«Кэпиталз» добились убедительной победы над «Монреалем» (6:3), сделав результат в третьем периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Мало кто предполагал, что «Вашингтон» к началу ноября пропишется в зоне плей-офф и по набранным очкам будет идти вровень с «Каролиной» и «Рейнджерс».

Главный тренер Спенсер Карбери возглавляет команду второй сезон. Первый год самостоятельной работы в НХЛ завершился вылетом в первом раунде плей-офф и не добавил понимания, сможет ли специалист реализовать свои идеи в клубе. Сейчас же «Кэпиталз» смело можно назвать главным открытием чемпионата. Очередной победы «Столичные» добились в матче с «Монреалем», включившись в самый нужный момент — в третьем периоде.

Руководство «Вашингтона» в лице Брайана Маклеллана по результатам октября должно быть однозначно довольно проделанной работой в межсезонье. Сработали многие селекционные ходы. Оправдалась ставка на Чарли Линдгрена как основного вратаря и отказ от Дарси Кемпера. Пьер-Люк Дебуа усилил центральную ось, хотя явно способен на большее. Джейкоб Чикран добавил глубины обороне. А главное — хоккеисты, которых «Кэпиталз» постепенно вводил в состав из фарм-клуба, стали полноценными лидерами. Белорус Алексей Протас получил место в первой тройке с Александром Овечкиным и Диланом Строумом и забивает уже второй матч подряд.

По жизненным циклам организации «Вашингтон» сравним с «Питтсбургом». Главные звезды обеих команд не молодеют и проводят заключительные сезоны своих содержательных карьер. Но если «Пингвинз» не обеспечили достойную подпитку Кросби, Малкину и Летангу, то в «Кэпиталз» провели половинчатую перестройку и омолодили состав, чем явно остались довольны на старте сезона-2024/25.

По-настоящему раскрылся Коннор Макмайкл. 23-летний форвард заходил в «Вашингтон» еще при Питере Лавиолетте, а при Карбери получил стабильное место в основе. С «Монреалем» талантливый канадец забросил важную шайбу в третьем периоде, увеличив преимущество «Столичных», а всего за девять матчей у Макмайкла — 10 (5+5) очков. Столько же, как и у самого известного Коннора НХЛ из «Эдмонтона».

За перестройкой и турнирными задачами, поставленными перед Карбери, нельзя опускать другую важнейшую цель. Весь Вашингтон внимательно следит за Великой погоней Овечкина за легендарным Уэйном Гретцки. В первый месяц сезона все сошлось идеальным образом: «Кэпиталз» побеждают, а россиянин забросил уже четыре шайбы.

Матч с «Монреалем» для Александра сложился крайне результативно. Овечкин дважды ассистировал партнерам, а в конце третьего периода забил сам. Не в пустые ворота, как кто-то мог подумать, а вполне себе трудовой гол с игры.

После перестрелки во втором периоде «Вашингтон» грамотно включился в третьем отрезке, реализовал свои моменты и деклассировал «Монреаль» за 20 минут. «Канадиенс» получили хорошие шансы, чтобы сделать концовку жаркой. Уступая 3:5, гости разыгрывали большинство «пять на три», но не придумали ничего вразумительного.

Уже после гола Овечкина стало очевидно: камбэк «Кэпиталз» не допустят. Вечер для «Вашингтона» получился сверхудачным. Команда победила и укрепила позиции в таблице, а Александр Великий сократил отставание в снайперской погоне. До старины Гретцки — 36 голов. С такими результатам «Кэпс» могут замахнуться и на выход в плей-офф.