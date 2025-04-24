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Сегодня, 05:15

Овечкин ушел в тень, но «Вашингтон» все равно выиграл. Второй раунд для команды все ближе

«Вашингтон» победил «Монреаль» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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2-0 в серии с «Монреалем».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Дворак — 1 (Андерсон, Галлахер), 21:16 — 0:1. Макмайкл — 1 (Рэддиш), 23:47 — 1:1. Строум — 1 (Бовилье, Леонард), 24:47 — 2:1. Макмайкл — 2 (п.в., Дюбуа, Уилсон), 59:58 — 3:1.
Вратари: Томпсон — Монтембо (58:05).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (9+18+5) — 26 (4+8+14).
Наши: Алексеев (14.11/1/+1), Овечкин (14.23/2/-1) — Демидов (12.50/0/0).
24 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 2-0.

Если вам казалось, что Александр Овечкин уже забивал в НХЛ в абсолютно любых ситуациях, то первый матч «Вашингтона» в нынешнем плей-офф разубедил в этом — капитан «Столичных» впервые в своей карьере забил в овертайме Кубка Стэнли. Всего же Овечкин набрал три (2+1) очка, поучаствовав в каждой результативной атаке своей команды и принеся ей победу в не самом простом матче над «Монреалем» (3:2 ОТ).

После яркого всплеска традиционно следует спад, и во втором матче Овечкин вместе с «Вашингтоном» пережил его в полной мере. На протяжении первого периода казалось, что «Кэпиталз» берегут силы, не включая полные обороты. Словно отдавая сопернику инициативу — покажите, что вы можете. «Монреаль» был робок, но в начале второго периода открыл счет. И вот тут «Вашингтон» уже взялся за дело.

Коннору Макмайклу помог рикошет, а вот ударная тройка спустя минуту после первого гола разыграла все классно. Овечкина, правда, на льду в этот момент не было — он успел смениться на 20-летнего Райана Леонарда, который начал быструю атаку «Вашингтона». Энтони Бовилье, с успехом заменяющий в первом звене продолжающего восстанавливаться белоруса Алексея Протаса, быстро нашел пасом Дилана Строума, который со второй попытки переиграл Сэма Монтембо.

В первом матче «Монреаль» отыгрался с 0:2 и перевел встречу в овертайм, были близки «Канадиенс» к этому и во второй игре. Вот только Коуфилд, Сузуки и Слафковски в плей-офф пока совсем не хватает опыта, а тащить «Монреаль» в регулярке привыкла именно ударная тройка. В нескольких эпизодах спас хозяев вратарь Логан Томпсон, но будь «Канадиенс» чуть хладнокровнее в реализации моментов, игра вполне могла закончиться в их пользу и в основное время.

Для новичка «Монреаля» Ивана Демидова второй матч в плей-офф получился удачнее первого — при нем команда не пропускала, а сам российский нападающий был неплох в подыгрыше. Вот только шансов проявить себя у Демидова пока не так много — во втором матче он играл в четвертом звене с рабочими лошадками Хейнеманом и Эвансом, а креатива в этом сочетании не так много. Выходил Демидов и во второй спецбригаде большинства, но они появлялись на льду на считаные секунды.

Ушел в тень и Александр Овечкин, не набравший очков и нанесший всего два броска по воротам Монтембо. Самый опасный был в большинстве — из традиционного левого круга вбрасывания, но пришелся во вратаря. Зато Овечкин сделал аж шесть силовых приемов! При этом главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери дал лидеру немного игрового времени — всего 14 минут и 23 секунды, больше сыграли, например, форварды четвертой тройки Дюхайм и Дауд.

Несмотря на очевидные сложности в борьбе с «Монреалем», «Вашингтон» одержал вторую победу — пока команда идет без осечек. Игра еще наладится, а пока радует результат — «Столичные» в двух победах от выхода во второй раунд, чего с командой не случалось семь лет, как раз с чемпионского сезона-2017/18.

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Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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