 (Богосян, Эрикссон Эк), 11:24 — 1:1. Тренин — 3 (мен.), 19:07 — 1:2. Овечкин — 18 (бол., Строум), 35:08 — 2:2. Фехервари — 1 (Дюбуа), 45:34 — 3:2. Росси — 15 (Хартман, Бродин), 51:19 — 3:3.

Победный буллит: Болди.

Вратари: Линдгрен — Флери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+7+10+1) — 33 (11+7+14+1).

Наши: Мирошниченко (8.58/0/0), Овечкин (20.10/4/-2) — Тренин (12.58/3/0), Хуснутдинов (10.54/1/+1).

3 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Страшно представить, как сильно Александр Овечкин скучал по хоккею весь прошлый месяц — перелом стал для него одной из тяжелейших травм вообще за всю карьеру. Зато вернулся Александр еще сильнее, чем был.

С такой же проблемой столкнулся лучший бомбардир «Миннесоты» Кирилл Капризов. Россиянин уже пропустил четыре матча и наверняка пропустит следующую. Но и без него в составе «Уайлд» есть кому забивать.

Так, внезапно проснулся Яков Тренин, у которого в этом сезоне все довольно печально с результативностью — форвард в меньшинстве вывел «Миннесоту» вперед в конце первого периода. Россиянин, конечно, должен поблагодарить вратаря «Вашингтона» Чарли Линдгрена, подарившего ему шайбу за воротами.

Для Тренина эта шайба стала лишь третьей в сезоне. В 34 матчах у него 6 (3+3) очков.

Если говорить о подарках, то Марат Хуснутдинов сделал отличный новогодний презент Александру Овечкину. Форвард «Уайлд» получил сразу четыре минуты штрафа за неосторожную игру высоко поднятой клюшкой. Нельзя так подставляться, когда в составе соперника есть Александр Овечкин.

Ови на реализацию штрафа хватило чуть больше минуты. Впечатляет, насколько внешне легко он отправил шайбу в ворота.

Возможно, потому что в воротах «Миннесоты» находился давний клиент Овечкина Марк-Андре Флери. Александр с учетом плей-офф забросил в ворота канадского вратаря 41 шайбу — это новый рекорд НХЛ с момента расширения лиги в сезоне-1967/68.

До главного рекорда Овечкину осталось 23 шайбы: на счету российского форварда 871 гол в НХЛ. У Уэйна Гретцки, напомним, 894.

Был у Овечкина еще один шанс отличиться, но уже в серии буллитов. Правда, в этот раз переиграть Флери россиянину не удалось. «Вашингтону» сегодня пришлось довольствоваться лишь одним набранным очком, но вряд ли игроки «Кэпиталз» сильно расстроены — они все равно с запасом первые на Востоке.