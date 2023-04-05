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НХЛ

Сегодня, 07:15

Овечкин остался без плей-офф! «Вашингтон» впервые за 9 лет не будет бороться за кубок

Андрей Жданюк
Корреспондент
Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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После победы «Флориды» «Кэпиталз» потеряли теоретические шансы.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Баффало» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс — 29 (бол., Далин, Томпсон), 8:58 — 0:1. Экблад — 13 (бол., Монтур, Барков), 15:47 — 1:1. Ткачак — 39 (Монтур, Лунделл), 40:59 — 2:1.
Вратари: Лион — Леви (59:08).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 36 (14+14+8) — 40 (14+8+18).
Наши: — - Любушкин (10.54/1/0).
5 апреля. Майами. FLA Live Arena.

Перед сегодняшним игровым днем у «Вашингтона» на попадание в плей-офф оставались чисто математические шансы. «Питтсбургу» и «Флориде» было достаточно набрать всего по два очка в оставшихся пяти играх, чтобы завершить регулярный чемпионат выше «столичных». В итоге «Пантерз» обыграли «Баффало» и помогли «Кэпиталз» избавиться от мучений. Иначе игру команды Питера Лавиолетта на данный момент не назовешь.

«Вашингтон» был уже морально готов к такому сценарию. В последних восьми матчах «столичные» одержали всего одну победу и опустились в таблице ниже «Детройта». Рассчитывать на чудо в такой ситуации мог разве что самый оптимистичный болельщик. Игроки очень разочарованы таким невнятным сезоном и даже у Александра Овечкина сдали нервы. В прошлой игре капитан команды получил десять минут штрафа за аплодисменты судьям, что на него не похоже.

Александр Овечкин. Овечкин вышел из себя в проигранном матче. Ударил соперника, удалился и похлопал арбитрам

Реакция хоккеистов «Кэпиталз» вполне понятна. В последний раз команда пролетела мимо плей-офф аж девять лет назад. В том сезоне Овечкин забил 51 гол, а «столичным» не хватило всего трех очков до заветной кубковой восьмерки. «Это очень тяжело. В истории клуба давно не было ничего, кроме как минимум плей-офф и борьбы за кубок. К сожалению, теперь пришло время посмотреть на себя в зеркало и усердно поработать над ошибками», — говорит белорусский нападающий Алексей Протас.

На данный момент у «Вашингтона» 77 очков и впервые с сезона-2006/07 команда не достигнет рубежа в 90 баллов. Тогда Овечкин проводил свой второй год в НХЛ, а «Кэпиталз» играли под руководством Глена Хэнлона. Команде осталось провести пять матчей, так что лучше будет подумать о предстоящей драфт-лотерее. У «столичных» отличные шансы получить высокий пик, а такого в клубе не было с 2012 года, когда под 11-номером был выбран Филип Форсберг.

Не исключено, что руководство «Вашингтона» в сложившейся ситуации примет решение расстаться с Питером Лавиолеттом. Инсайдер Эллиотт Фридман сообщал, что сейчас будущее специалиста в клубе находится под вопросом. В начале года «Кэпиталз» вели переговоры с Лавиолеттом о подписании нового контракта, но сейчас они приостановились. Со стороны кажется, что тренер уже и сам потерял искру на работе в Вашингтоне, а способы мотивировать команду просто иссякли. Возможно, лучшим решением для обеих сторон будет разойтись и начать все с чистого листа.

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Главная интрига в оставшихся матчах «столичных» — сколько сможет забить Овечкин. Совсем недавно Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами, достигнув этой отметки в 13-й раз за карьеру. На данный момент в активе российского форварда 42 гола, и, к сожалению, рассчитывать на заветный полтинник вряд ли приходится. В любом случае великая снайперская гонка продолжается. До рекорда Гретцки 72 шайбы и в ближайшие годы для руководства клуба эти цифры играют важнейшую роль.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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