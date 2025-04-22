«Он просто зверь, машина». В США в восторге от старта Овечкина в плей-офф

Россиянин ударно начал плей-офф.

«Вашингтон» успешно стартовал в Кубке Стэнли, взяв верх над «Монреалем» в овертайме (3:2). Ключевую роль в успехе столичной команды сыграл ее лучший снайпер по итогам регулярного чемпионата Александр Овечкин — 39-летний россиянин поучаствовал во всех шайбах «Кэпиталз» (2+1) и точным броском принес победу в дополнительное время.

Yardbarker: «Овечкин резко повысил шансы «Кэпиталз» на выход во второй раунд плей-офф»

«Волшебный сезон стал еще большей сказкой в понедельник: Овечкин принес «Вашингтону» победу в овертайме, а также забросил первую шайбу в игре. Он не только добавил еще один запоминающийся момент в нынешнем сезоне, полном таких моментов, но и резко повысил шансы «Кэпиталз» на выход во второй раунд плей-офф.

Победители первой игры имеют 68 процентов на успех в серии. Выдающаяся форма Алекса — это не просто крутая история. Он может стать той искрой, которая нужна «Кэпс», чтобы выиграть свой второй Кубок Стэнли».

Stars and Sticks: «Гол пришел из «офиса» Овечкина»

«Овечкин забил дважды и принес «Кэпиталз» победу. Алекс в лиге 20 лет, но забросить шайбу в овертайме очень трудно — еще сложнее сделать это в плей-офф. Не то чтобы у него не было шансов, просто он не отличался в предыдущие разы. Так оставалось до вечера понедельника.

Но прежде чем мы перейдем к обсуждению всего этого, мы должны поговорить о его первой шайбе. Она была заброшена в большинстве в конце первого периода. Том Уилсон и Дилан Строум отдали передачи, а сам гол пришел из «офиса» Овечкина — похож на его 895-й в регулярных чемпионатах.

В овертайме «Кэпс» потребовалось всего два броска, чтобы забить. Автором победной шайбы стал не кто иной, как Овечкин. На 2.26 забросил, находясь перед воротами, — это его первый в карьере победный гол в овертайме в плей-офф».

The Washington Times: «Ови спас свою команду»

«Алекс Овечкин впервые в карьере забил в овертайме Кубка Стэнли. Этим он обеспечил «Вашингтону» победу над «Монреалем». Ови спас свою команду, которая в третьем периоде упустила преимущество в две шайбы. При этом большую часть матча «Кэпс» провели, издеваясь над менее опытными «Канадиенс». К счастью для команды, гол Овечкина обеспечил ей преимущество в серии — это первая победа «Вашингтона» в плей-офф с 7 мая 2022 года».

Партнеры тоже под впечатлением от Овечкина

Перформанс Александра прокомментировали не только медиа, но и партнеры по «Вашингтону». Том Уилсон, поучаствовавший в первом голе россиянина, после матча расхваливал партнера.

«Он просто зверь, машина. Он придает всем энергии, забивает голы и делает все для команды. Вот поэтому он и лидер. Вот почему это легенда. Когда я вижу, что у него есть свободное пространство, хочется записать это на пленку. Он может попасть в ворота из любого места. Отличный бросок. В третьем периоде мы стали немного пассивными. Убрали ногу с педали газа, позволили сопернику разыгрывать шайбу, контролировать ее. Мы это понимали и смогли перестроиться. В целом нервозности не было», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Второй матч серии пройдет 24 апреля. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» оказался лучшей командой Восточной конференции. Сам Овечкин забросил 44 шайбы, став третьим снайпером НХЛ и побив рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках. У россиянина 897 точных бросков.