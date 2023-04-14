Овечкин вернулся на последний матч в сезоне, но его команда рассыпалась и снова проиграла

Неудачный сезон «Вашингтона» закончился.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Снивли — 2 (Милано), 4:36 — 1:0. Сандин — 7 (Бэкстрем, Овечкин), 5:59 — 2:0. Смит — 9, 10:18 — 3:0. Хаула — 13 (Шарангович, Л. Хьюз), 17:06 — 3:1. Уилсон — 13 (Дженсен, Строум), 21:05 — 4:1. Вуд — 13 (бол., Татар, Мерсер), 38:36 — 4:2. Хаула — 14 (Братт, Д. Хьюз), 43:17 — 4:3. Хэмилтон — 22 (Сиверсон, Боквист), 52:23 — 4:4. Л. Хьюз — 1 (Д. Хьюз, Хишир), 64:33 — 4:5.

Вратари: Кемпер — Блэквуд (Шмид, 21:05).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (8+12+7+4) — 34 (11+7+12+4).

Наши: Алексеев (18.20/2/+1), Кузнецов (16.13/1/+1), Овечкин (20.02/4/-2) — -.

14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

У «Вашингтона» была прекрасная возможность поблагодарить болельщиков за поддержку и одержать победу в своей последней игре сезона. Матч против «Нью-Джерси» состоялся в столице США, но даже домашний лед не помог «Кэпиталз» закончить чемпионат на хоть какой-то позитивной ноте. Хозяева умудрились растерять преимущество в три шайбы и проиграли в восьмой раз за последние девять матчей.

Александр Овечкин пропустил прошедшие три игры из-за травмы верхней части тела, но сегодня вернулся на лед. Первый период для его команды получился более, чем удачным. Уже за стартовые десять минут хозяева отличились трижды, а в эпизоде с голом Расмуса Сандина одним из ассистентов выступил и сам Александр. Капитан «Вашингтона» набрал 75-е (42+33) очко в сезоне и упрочил позиции лучшего бомбардира команды.

«Нью-Джерси» долго раскачивался и по-настоящему включился в игру лишь в концовке второго периода. К тому времени гости уступали со счетом 1:4, но Майлс Вуд реализовал большинство и начал мощный камбэк «Девилз». «Кэпиталз» продолжили чудить в обороне и позволили Эрику Хауле оформить дубль, да еще в такой издевательской манере. Финский нападающий убежал от Джона Карлсона и легко переиграл Дарси Кемпера.

Форварду «Девилз» Джеку Хьюзу не хватило всего двух очков до первой сотни в НХЛ, зато его младший брат стал первой звездой встречи. 19-летний защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз в своем втором матче в НХЛ отметился не только передачей, но и забил победный гол в овертайме. Неделю назад клуб подписал с ним контракт новичка и четвертый номер драфта НХЛ-2021 сходу решил отметить это событие.

В последних двух матчах «дьяволы» забросили 11 шайб и команде уже не терпится начать свой первый за пять лет плей-офф. В соперники по первому раунду им достались «Рейнджерс» и это будет великолепная битва за Гудзон. «Вашингтон» же пока может бронировать гольф-поля и думать о работе над ошибками. «Кэпиталз» провалили вторую часть чемпионата и логично отправляются в отпуск. «Надеюсь, мы станем лучше. У нас будет много времени, чтобы подумать и подготовиться к следующему сезону», — говорит Овечкин. Его команде только это и остается.