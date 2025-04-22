Овечкин невероятен и в плей-офф! Дубль в первом же матче и победный гол в овертайме

Старт серии с «Монреалем» остался за «Кэпиталз».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Овечкин — 1 (бол., Уилсон, Строум), 18:34 — 1:0. Бовилье — 1 (Овечкин, Строум), 32:09 — 2:0. Кофилд — 1 (бол., Лайне, Хатсон), 50:32 — 2:1. Сузуки — 1 (Каррье, Хатсон), 55:45 — 2:2. Овечкин — 2 (Бовилье), 62:26 — 3:2.

Вратари: Томпсон — Монтембо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (14+9+7+2) — 35 (13+8+14+0).

Наши: Алексеев (14.02/1/+1), Овечкин (16.45/4/+2) — Демидов (11.57/0/-2).

22 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 1-0.

Встреча «Вашингтона» и «Монреаля» в первом раунде несла множество сюжетов. Не стоило торопить события и отправлять «Кэпиталз» во второй круг без борьбы. Дерзкие парни из «Канадиенс» закалились в концовке регулярки. В плей-офф им уже нечего терять. Нет никакого давления за результат — только возможность сотворить сенсацию, отправив в отпуск лучшую команду конференции. В первом матче «Монреаль» подтвердил высокие намерения, но «Вашингтон» забрал победу за пределами основного времени.

Центральный сюжет для россиян — столкновение Александра Овечкина и Ивана Демидова. Два суперталанта разных поколений, представляющие одну страну, всегда требуют особого внимания. Тем более перед стартом плей-офф молодой форвард «Монреаля» слегка потроллил ветерана. Отвечая на вопрос, был ли Овечкин его кумиром, он заявил, что ему всегда больше нравился Евгений Малкин. И как тут не вспомнить встречу Ови с другим талантливым соотечественником — Андреем Свечниковым в 2019 году. Тогда ветеран навалял молодому дебютанту плей-офф, который доставал его весь матч. В первой встрече с Демидовым обошлось без страстей. Александр занялся более привычным делом: роскошным броском в большинстве открыл счет на 19-й минуте.

«Вашингтон» не проигрывал «Монреалю» в скорости. С первого периода хозяева включили мощное давление. Заряженность читалась в каждом столкновении. Только за первые 20 минут «Кэпиталз» провели 20 силовых приемов! В некоторых сменах «Канадиенс» выглядели растерянными и совершали необязательные потери под прессингом соперника. Заставив ошибиться молодого защитника Лэйна Хатсона, «Столичные» организовали вторую шайбу. Овечкин набросил от синей линии, а Энтони Бовилье удачно доработал момент на пятаке.

Перед плей-офф главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери однозначно призадумался, кому из вратарей доверить начало серии с «Монреалем». Логан Томпсон и Чарли Линдгрен стабильно провели большую часть регулярки, но вряд ли могут быть довольны собой в концовке. По итогу «Кэпиталз» положились на канадца, который не играл с 5 апреля. Томпсон вернулся в состав таким, каким его привыкли видеть до подписания нового контракта с клубом. Но только до середины третьего периода. Не без везения «Канадиенс» забросили две шайбы: в первой вратарю помешал рикошет, во второй — собственный партнер.

На третий период «Вашингтон» вышел так заряжено, словно это он уступал в счете 0:2, а не «Монреаль». В одном из эпизодов досталось Ивану Демидову. Мощный силовой прием против него провел 20-летний Райан Леонард. 19-летний россиянин получил скромное игровое время (11:57). Наивно было думать, что после впечатляющего дебюта против «Чикаго», когда форвард набрал 2 (1+1) очка, он продолжит разрывать в каждом матче, в том числе перенесет кураж на плей-офф. У «Монреаля» нашлись другие герои. Коул Кофилд и Ник Сузуки затащили матч в овертайм. «Вашингтон» сегодня предложил высокий уровень сопротивления, но в третьем периоде «Канадиенс» включились и перевернули игру.

Овертайм продлился меньше трех минут. Важную победу «Вашингтону» принес безумный Овечкин! Александр наглядно показал, что будет, если оставить его одного на пятаке. Россиянин оформил дубль и поучаствовал во всех шайбах своей команды. И это — в 39 лет!