Овечкин ушел в тень, но «Вашингтон» все равно выиграл. Второй раунд для команды все ближе

2-0 в серии с «Монреалем».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14).

Наши: Алексеев (14.11/1/+1), Овечкин (14.23/2/-1) — Демидов (12.50/0/0).

24 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 2-0.

Если вам казалось, что Александр Овечкин уже забивал в НХЛ в абсолютно любых ситуациях, то первый матч «Вашингтона» в нынешнем плей-офф разубедил в этом — капитан «Столичных» впервые в своей карьере забил в овертайме Кубка Стэнли. Всего же Овечкин набрал три (2+1) очка, поучаствовав в каждой результативной атаке своей команды и принеся ей победу в не самом простом матче над «Монреалем» (3:2 ОТ).

После яркого всплеска традиционно следует спад, и во втором матче Овечкин вместе с «Вашингтоном» пережил его в полной мере. На протяжении первого периода казалось, что «Кэпиталз» берегут силы, не включая полные обороты. Словно отдавая сопернику инициативу — покажите, что вы можете. «Монреаль» был робок, но в начале второго периода открыл счет. И вот тут «Вашингтон» уже взялся за дело.

Коннору Макмайклу помог рикошет, а вот ударная тройка спустя минуту после первого гола разыграла все классно. Овечкина, правда, на льду в этот момент не было — он успел смениться на 20-летнего Райана Леонарда, который начал быструю атаку «Вашингтона». Энтони Бовилье, с успехом заменяющий в первом звене продолжающего восстанавливаться белоруса Алексея Протаса, быстро нашел пасом Дилана Строума, который со второй попытки переиграл Сэма Монтембо.

В первом матче «Монреаль» отыгрался с 0:2 и перевел встречу в овертайм, были близки «Канадиенс» к этому и во второй игре. Вот только Коуфилд, Сузуки и Слафковски в плей-офф пока совсем не хватает опыта, а тащить «Монреаль» в регулярке привыкла именно ударная тройка. В нескольких эпизодах спас хозяев вратарь Логан Томпсон, но будь «Канадиенс» чуть хладнокровнее в реализации моментов, игра вполне могла закончиться в их пользу и в основное время.

Для новичка «Монреаля» Ивана Демидова второй матч в плей-офф получился удачнее первого — при нем команда не пропускала, а сам российский нападающий был неплох в подыгрыше. Вот только шансов проявить себя у Демидова пока не так много — во втором матче он играл в четвертом звене с рабочими лошадками Хейнеманом и Эвансом, а креатива в этом сочетании не так много. Выходил Демидов и во второй спецбригаде большинства, но они появлялись на льду на считаные секунды.

Ушел в тень и Александр Овечкин, не набравший очков и нанесший всего два броска по воротам Монтембо. Самый опасный был в большинстве — из традиционного левого круга вбрасывания, но пришелся во вратаря. Зато Овечкин сделал аж шесть силовых приемов! При этом главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери дал лидеру немного игрового времени — всего 14 минут и 23 секунды, больше сыграли, например, форварды четвертой тройки Дюхайм и Дауд.

Несмотря на очевидные сложности в борьбе с «Монреалем», «Вашингтон» одержал вторую победу — пока команда идет без осечек. Игра еще наладится, а пока радует результат — «Столичные» в двух победах от выхода во второй раунд, чего с командой не случалось семь лет, как раз с чемпионского сезона-2017/18.