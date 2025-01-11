«Вашингтон» не смог дома обыграть «Монреаль».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Чикран — 12 (бол.), 2:56 — 1:0. Кофилд — 23 (Слафковски, Гуле), 24:56 — 1:1. Андерсон — 6 (мен.), 33:22 — 1:2. Эллер — 8 (Фрэнк, Рэддиш), 41:54 — 2:2. Сузуки — 13 (Кофилд, Хатсон), 61:15 — 2:3.

Вратари: Томпсон (Линдгрен, 22:29) — Добеш.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 17 (6+4+7+0) — 30 (7+13+8+2).

Наши: Овечкин (16.31/1/-1) — -.

11 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Незадолго до очередного матча «Вашингтона» НХЛ наконец-то решила запустить свой счетчик «Великой погони» Александра Овечкина. Теперь, попадая на титульную страницу официального сайта лиги, каждый пользовать может увидеть специальное окошко, показывающее сколько голов русскому снайперу осталось до покорения рекорда Уэйна Гретцки.

Более того, отныне неизбежному событию посвящен целый раздел, в котором собраны все знаменательные отметки лидера «Кэпиталз» на пути к вечному величию. Как бы того ни просили некоторые деятели вроде Доминика Гашека, требующие «отменить» Александра в Северной Америки, идти на поводу у них лига не собирается — у нее все готово к масштабному празднованию исторического момента.

Вот только в сегодняшней домашней встрече с «Монреалем» Ови вновь не сумел приблизиться к заветному рубежу и всего во второй раз в этой регулярке остался без голов в трех матчах подряд, а его команда — потерпела поражение в овертайме.

Пожалуй, ключевой для «Столичных» этой ночью стала середина игры. Хозяева неплохо начали и уже на 3-й минуте сумели открыть счет в большинстве благодаря мощному кистевому броску Джейкоба Чикрана. Однако второй период команда Спенсера Карбери по-настоящему провалила, позволив сопернику перебросать себя в три раза и пропустив две шайбы. Причем одну из них — в большинстве после ужасного привоза Расмуса Сандина на чужой синей линии.

Вполне возможно, «Вашингтон» подкосил ранний вылет из игры Чарли Линдгрена. В начале второй двадцатиминутки основной голкипер «Кэпс» упал на лед после контакта с Ником Сузуки и, несмотря на свое желание продолжить матч, отправился на лавку с подачи врачей, заподозривших у него сотрясение мозга. Впрочем, пенять в первую очередь американский вратарь должен на своего партнера Брэндона Дюхэйма, который на пятачке привез в него нападающего «Хабс».

При этом рисковали потерять хозяева и Чикрана, который не совсем удачно заблокировал ногой бросок Йоэля Армии. К счастью для них, канадский защитник, настрелявший уже 12 шайб в этой регулярке, пропустил всего несколько смен из-за болевых ощущений и вернулся на лед.

Главным же событием дня для команды из столицы США стал дебют в НХЛ Итена Фрэнка — незадрафтованного 26-летнего снайпера, который за последние три сезона наколотил 80 шайб за «Херши» и дважды стал обладателем Кубка Колдера в АХЛ.

Сегодня он вышел в третьем звене «Столичных», заменив на левом фланге отправившегося в фарм-клуб Ивана Мирошниченко, и уже в начале третьего периода отметился ассистом на Ларса Эллера. На 42-й минуте всегда привычно шустрый американец включил ноги, «отменил» проброс, выиграв забег у Арбера Джекая, обыграл канадского защитника за воротами и выдал с лицевой линии великолепный голевой пас датчанину.

В итоге эта шайба, отправившая команды в овертайм, стала последней для «Вашингтона» сегодня, а в дополнительное время победу гостям достаточно быстро принес все тот же Сузуки. Набранное очко позволило «Вашингтону» еще немного оторваться в таблице «Востока» от «Торонто», «Каролины» и «Нью-Джерси». Однако тот факт, что с 24 декабря команда Овечкина чередует поражения с победами, не может не напрягать Карбери, которого вчера официальный сайт лиги назвал главным претендентом на «Джек Адамс Трофи».